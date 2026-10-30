Олжас Бектенов и Адылбек Касымалиев обсудили наращивание товарооборота

Стороны подтвердили готовность к практической реализации достигнутых договоренностей для укрепления связей между Казахстаном и Кыргызстаном и обеспечения устойчивого развития всего региона

Фото: Пресс-служба правительства

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и Председатель Кабинета министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев приняли участие в 14-ом заседании казахстанско-кыргызского межправительственного совета в узком и расширенном составах в г. Бишкеке (Кыргызстан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия. Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что Кыргызстан является дружественным соседом, братским народом и важным торгово-экономическим партнером. Наблюдается устойчивый рост взаимной торговли. Достижению поставленной главами государств цели по увеличению товарооборота до $3 млрд будет способствовать запуск приграничного индустриального торгово-логистического комплекса и углубление кооперации в базовых отраслях экономики.

«Благодаря совместным усилиям и непосредственной поддержке Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова союзнические отношения между нашими странами вышли на новый уровень. Наша цель – в полной мере выполнить все задачи, поставленные главами наших государств. Для дальнейшего наращивания торговли необходимо развивать сотрудничество в транспортно-транзитной сфере, сельском хозяйстве и других отраслях экономики. Со своей стороны мы подтверждаем готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всему спектру двустороннего сотрудничества», — подчеркнул Олжас Бектенов.

«Мы с удовлетворением наблюдаем за проводимыми в Республике Казахстан реформами, направленными на построение Сильного государства с развитой экономикой, социальной и культурной сферами. Наши братские страны объединяют многовековые исторические, духовные и братские связи, которые служат прочной основой для полной реализации всего потенциала двустороннего сотрудничества. В последние годы на основе доверительных отношений наших глав государств сотрудничество между нашими странами вышло на новый уровень. Наши отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах развиваются конструктивно», — отметил Адылбек Касымалиев.

Внимание уделено вопросам рационального использования водных ресурсов и охраны окружающей среды. Обсуждено дальнейшее сотрудничество в рамках Программы по оперативному обмену гидрометеорологическими данными, подписанной в феврале в Астане. Также рассмотрена работа по совершенствованию договорно-правовой базы и эксплуатации межгосударственных водохозяйственных объектов.

В АПК отмечается положительная динамика с ростом по итогам 2025 года объемов взаимной торговли на 41,5% – до более чем $500 млн. В соответствии с Дорожной картой Казахстан намерен расширять номенклатуру товаров и поставок сельхозпродукции в Кыргызстан, включая зерновые, масличные культуры, жмых, подсолнечное масло, мороженое и др. В транзитно-транспортной сфере зафиксирован рост объемов железнодорожных и автомобильных грузоперевозок. На данный момент на общей границе внедрен электронный обмен разрешениями, согласовано увеличение их количества до 5 тыс. ед., ведется поэтапная модернизация 8 автомобильных пунктов пропуска.

В авиации число регулярных рейсов выросло на 19% и достигло 19 в неделю, что стимулирует деловые и туристические связи. Отмечен имеющийся потенциал сотрудничества в сфере цифровизации и искусственного интеллекта. В рамках объявленного Года цифровизации в Казахстане и стратегии Digital Qazaqstan до 2029 года страна активно развивает цифровую инфраструктуру, внедряет технологии ИИ и масштабирует цифровые решения в государственном управлении и экономике.

Обсуждены перспективы обмена спутниковыми данными и развития регионального сотрудничества в космической отрасли. В культурно-гуманитарной сфере отмечена насыщенная повестка прошедших и запланированных мероприятий, среди которых – IV Конгресс музеев Казахстана, II Международный вокальный конкурс им. Розы Баглановой, 4-й Казахстанско-кыргызский молодежный форум Digital Nomads: Sana & Future, а также взаимные Дни кино.

По итогам заседания подписан итоговый Протокол 14-го заседания казахстанско-кыргызского межправительственного совета. Стороны подтвердили готовность к практической реализации достигнутых договоренностей для укрепления связей между Казахстаном и Кыргызстаном и обеспечения устойчивого развития всего региона. В рамках официального визита Премьер-министра Олжаса Бектенова состоялась церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Ата-Бейит» и памятнику Ч.Айтматова.