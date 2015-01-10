В мире
Олланд подтвердил гибель четырех человек в результате захвата заложников в Париже
В результате захвата заложников во французской столице были убиты четыре человека. Это подтвердил президент Франции Франсуа Олланд в специальном обращении к нации, передает ТАСС.

"Захват заложников в Париже, в кошерном магазине, привел к гибели четырех человек", – сказал он.

Олланд подчеркнул, что цель была выбрана не случайно. "Это антисемитский акт", – отметил он.

Ранее полицейские источники сообщили, что на месте захвата заложников было обнаружено пять тел, в том числе террориста.

Кроме того, Олланд отдал приказ усилить меры безопасности во всех общественных местах. "Франция должна быть способна дать силовой ответ на любые действия террористов", – подчеркнул Олланд. Он приветствовал действия французского контингента, ведущего за пределами страны борьбу против экстремистов.

Одновременно Олланд указал на разницу между мусульманами и экстремистами. "Фанатики не имеют ничего общего с мусульманской религией", – заключил он.

Запланированная демонстрация в Париже

Олланд также призвал французов принять участие в республиканском марше в воскресенье. "Я буду там", – подчеркнул он.

Демонстрация в Париже будет проведена в знак протеста против действий исламских экстремистов, которые убили десять сотрудников газеты Charlie Hebdo, напечатавшей карикатуры на пророка Мухаммеда, а также нескольких полицейских, захватили заложников в Париже и к северу от столицы Франции. Спецслужбы ликвидировали троих террористов, погибли четверо находившихся в плену человек, которые, скорее всего, были убиты экстремистами.

Ранее сообщалось, что британский премьер Дэвид Кэмерон в воскресенье прибудет во Францию по приглашению Олланда, чтобы принять участие в этой демонстрации.

"Я принял приглашение президента Олланда присоединиться к митингу единства в Париже в воскресенье, в поддержку ценностей, которые поддерживает Charlie Hebdo, – заявил Дэвид Кэмерон.

Канцлер Германии Ангела Меркель также примет участие в демонстрации. То же сделает и премьер-министр Финляндии Александер Стубб.

В демонстрации против терроризма в Париже в воскресенье также примут участие и другие французские и иностранные политические лидеры, в том числе бывший президент Франции Николя Саркози, который является лидером правоцентристской партии "Союз в поддержку народного движения" (СПНД).

Лидер французской националистической партии Национальный фронт Марин Ле Пен не получила приглашения принять участие в демонстрации в Париже от ее организаторов.

"Они заявили, что Национальный фронт не является желанным гостем на митинге, куда приглашены все остальные партии, – заявила Ле Пен. – Национального единства больше нет, из-за их действий оно разрушено", – считает она.

Согласно обнародованному в конце декабря опросу общественного мнения, проведенного службой Odoxa по заказу газеты Parisien, Николя Саркози и Марин Ле Пен являются самыми популярными политиками Франции.

Популярное

Все
Подкралась старость незаметно
Нам важно сохранить солдата
Новая жизнь Второго Павлодара
Опасные игры
Жительница столицы под окнами многоэтажки разбила сад
В советское время имена алашординцев, среди которых был и Мейирман Ермектасов, несправедливо замалчивали
Сергей Погосян: Казахстан – моя единственная Родина
Вопрос о продлении учебного года, обсуждаемый казахстанской общественностью, вызывает острые дискуссии
Непокоренный Бурхан-Булак
Тяжело ли тебе, первоклассница?
Утекает бензин мимо розницы
Нет повести печальнее на свете…
Огородные феи
IT-технологии заступают на службу
История столетнего особняка
И прислушаться не к кому...
Десерты с любовью
Навстречу «солнечным» малышам…  и не только
Нужна ревакцинация
Голод и тетка
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 июля
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
"Космический" Алтайский край
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
Возможность изучать казахский язык на основе национальных эпосов дает новая книга
Я тебя породил, я тебя и убью
Несовершеннолетнюю девушку изнасиловали и убили в Жетысуской области
Утверждены ставки по депозитам в тенге на сентябрь
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 июля
«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?
Суицид стал уже чем-то большим, чем личное решение человека
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Небо по-прежнему остается главной достопримечательностью столицы Великой степи
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Закон Республики Казахстан
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау

Читайте также

Происшествия , В мире
Лесной пожар разбушевался в результате взрыва на складе с б…
В мире
$78 000 за дегустацию конфет предлагают в Канаде
Культура , Кино , В мире , США
Продолжение фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом выйдет в ок…
Энергетика , В мире , ООН
Не наживаться на кризисе – генсек ООН призвал обложить нало…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]