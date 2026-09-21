Олжас Бектенов провел совещание по поручениям Президента

Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента, данных в выступлении на экоакции «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба правительства

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел совещание по реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в выступлении в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» 19 сентября.

«Как отметил Глава государства, наша страна вступила в эпоху судьбоносных преобразований. Новая Конституция расширяет возможности дальнейшего развития Прогрессивного Казахстана. Масштабные реформы уже реализуются во всех сферах. В недавнем выступлении Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед Правительством ряд задач в области оказания гражданам мер социальной поддержки, формирования высокой экологической культуры, обеспечения самого высокого качества строительства дорог городского и странового значений, масштабирования опыта Центра урбанистики Астаны», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства заслушал подходы министерств по достижению поставленных Президентом задач по курируемым направлениям.

«По поручению Президента государство неуклонно выполняет свои социальные обязательства. При этом нужно обратить внимание на то, что необходимая социальная помощь выплачивается только действительно нуждающимся гражданам. По всем указанным направлениям министры и акимы должны провести масштабную работу. Нужно широко информировать граждан о видах оказываемой им помощи, в регионах акиматам следует активизировать разъяснительную работу среди получателей социальных выплат», — отметил Премьер-министр.

По вопросу оказания гражданам социальной помощи и льгот доложил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев. По данным ведомства, на первом этапе формируется нормативная база для перехода к адресной модели государственной поддержки по 14 видам выплат (из 36 имеющихся) согласно принципу «помощь действительно нуждающимся». В рамках второго этапа будет осуществлено объединение 13 видов социальной помощи местных исполнительных органов в 4 вида с учетом нуждаемости. Озвучены предложения по внедрению принципа адресности и нуждаемости в обеспечении целевого предоставления мер государственной поддержки ветеранам с начала 2027 года. Рассмотрены вопросы целесообразности предоставления государством отпуска по уходу за ребенком мужчинам, а также возможности изменения формата поддержки женщин в период ухода за ребенком в течение двух лет посредством предоставления мест в ясли-садах и решения дефицита нянь для детей младшего возраста.

Кроме того, доложено о результатах внедрения инструментов ИИ в процесс оказания помощи лицам с инвалидностью. К примеру, выявлены 167 случаев подлога медицинских документов, по которым установлена инвалидность – факты переданы в правоохранительные органы. Также сформирован перечень из 18647 случаев, в которых имеются идентичные данные у разных людей. Работа в данном направлении продолжается.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству труда совместно с региональными акимами координировать работу для обеспечения адресного предоставления социальной помощи и пособий.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова доложила о мерах по совершенствованию системы государственных соцгарантий в здравоохранении. В 2026 году на финансирование гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) предусмотрено 1,6 трлн теңге, на систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) – 1,7 трлн теңге. Основные объемы финансирования направлены на стационарную, первичную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь. Одновременно увеличены расходы на развитие сельского здравоохранения, оказание высокотехнологичной медицинской помощи и лечение онкологических заболеваний. При этом государство сохраняет широкий перечень медицинской помощи, предоставляемой в рамках ГОБМП, независимо от статуса застрахованности. За последние годы значительно расширен охват пациентов лекарственным обеспечением на амбулаторном уровне – с 1,9 млн человек в 2018 году до 3,4 млн человек в 2026 году, также обновлен перечень препаратов на более эффективные в лечении.

Касательно доступности слуховой реабилитации. По данным Министерства здравоохранения, на диспансерном учете состоят более 6 тыс. детей с нарушением слуха. С учетом данного контингента будет сформирована фактическая потребность в слухопротезировании с учетом возраста, степени нарушения слуха, наличия действующего аппарата, срока его эксплуатации и необходимости индивидуальной настройки.

Во исполнение поставленной Президентом задачи в срочном порядке наладить производство слуховых аппаратов для слабослышащих детей на территории страны Премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерствам здравоохранения, промышленности и строительства разработать соответствующую Дорожную карту. В документе будет предусмотрено привлечение отечественных производителей, трансферт необходимых технологий и организация сервисного обслуживания. До запуска производства акиматам поручено обеспечить финансирование закупок слуховых аппаратов для детей за счет местных бюджетов и внебюджетных источников.

Созданный по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Фонд «Қазақстан халқына» на первом этапе с 2022 по 2025 годы исполнял свои обязательства по обеспечению пациентов лекарственными препаратами по отдельным нозологиям. Сегодня Фонд продолжает активно развивать инфраструктуру реабилитационных центров для детей с нарушениями развития: открыты 10 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, где помощь получают 1 250 детей.

О действующих социальных гарантиях для детей доложила министр просвещения Жулдыз Сулейменова. В школах действует более 4 тыс. объединений «Жасыл клуб», которыми охвачено свыше 125 тыс. детей. В республиканском конкурсе экологических проектов ProEko приняли участие 38,7 тыс. школьников. Принятие единого стандарта экологического просвещения в организациях образования планируется до конца текущего года. Практическим механизмом внедрения станет национальная модель «Жасыл мектеп». Сейчас модель апробируется в 85 школах, в дальнейшем ее планируется масштабировать до 1 тыс. школ.

Руководитель Правительства подчеркнул важность системных мер по экологическому просвещению в учебных заведениях. Министерствам просвещения, науки и высшего образования поручено усилить эту работу среди школьников и студентов.

В рамках поручения Президента по разработке Национального стандарта чистоты министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров представил подходы к его формированию.

Олжас Бектенов поручил министерствам экологии и природных ресурсов, торговли и интеграции, культуры и информации, просвещения, науки и высшего образования совместно с акиматами подготовить единые требования по каждому из направлений. Стандарт должен содержать простые, понятные и измеримые требования. Кроме того, министерствам поручено принять комплексные меры по формированию в обществе высокой экологической культуры в рамках бренда «Таза Қазақстан».

Министр культуры и информации Арман Кырыкбаев доложил, что работа по формированию экологической культуры ведется по нескольким направлениям: информационное сопровождение, вовлечение молодежи и волонтеров, поддержка гражданских инициатив и развитие общественного участия. С начала 2026 года в экологических акциях приняли участие порядка 2 млн молодых людей, проведено более 2 тыс. молодежных мероприятий.

Премьер-министр отметил, что вопросы социальной поддержки, медицинской помощи и комплексной работы в сфере образования требуют проведения масштабной разъяснительной работы среди населения. Вместе с тем поручено организовать целенаправленную информационную работу по формированию в обществе высокой экологической культуры.

Отдельно рассмотрены меры по недопущению вандализма и порчи общественных пространств.

«Министерству внутренних дел необходимо подготовить предложения по внесению изменений в законодательство в целях установления полного запрета на все виды «граффити», наносящие ущерб общественным местам, для недопущения вандализма и хулиганства», — поручил руководитель Правительства.

О мерах по исполнению поручений Президента в области обеспечения высокого качества строительства доложил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев. Усилен государственный архитектурно-строительный контроль с акцентом на предупреждение нарушений на ранней стадии. С начала года введен в действие единый портал строительства, обеспечивающий цифровое сопровождение процессов планирования, проектирования и строительства. Ведется работа по внедрению инструментов ИИ на стадии экспертизы проектов.

«Глава государства особо отметил, что Казахстан должен стать огромной строительной площадкой, территорией созидания и надо обеспечить высокое качество строительства. В этой связи Правительству необходимо обеспечить строгий контроль за строительством. Поручаю применить строгие меры ответственности в отношении недобросовестных подрядчиков», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Подробнее о том, как прошло совещание, можно прочитать здесь.