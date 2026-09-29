Олжас Бектенов поручил начать подготовку к следующей посевной

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил заблаговременно обеспечить финансирование аграриев и подготовку к посевной 2027 года, а также организовать приемку и сохранность урожая текущего года, сообщает Kazpravda.kz

«Необходимо уже сейчас заложить основу для успешного сельскохозяйственного сезона 2027 года, в том числе по финансированию. Практика раннего финансирования зарекомендовала себя как хороший инструмент поддержки аграриев. Холдингу “Байтерек” обеспечить своевременное финансирование сельхозтоваропроизводителей», — подчеркнул руководитель Правительства.

Кроме того, акиматам поручено обеспечить засыпку требуемого объема качественного семенного материала к следующей посевной и достижение индикативных показателей по внесению минеральных удобрений, доле элитных семян, обновлению парка сельхозтехники.

Отдельное внимание уделено приемке урожая сахарной свеклы.

«Акиматам Жамбылской и Жетысуской областей обеспечить полную готовность сахарных заводов к приемке и переработке урожая сахарной свеклы, бесперебойную работу приемных пунктов. Важно не допустить образования очередей и порчи урожая», - поручил Олжас Бектенов.

В целом Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами поручено своевременно завершить работы, обеспечить сохранность урожая и постоянный мониторинг ситуации до конца уборочной кампании.

Возникающие вопросы будут незамедлительно решаться в рамках Оперативного штаба при Правительстве. Общая координация возложена на заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина.