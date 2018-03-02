​Олимпийское послевкусие

Для диванных экспертов

В очередной раз убедился, что зимние виды спорта по своей сути очень специфичны для большей части планеты. И дело не только в климатических условиях, обусловленных тем, что для большинства людей Земли снег, лед и холод все же являются больше экзотикой, чем привычным явлением, но и в немалых затратах на инфраструктуру для этих видов спорта.

На этом фоне Казахстан выделяется как своим удачным гео­графическим расположением, так и ресурсами для развития зимних видов. Так почему же, спросят некоторые из вас, мы не являемся лидерами в этих видах спорта, завоевав за 7 олимпиад 8 медалей, из которых 1 – золотая, 3 – серебряные и 4 – бронзовые? Сразу же скажу, что для кого-то, может, это и не результат, но многие страны были бы очень рады иметь хотя бы одну награду от зимников. Если взять ту же Азию, то в планетарном первенстве конкуренцию европейским и североамериканским государст­вам составляют лишь 4 страны – Южная Корея, Япония, Китай и Казахстан, а это уже сам по себе показатель.

Если рассуждать объективно, то развитие спорта уже независимого Казахстана получило большой толчок лишь в последние годы вместе с ростом общего благосостояния республики. Благодаря политике Главы государства, который в том числе озабочен и здоровьем граждан страны, призвав увеличить число казахстанцев, занимающихся физической культурой, спорту уделено одно из приоритетных направлений. Стимулом для занятий активным образом жизни стало и политическое решение о проведении крупнейших мировых форумов – зимних Азиатских игр и Универсиады на территории Казахстана. Кроме этого, в пос­ледние годы мир знает о нас и по проводимым первенствам мира и континентов по различным видам спорта, причем как по летним, так и зимним дисциплинам.

И если в летних видах спорта наша страна известна достаточно хорошо, в том числе и благодаря последнему успешному выступлению в бразильском Рио-де-Жанейро, где мы завоевали 18 наград различного достоинства, то первыми ласточками в зимних видах от уже суверенного Казахстана стали фигурист Денис Тен и могулистка Юлия Галышева. Сейчас больше стоит вопрос о подрастающем поколении, которое должно не только достичь, но и превзойти при должном подходе достижения данных призеров олимпиад. И вот здесь уже стоит более глобальный вопрос – дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры не только в крупнейших городах республики – Астане и Алматы, но и в остальных регионах, при этом, конечно же, делая особый упор на детский и массовый спорт. Не вдаваясь в подробнос­ти, можно сказать, что все лежит на поверхности, дело лишь в желании, а результат не заставит себя ждать. У нас очень много специалистов, особенно диванных, разбирающихся во всех сферах, в том числе и спорте, но не делающих ничего, кроме узких заключений без даже малой доли аналитики.

Нужна ли Олимпиада Казахстану?

Алматы уже предпринял нес­колько попыток провести у себя крупнейший спортивный зимний форум планеты. Рано или поздно вопрос, нужна ли Олимпиада Казахстану, встанет в очередной раз. Лично я убежден, что нужна. И даже не ради сиюминутного успеха в виде медалей (для чего, возможно, придется привлекать и легионеров), а ради развития всего спорта в республике и... развития самого мегаполиса. Посещая олимпиады и азиады, в очередной раз задумывался над тем, что же могут дать стране Игры четырехлетия. Безусловно, есть неудачные примеры вложения средств, где амбиции порой превалировали над разумностью решений. Сюда можно отнести, из самых последних Игр, Грецию и Бразилию.

Алматы не претендует на проведение летних Игр, а всего лишь на зимние. Азиада и Универсиада оставили нам в наследство немало уникальных объектов, которые по своему оснащению и красоте во много раз превосходят, например, те, что были недавно задействованы в Южной Корее. Не раз уже говорилось о том, что у нас не хватает для комплексных игр лишь 2 сооружений – крытого ледового дворца для конькобежцев и санно-бобслейной трассы. Возможно, и здесь немного лукавят, и пару объектов все же еще придется достроить, но это не критично, так как не потребует средств, как на возведение, например, большого 12-тысячника. Здесь, скорее, надо будет занять более жесткую позицию с Международным олимпийским комитетом, который должен принять участие в софинансировании. Ведь даже уже в МОК понимают, насколь­ко дорогостоящими стали Игры для большинства стран, которые задумывались о проведении данных мероприятий (не имея даже близко такой инфраструктуры, как Алматы), и лишь великие азиатские державы все еще готовы тянуть это бремя на себе.

Да, Казахстан, получи Олимпиаду, все еще не мог бы рассчитывать на россыпь наград, как у норвежцев, немцев или южнокорейцев, но вот после нее результаты должны улучшиться в разы. Так какой же прок в них, если твои герои не побеждают, скажете вы. А прок очень прост: увидеть своими глазами выступления выдающихся атлетов, стать свидетелями великих хоккейных битв и разжечь в себе желание быть не только гостями этих Игр, но и со временем – их победителями. При этом в дар к спортивной инфраструктуре должен преобразиться и сам мегаполис, ведь придется ускорить строительство линий метро, транспортной инфраструктуры, внедрять современные экологичные технологии (одно из требований МОК). В целом мы можем получить практичес­ки новый город, который задал бы такой же темп всей стране, как в свое время его вызвали строительство Астаны и проведение ЭКСПО.

Почему так хороши норвежцы?

Скандинавская страна с населением чуть более 5 млн человек вновь удивила весь мир своими достижениями. Потомки славных викингов переписали историю, взяв 39 наград, из которых 14 – высшего достоинства, чего до них никто не совершал. Конечно же, до сих пор ходят шутки о том, что большинство их спортсменов является астматиками, а потому под видом специальных средств принимают допинг, но, как говорится, не пойман – не вор; что разрешено – не запрещено, а потому не будем судить строго. Норвежцы действительно вызывают восхищение.

Они не только побили показатели среди всех сборных, когда-либо принимавших участие в зимних Олимпийских играх, но и 8-й раз в истории выиграли общекомандный зачет. Успешней всего традиционно на Играх выступила команда лыжников, выигравшая 13 медалей из 36 возможных (из них почти половина – 6 – золотые). При этом дебютант Олимпийских игр 21-летний Йоханнес Клебо стал в Пхёнчхане трехкратным олимпийским чемпионом. Двукратным олимпиоником стала и 37-летняя Марит Бьёрген. Причем выиграв в заключительный день соревнований гонку на 30 км у женщин, она стала самой титулованной спортсменкой (как среди женщин, так и среди мужчин) в истории зимних Олимпийских игр.

Помимо лыж на высший пьедестал почета норвежцы поднялись и в таких видах, как биатлон, прыжки с трамплина, горнолыжный и конькобежный спорт, а также фристайл. Поистине спортивная нация, правда, в зимних видах спорта, в летних, например, они в

Рио-де-Жанейро взяли лишь 4 медали (причем все – «бронза»), тогда как казахстанцы, напомним, 18. Вот и судите после этого, насколько хороши скандинавы в одних видах спорта, где с них пример должны брать все, и чему бы они могли поучиться у нас в летних дисциплинах.

Очередная Олимпиада окончена. Может, она и не принесла нам много позитива, но заставила глубоко задуматься о будущем, о том, чего мы можем добиться. Опыт, который мы получили в Южной Корее, уверен, не будет растрачен, а только приумножен. А потому лишь остается пожелать побед в будущем!