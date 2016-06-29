​Олицетворение ценности независимости

Санжар БОКАЕВ, доктор политических наук

Став жителем столицы, я понял, что Астана – уникальный город. Он растет гораздо быстрее, чем это предполагалось генеральным планом, как по количеству жителей, так и по занимаемой площади. Столица нашей Родины, расположенная в сердце Сары Арки, в центре евразийского пространства, дорога каждому казахстанцу.

В Интернете можно легко найти фотографии левого берега начала 2000-х, когда это была бескрайняя степь. Сегодня левобережье представляет собой сокровищницу мировой архитектуры, которая радует казахстанцев и не оставляет равнодушными видавших виды ее урбанизированных гостей. А ведь мы с этими достижениями, что называется, свыклись и зачастую привыкли их не замечать. В этом контексте предлагаю вкратце проанализировать развитие города.

Развитие Астаны можно условно поделить на три основные вехи. Первые семь лет (с 1997 по 2005 год) запомнились активной застройкой: все силы были брошены на строительство административных зданий, социально значимых объектов, создание и изменение дорожно-транспортной и в целом городской инфраструктуры. Лучшие градостроители мира принимали участие в реализации смелых архитектурных решений.

Во вторую семилетку (с 2005 по 2012 год) Астана впервые заявила о себе на международной арене и уверенно вошла в историю как столица Средней Азии, куда плавно стал перемещаться центр мировой политики. Столица Казахстана становится городом-миротворцем, где часто проходят международные конференции, саммиты, форумы, встречи официальных делегаций высокого ранга по обсуждению актуальных вопросов международной жизни и межгосударственных отношений.

Стоит напомнить наиболее важные международные мероприятия, имеющие немаловажное значение для мирового сообщества. Так, например, знаковым в истории нашего молодого государства стал 2010 год – год председательства Казахстана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Казахстан стал первой страной Центральной Азии и первым постсоветским государством, получившим председательство в той авторитетной международной организации. В 2011 году в Астане прошла 38-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламской конференции (ныне Организация исламского сотрудничества).

Казахстан остается площадкой для диалога по самым актуальным проблемам современности. Интерактивная диалоговая площадка G-GLOBAL, предложенная Главой государства, стала популярной и набирает авторитет. Эксперты международного сообщества принимают участие в открытых дискуссиях по вопросам мировой экономики.

Текущая, третья семилетка (с 2013 года) примечательна тем, что акцент сместился на развитие культуры и духовности. В городе открылся театр Astana Opera, был построен ряд других объектов культуры и искусства, проведены крупнейшие культурные ивенты, приглашались мировые звезды театрального искусства, оперы, балета. Так, у Астаны появилась своя душа, собственная аура.

Одновременно на протяжении всех трех этапов решались первостепенные задачи – повышение уровня жизни населения, реализация молодежной политики, развитие медицины и образования, инновационного обновления с формированием систем безопасности. В результате этих усилий Астана стала воп­лощением независимости, ее осязаемой моделью. И это важно, ведь ценностное отношение к миру побуждает человека к созидательному действию, к творчеству, к изменению реальности.

Особенно это значимо в юбилейный год независимости нашей страны. Каждая организация и каждый гражданин должны спросить себя, «каков наш/;мой вклад в укрепление независимости нашего Казахстана». К примеру, АО «КазТранс­Газ», компания, в которой я работаю, буквально в прошлом году соединила все магистральные газопроводы в единую газотранспортную систему, расширила экспортные маршруты и обеспечила энергетическую независимость страны, отказавшись от импорта газа. Это – реальный вклад в укрепление независимос­ти как главной ценности государства и общества. И если каждая компания, каждый гражданин начнут задавать себе подобные вопросы, не дожидаясь помощи от государства или кого-либо еще, я уверен, страна сделает невероятный рывок вперед. 

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