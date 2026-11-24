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Руководитель Правительства отметил значительный опыт Ерсайына Нагаспаева в сфере промышленности, транспорта и государственного управления, в том числе его знание отрасли и многолетний опыт работы. В разные годы Ерсайын Нагаспаев работал в АО «НК «ҚТЖ», с февраля 2025 года возглавлял Министерство промышленности и строительства РК.



Олжас Бектенов обозначил ключевые задачи, стоящие перед новым руководством «Қазақстан темір жолы». В числе приоритетов названы дальнейшее наращивание транспортно-логистического потенциала, увеличение объемов транзитных перевозок, развитие железнодорожной инфраструктуры и повышение эффективности деятельности компании. Отдельно отмечена необходимость укрепления корпоративной дисциплины, усиления антикоррупционной работы и повышения персональной ответственности руководителей за принимаемые решения.

«В Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» Глава государства особо акцентировал внимание на продолжении работы по превращению Казахстана в ведущий транспортно-логистический хаб Евразии. В этом направлении проводится большая работа, и особая ответственность за ее результаты возлагается на «Қазақстан темір жолы» как ключевой транспортно-логистический актив страны. Это крупная компания с многотысячным коллективом и сложной системой управления. Необходимо навести порядок в кадровой работе, определить четкие задачи для каждого сотрудника. Те, кто не готов работать на благо государства, должны уйти. Уверен, что большинство работников – добросовестные и ответственные люди. При поддержке Правительства, профильного министерства и фонда «Самрук-Қазына» все поставленные задачи вам по силам. Времени на раскачку нет, необходимо незамедлительно приступать к активной работе», — отметил Олжас Бектенов.

Сегодня в стране реализуются крупные инфраструктурные проекты, в том числе до конца года будут завершены проекты строительства железнодорожных участков «Дарбаза – Мақтаарал», «Мойынты – Қызылжар», а в следующем году необходимо завершить «Бақты – Аягөз». Подчеркнуто, что их своевременный ввод в эксплуатацию имеет принципиальное значение для укрепления транзитных возможностей Казахстана.



Также обозначена задача по дальнейшему развитию отечественного производства подвижного состава. С учетом сформированных в стране производственных кластеров по выпуску локомотивов и вагонов необходимо последовательно поддерживать отечественных товаропроизводителей.



Отмечена важность формирования полноценной мультимодальной системы грузоперевозок, развития морской транспортной инфраструктуры и эффективной организации деятельности грузовой авиакомпании АО «Alatau Air Cargo» совместно с инвестором.



Подчеркнуто, что в направлении цифровизации транспортных процессов сохраняются дополнительные резервы. В этой связи новому руководству АО «НК «ҚТЖ» необходимо активизировать работу по внедрению цифровых решений и максимально использовать их потенциал для повышения эффективности деятельности компании.