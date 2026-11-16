Олжас Бектенов обсудил с главой миссии МВФ дальнейшее сотрудничество

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Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с главой миссии Международного валютного фонда по Казахстану Аминой Лареш. Подведены итоги миссии Фонда, а также обсуждены дальнейшие этапы взаимодействия Казахстана и МВФ в ближайшей и среднесрочной перспективе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина



Премьер-министр проинформировал о проведенных в стране институциональных реформах. В июле вступила в силу Конституция, заложившая основу Справедливого и Сильного Казахстана. Во исполнение поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительство продолжает реализацию курса на развитие цифровой экономики и формирование новых точек экономического роста.



Подчеркнута важность экспертного диалога с МВФ и использования международного опыта для совершенствования экономической политики страны.

«Наш диалог продолжается в рамках регулярных миссий, целевых консультаций и оказания технического содействия МВФ государственным органам. Надеюсь, что рекомендации по итогам нынешней миссии станут полезным ориентиром для дальнейшего совершенствования макроэкономической и макропруденциальной политики страны», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Амина Лареш представила итоги работы миссии и положительно оценила макроэкономическую ситуацию в Казахстане.

«Мы прибыли в Казахстан вскоре после того, как Президент выступил с Посланием и обозначил важные приоритеты развития инфраструктуры и инвестиций в человеческий капитал. Мы отмечаем значительный экономический потенциал Казахстана. Надеемся, что наш диалог и предлагаемые рекомендации поспособствуют обеспечению устойчивого экономического роста с учетом потребностей граждан», — отметила глава миссии МВФ по Казахстану.

Согласно октябрьскому прогнозу МВФ, экономика Казахстана продолжит демонстрировать стабильный рост по итогам 2026 года, а в следующем году ускорится. По данным Фонда, страны Центральной Азии, включая Казахстан, сохраняют устойчивость к внешним факторам благодаря проводимым реформам. Приоритетами развития являются ценовая стабильность, координация денежно-кредитной и бюджетной политики, восстановление бюджетных резервов и диверсификация торговли.



По итогам 10 месяцев 2026 года рост ВВП составил 4,5%, объем инвестиций в основной капитал увеличился на 4,9%, до 18,3 трлн теңге. Положительная динамика отмечена в промышленности и сельском хозяйстве, при этом наиболее высокие темпы роста показали машиностроение (22,2%) и фармацевтика (50,9%). Сельское хозяйство выросло на 5,2%.



По завершении встречи подтверждена готовность Правительства поддерживать конструктивный диалог и углублять взаимовыгодное сотрудничество с Фондом в перспективных областях. Все предложения и рекомендации МВФ будут изучены профильными государственными органами.