Олжас Бектенов провел совещание по вопросам привлечения инвестиций

Фото: Пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по дальнейшему повышению эффективности системы привлечения и сопровождения инвестиций согласно задачам, поставленным Главой государства в рамках запуска нового инвестиционного цикла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Рассмотрены подходы по укреплению взаимодействия с инвесторами на всех этапах, начиная от заинтересованности и изучения перспективных направлений до запуска и постинвестиционного сопровождения для расширения и реинвестирования. Результатом должно стать сокращение сроков прохождения согласительных процедур и ускорение запуска проектов в эксплуатацию с параллельной проработкой масштабирования и экспорта.

Кроме того, внимание уделено цифровым инструментам для обеспечения комфортных условий для инвестора и курирующих госорганов. Также обсуждены вопросы проактивной инвестиционной политики на внешнем контуре.

По итогам совещания Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что Главой государства поставлена задача по кардинальному обновлению механизмов инвестиционной политики. В условиях глобальной борьбы за капитал Правительство должно обеспечить предсказуемый и благоприятный инвестиционный климат. Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами и организациями поручено подготовить предельно конкретный план действий по совершенствованию действующей системы привлечения инвестиций.