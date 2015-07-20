Олланд предложил создать правительство еврозоны

В мире
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Марат Манаспаев
Президент Франции Франсуа Олланд в статье, опубликованной в еженедельнике Journal du Dimanche, предложил создать правительство еврозоны с самостоятельным бюджетом и парламентом, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Лента.ру.

Олланд напомнил, что вступление в зону евро соответствовало интересам всех 19 стран ЕС, и пока ни одна из них "не взяла на себя ответственности" покинуть ее.

Глава Франции отметил, что вера жителей Европы в зону евро пошатнулась на фоне греческого кризиса и требует "укрепления". "Перед нами стоит угроза не избытка Европы, а ее недостаточности", — заявил Олланд.

Вместе с тем французский лидер подчеркнул, что Европа сумела "подтвердить свое единство" при разрешении кризиса в Греции.

17 июля сообщалось, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас убрал из правительства чиновников, выступивших против реформ, проведения которых требуют международные кредиторы в обмен на финансовую помощь.

За день до этого, 16 июля, парламент Греции одобрил законопроект о реформах, необходимый для заключения соглашения с Европейским стабилизационным механизмом. Рассмотрение законопроекта сопровождалось столкновениями протестующих с полицией. Тремя днями ранее Афины и ЕС договорились о программе выхода Греции из долгового кризиса. В рамках этих договоренностей страна получит финансирование, объем которого предварительно оценивается в 86 миллиардов евро, в обмен на введение режима жесткой экономии.

В начале июля в Греции прошел референдум, на котором 61,3 процента проголосовавших жителей страны выступили против программы экономии, предложенной тройкой кредиторов — МВФ, Европейским центробанком и Еврокомиссией. При этом Еврогруппа рекомендовала Брюсселю предложить Греции временный выход из еврозоны, если компромисс относительно реструктуризации долгов не будет достигнут.

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