Олжас Бектенов поручил акиматам взять на контроль безопасность газбаллонов

Правительство

На заседании Правительства особое внимание было уделено вопросам безопасности при эксплуатации бытовых газовых баллонов в отопительный сезон.

Фото: Пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что в прошлый отопительный сезон произошло 7 случаев взрывов газовых баллонов. Основными причинами стали нарушения требований их безопасной эксплуатации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

«Порядка 350 тыс. потенциально опасных бытовых газовых баллонов эксплуатируются уже по 40-50 лет и требуют безотлагательной замены. Министерству промышленности поручалось решить вопрос производства. На данный момент такой завод запущен в городе Кокшетау. В перспективе планируется открыть подобные производства в городах Атырау и Алматы. Теперь надо наладить работу по замене баллонов как в частных домах, так и в пунктах питания», — подчеркнул руководитель Правительства.

Также внимание уделено необходимости урегулировать порядок изъятия и утилизации бытовых баллонов.

«Поручаю Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами в месячный срок выработать четкий механизм обновления, изъятия, а также контроля за обращением газовых баллонов во всех регионах. Акиматам взять на контроль реализацию на местах», — отметил Премьер-министр.

О принимаемых мерах в этом направлении ранее доложил министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов. По его данным, в настоящее время в городе Кокшетау функционирует завод по производству стальных газовых баллонов, уже выпущено 500 единиц. Дополнительно Министерством промышленности и строительства прорабатывается запуск производств композитных баллонов в городах Атырау и Алматы.

Министерством энергетики прорабатывается внедрение системы маркировки и учета газовых баллонов, которая позволит обеспечить контроль за их оборотом и техническим состоянием.

#Правительство #Бектенов #контроль #газбаллоны

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