Олжас Бектенов провел совещание по развитию электроэнергетической отрасли

Фото: Пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по актуальным вопросам электроэнергетической отрасли. Рассмотрены проекты Фонда «Самрук-Казына» и меры по укреплению энергетического суверенитета страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«На фоне роста экономики, реализации новых промышленных проектов и ускоренного развития цифровой инфраструктуры нагрузка на энергосистему будет существенно возрастать. Поставленная Главой государства задача по достижению устойчивого энергопрофицита к 2029 году требует полной синхронизации трех направлений: генерации, электрических сетей и перспективного роста потребления», — подчеркнул руководитель Правительства.

Председатель правления KEGOC Наби Айтжанов доложил о текущем статусе реализации инвестиционных проектов. Так, проект по усилению электрической сети Южной зоны Единой электроэнергетической системы Казахстана позволит повысить пропускную способность транзита Алматы – Жамбыл – Шымкент на 440 МВт. Срок ввода в эксплуатацию намечен на июль 2027 года. Реализация проекта укрепит надежность электроснабжения Южной зоны, а также создаст дополнительные условия для интеграции возобновляемых источников энергии.

Проект по объединению энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана направлен на усиление энергонезависимости региона и увеличение пропускной способности до 500 МВт. Его реализация повысит надежность электроснабжения Западной зоны, увеличит выдачу мощности электростанций Атырауской и Актюбинской областей с замещением генерации, а также разгрузит сети Актюбинского энергоузла. Завершение планируется в декабре следующего года. Кроме того, планируется реализация второго этапа проекта объединения Западной зоны с ЕЭС Казахстана с вводом в 2035 году. Он завершит закольцовку энергосистемы линиями высокого напряжения.

Также доложено о планах по развитию электрических сетей Алматинской области и области Жетісу в целях создания условий для развития гидроэнергетики и подключения новых объектов ВИЭ. Вышеуказанные проекты направлены на решение ключевых задач: обеспечение надежного электроснабжения Юга и Запада, укрепление единства энергосистемы страны и повышение энергетического суверенитета Казахстана.

На совещании был заслушан председатель правления АО «Самрук-Энерго» Ансар Айдаров о планах усиления работы с учетом критики Главы государства. Внимание акцентировано на принимаемых мерах для обеспечения качества работы и неукоснительного соблюдения сроков строительства и ввода новых генерирующих мощностей. Доложено о модернизации Алматинской ТЭЦ-2, реконструкции Алматинской ТЭЦ-3, строительстве ТЭЦ в Кокшетау и Семее, расширении Экибастузской ГРЭС-2, строительстве ПГУ в Кызылординской, Туркестанской областях, а также развитии ВИЭ с системами накопления энергии и проектах гидрогенерации.

По итогам совещания Премьер-министр отметил, что развитие Национальной электрической сети должно осуществляться опережающими темпами и покрывать растущее потребление.