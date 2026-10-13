Олжас Бектенов поручил акиматам усилить финансовую дисциплину

Фото: Пресс-служба правительства

В ходе заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить контроль за использованием бюджетных средств, мобилизовать дополнительные доходы регионов и обеспечить достижение плановых показателей социально-экономического развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Администраторы бюджетных программ должны усилить финансовую дисциплину, обеспечив целевое и эффективное использование бюджетных средств. Поручаю акимам обеспечить мобилизацию дополнительных доходов и максимально задействовать внутренние резервы. Это позволит снизить зависимость регионов от внепланового финансирования из республиканского бюджета», — отметил Олжас Бектенов.

Отдельное внимание уделено динамике социально-экономического развития регионов. Положительная динамика по основным макроэкономическим показателям отмечена в Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Павлодарской, Мангистауской и Костанайской областях, областях Ұлытау и Абай, а также в городах Астане, Алматы и Шымкенте.

При этом отмечено, что по двум показателям Атырауской, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской областях и области Жетісу необходимо принять меры по улучшению ситуации. Руководителям этих регионов даны соответствующие поручения.

«Перед нами стоит задача обеспечить качественный экономический рост Для достижения плановых показателей требуется скоординированность действий, максимальная отдача и персональная ответственность каждого министра и акима», — подчеркнул Премьер-министр.

Координация закреплена за заместителем Премьер-министра – министром национальной экономики Сериком Жумангариным.