"Ölmez – бессмертная": жительницу Кахраманмараша спасли на 11-й день после землетрясения

Примечательно, что фамилия спасенной девушки "Ölmez" переводится с турецкого как "бессмертная".

Фото: aa.com.tr

В турецкой провинции Кахраманмараш на 248-й час после разрушительного землетрясения спасли 17-летнюю девушку. Поисково-спасательные работы в зоне бедствия продолжаются уже 11-й день, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на турецкое информационное агентство "Анадолу".

Девушку по имени Алейна Олмез вызволили из-под завалов жилой постройки в квартале Каябашы города Кахраманмараш. После первой помощи медиков ее отправили в больницу.

В беседе с "Анадолу" один из спасателей из Сакарьи, принимавший участие в спасении девушки, Хаджер Атлас рассказал, что члены команды смогли добраться до Алейны после долгой и напряженной работы.

"Мы постоянно поддерживали связь с девушкой. Сначала держали её за руку, потом уже удалось вызволить полностью. Она в порядке, может общаться. Надеюсь, что такие хорошие новости продолжат поступать из зоны бедствия", - сказал Атлас.

Примечательно, что фамилия девушки "Ölmez" переводится с турецкого как "бессмертная".

Между тем, число погибших в результате разрушительных землетрясений с эпицентром на юго-востоке Турции превысило 36,1 тыс. человек.