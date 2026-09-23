Олжас Бектенов провел совещание по вопросам нефтеперерабатывающей отрасли

По данным Министерства энергетики, в долгосрочной перспективе потребность в нефтеперерабатывающих мощностях страны может достигнуть порядка 40 млн тонн в год

Фото: Пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание, где был рассмотрен ход исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по модернизации действующих заводов и строительству нового четвертого НПЗ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Глава «КазМунайГаз» Асхат Хасенов доложил о текущем статусе и сроках расширения действующих НПЗ. Мощности Шымкентского НПЗ планируется нарастить с 6 млн до 12 млн тонн нефти в год к 2030 году, Павлодарского нефтехимического завода – с 6 млн до 9 млн тонн к 2031 году. На Атырауском НПЗ реализуется проект повышения эффективности со сроком завершения в 2027 году, с переходом мощностей с 5,5 млн до 6,1 млн тонн.

Кроме того, в рамках модернизации Шымкентского НПЗ предусмотрено расширение пропускной способности магистральных нефтепроводов «Кеңқияқ – Атырау» и «Кеңқияқ – Құмкөл», станции «Текесу», а также строительство продуктопровода «Шымкент – Алматы» мощностью до 3,5 млн тонн в год. В целом реализация проектов расширения трех действующих НПЗ позволит нарастить их совокупную мощность с 17,5 млн до 28,8 млн тонн в год. Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев доложил о проработке вопроса строительства четвертого НПЗ.

По данным Министерства энергетики, в долгосрочной перспективе потребность в нефтеперерабатывающих мощностях страны может достигнуть порядка 40 млн тонн в год. Премьер-министр поручил до конца текущего года завершить комплексную оценку и принять окончательные решения в части строительства четвертого НПЗ, включая определение его оптимальной мощности, конфигурации, сырьевой базы, локации и экономической модели.

Участникам совещания дан ряд поручений по наращиванию производственного потенциала отрасли в целях обеспечения потребностей внутреннего рынка в средне- и долгосрочной перспективе. Ответственным госорганам и заинтересованным организациям поручено держать на постоянном контроле проекты расширения нефтеперерабатывающих мощностей, не допускать затягивания сроков и обеспечить своевременный ввод объектов. Отдельное внимание уделено дальнейшему углублению нефтепереработки с учетом увеличения внутреннего спроса на нефтепродукты.

«Наращивание мощностей нефтепереработки напрямую связано с привлекательностью цен на ГСМ на внутреннем рынке. В нынешней ситуации, когда цены на бензин и дизель в Казахстане вдвое ниже, чем у соседей, инвестиции в нефтепереработку экономически нецелесообразны. Поэтому надо активно продолжить либерализацию рынка. Это вопрос экономической безопасности», - подчеркнул Олжас Бектенов.