Статьи Олимпийский счет ЮКГУ Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Болельщики, представители власти, родные и друзья спорт­сменов собрались, чтобы поздравить олимпийцев, принесших в копилку сборной Казахстана две медали – серебряную и бронзовую. Успешное выступление на главных стартах планеты стало предметом гордости для южан. Спортсменов приветствовал заместитель акима области Жакып Бокенбаев, зачитав поздравление акима области.



Первую медаль для национальной сборной завоевала дзюдоистка Отгонцэцэг Галбадрах, показав третий результат в состязании с именитыми соперниками. Обладательницей серебряной медали по тяжелой атлетике в весовой категории до 69 кг стала Жазира Жаппаркул.



– Моя серебряная медаль – это заслуга всей нашей страны, – так оценила свое дос­тижение Ж. Жаппаркул. – Рада, что смог­ла принести Казахстану медаль Олимпиады, это большая победа. Я очень благодарна всем, кто болел за меня, переживал. Знаю, что мои земляки устроили даже коллективный просмотр выступления на главной площади моего родного города Арысь. Спасибо большое моим родителям. В Казахстане меня часто называли «серебряная девушка» и желали стать в Рио «золотой». Совсем немного не хватило до первого места, но я довольна своим выступлением и буду тренироваться и дальше, надеясь, что это не последние мои Олимпийские игры.



Жазира показывает успехи не только на спортивной арене, но и в учебе. Она – студентка второго курса ЮКГУ им. М. Ауэзова. Среди 104 казахстанских атлетов, представлявших нашу страну на Олимпиаде в 11 видах спорта, 21 – из ЮКО. При этом больше половины олимпийцев-южноказахстанцев – это студенты факультета физкультуры и спорта ЮКГУ им. М. Ауэзова. Неудивительно, что «физкультурники» приехали в аэропорт чуть ли не в полном составе встречать олимпийцев.



– Исторически сложилось так, что крупнейший многопрофильный вуз региона стал в стране «поставщиком» не только высококвалифицированных кадров, но и спортсменов экстра-класса, многие из которых навсегда вписали свои имена в летопись мирового спорта, – говорит замес­титель декана факультета физкультуры и спорта ЮКГУ им. М. Ауэзова Владислав Есипов. – Достаточно вспомнить таких атлетов, как чемпион Олимпийских игр 2000 года боксер Бекзат Саттарханов, сереб­ряный призер по боксу Мухтархан Дильдабеков, прославленная гимнастка, многократная чемпионка Азии, участница двух Олимпиад Алия Юсупова, бронзовые призеры Олимпийских игр 2008 года в Пекине Елена Шалыгина, Еркебулан Шыналиев, Рашид Юнусметов, Юрий Юрков и Мария Дмитриенко.



Этот список будет неполным, если не назвать тяжелоатлетов Татьяну Хромову, Бахыта Ахметова, дзюдоистку Александ­ру Подрядову, легкоатлетов Татьяну Бочарову и Дмитрия Коблова, стрелка Ольгу Довгун, таэквондиста Нурсултана Мамаева, Ангелину Мищук (стендовая стрельба), пловчиху Анастасию Прилепу, самбистку Перизат Жакипбекову, фристайлистку Жанботу Алдабергенову. Бывшие и нынешние студенты ЮКГУ прославили страну победами на самых престижных мировых спортивных аренах, в том числе и олимпийских.



Спорт в области и в университете в частности находится на такой высоте, потому что его развитию уделяется со стороны руководства вуза огромное внимание. Ежегодно по решению ученого совета ЮКГУ выделяется более 50 университетских грантов для поддержки талантливых спортсменов. Тренеры поощряются премиями и надбавкой к заработной плате. Спортивная база университета – это 12 залов, 3 футбольных поля, плавательный бассейн, легкоатлетический манеж, уникальный скалодром, теннисные корты, 15 открытых спортивных площадок и спортивно-оздоровительный лагерь «Технолог». Традиционной стала и студенческая спартакиада по 22 видам спорта, в которой принимают участие свыше шести с половиной тысяч студентов. Работают секции повышения спортивного мастерства по 22 видам спорта. 13 групп здоровья распахнули свои двери для всех желающих. Ауэзовцы убеждены, что здоровье каждого гражданина республики – это национальное достояние.



В вузе идут навстречу спортсменам, часто уезжающим на соревнования и на сборы, устанавливая для них гибкий график занятий и сдачи экзаменов. Несмот­ря на звездный статус многих из них, к учебе все они относятся очень серьезно, понимая, что в современном мире без интеллектуальной базы высокие достижения в спорте невозможны. За каждым рекордом стоит сложнейшая программа внутреннего развития и самосовершенствования, тщательно выстроенная тактика и стратегия борьбы за победу. Кроме того, спортсмены представляют страну, а потому просто обязаны всегда быть на высоте – и во время интервью, и общаясь с коллегами в кулуарах соревнований, демонстрируя высокий уровень владения иностранным языком.



Земляки приветствовали всех олимпийцев. Пусть победы в своих видах спорта на этот раз не одержали боксер Биржан Жакыпов, пулевики Елизавета Король, Рашид Юнусметов, Юрий Юрков, Мария Дмитриенко, которая, кстати, вошла в восьмерку лучших на Олимпиаде-2016 по стендовой стрельбе, лучница Луиза Сайдиева, тяжелоатлет Арли Чонтей, остановившийся в шаге от пьедестала, показав четвертый результат, легкоатлет Дмитрий Коблов, гимнастка Сабина Аширбаева, южноказахстанские мастера гребли на байдарках и каноэ, но все они заслуживают большого признания и самых доб­рых слов уже за то, что выиграли квалификационные соревнования, заслужили олимпийские лицензии.

