Олжас Бектенов обсудил с руководством катарского холдинга ход реализации совместных проектов

В ходе встречи рассмотрены вопросы сотрудничества в газоперерабатывающей и телекоммуникационной отраслях

Фото: Пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов обсудил с руководителями катарского холдинга Power International Holding (PIH) Муатазом Аль-Хаят и Рамезом Аль-Хаят ход реализации совместных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По данным Министерства энергетики, Power International Holding участвует в реализации ряда совместных проектов в энергетической отрасли. В газоперерабатывающей отрасли предусмотрено строительство двух газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган мощностью 1 млрд и 2,5 млрд м3 газа в год соответственно. На ГПЗ мощностью 1 млрд м3 ведутся строительно-монтажные работы, поставка основного оборудования практически завершена. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

По проекту строительства второго ГПЗ мощностью 2,5 млрд м3 ведется подготовка к основному этапу реализации, определен EPC-подрядчик. Завершение проекта запланировано на 2030 год. В рамках развития газотранспортной инфраструктуры реализуется проект строительства второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент».

Продолжаются проектирование, поставка оборудования и материалов. Завершение первого этапа запланировано на 2027 год, второго – на 2029 год. Также обсуждены вопросы взаимодействия в сфере телекоммуникаций и дальнейшее сотрудничество в данном направлении.

Премьер-министр подчеркнул необходимость активизации совместных работ по всем вышеперечисленным проектам для своевременного ввода объектов в эксплуатацию. Правительство Казахстана оказывает необходимое содействие в оперативном решении возникающих вопросов. В свою очередь, руководители холдинга подтвердили заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве и выразили намерения по принятию необходимых усилий для выполнения всех договоренностей.