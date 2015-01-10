Олланд подтвердил гибель четырех человек в результате захвата заложников в Париже
В результате захвата заложников во французской столице были убиты четыре человека. Это подтвердил президент Франции Франсуа Олланд в специальном обращении к нации, передает ТАСС.
"Захват заложников в Париже, в кошерном магазине, привел к гибели четырех человек", – сказал он.
Олланд подчеркнул, что цель была выбрана не случайно. "Это антисемитский акт", – отметил он.
Ранее полицейские источники сообщили, что на месте захвата заложников было обнаружено пять тел, в том числе террориста.
Кроме того, Олланд отдал приказ усилить меры безопасности во всех общественных местах. "Франция должна быть способна дать силовой ответ на любые действия террористов", – подчеркнул Олланд. Он приветствовал действия французского контингента, ведущего за пределами страны борьбу против экстремистов.
Одновременно Олланд указал на разницу между мусульманами и экстремистами. "Фанатики не имеют ничего общего с мусульманской религией", – заключил он.
Запланированная демонстрация в Париже
Олланд также призвал французов принять участие в республиканском марше в воскресенье. "Я буду там", – подчеркнул он.
Демонстрация в Париже будет проведена в знак протеста против действий исламских экстремистов, которые убили десять сотрудников газеты Charlie Hebdo, напечатавшей карикатуры на пророка Мухаммеда, а также нескольких полицейских, захватили заложников в Париже и к северу от столицы Франции. Спецслужбы ликвидировали троих террористов, погибли четверо находившихся в плену человек, которые, скорее всего, были убиты экстремистами.
Ранее сообщалось, что британский премьер Дэвид Кэмерон в воскресенье прибудет во Францию по приглашению Олланда, чтобы принять участие в этой демонстрации.
"Я принял приглашение президента Олланда присоединиться к митингу единства в Париже в воскресенье, в поддержку ценностей, которые поддерживает Charlie Hebdo, – заявил Дэвид Кэмерон.
Канцлер Германии Ангела Меркель также примет участие в демонстрации. То же сделает и премьер-министр Финляндии Александер Стубб.
В демонстрации против терроризма в Париже в воскресенье также примут участие и другие французские и иностранные политические лидеры, в том числе бывший президент Франции Николя Саркози, который является лидером правоцентристской партии "Союз в поддержку народного движения" (СПНД).
Лидер французской националистической партии Национальный фронт Марин Ле Пен не получила приглашения принять участие в демонстрации в Париже от ее организаторов.
"Они заявили, что Национальный фронт не является желанным гостем на митинге, куда приглашены все остальные партии, – заявила Ле Пен. – Национального единства больше нет, из-за их действий оно разрушено", – считает она.
Согласно обнародованному в конце декабря опросу общественного мнения, проведенного службой Odoxa по заказу газеты Parisien, Николя Саркози и Марин Ле Пен являются самыми популярными политиками Франции.