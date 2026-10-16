Свыше 200 казахстанцев сами отказались от пособий в связи с отсутствием нуждаемости

Минтрудом был презентован новый проект Сервиса добровольного отказа от пособий с его закреплением на базе eGov Mobile.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по цифровизации сферы труда и социальной защиты населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Внимание уделено цифровым решениям, нацеленным на повышение адресности государственной социальной помощи, а также способствующим неукоснительному соблюдению предприятиями трудовых прав граждан и превенции трудовых рисков.

В информационной системе «Цифровая карта семьи» объединены сведения из более чем 30 государственных информационных систем по свыше 20 млн граждан, входящим в 6,2 млн домохозяйств. Олжас Бектенов ознакомился с ситуацией в разрезе регионов.

Кроме того, рассмотрены вопросы реализуемой реформы по оптимизации социальных выплат для обеспечения их адресности. По состоятельным гражданам совместно с акиматами проведена работа по верификации домохозяйств: для них изменения будут распространяться только на 14 из 36 видов выплат, по остальным 22 видам социальных выплат действующие механизмы сохраняются. Отмечено, что для нуждающихся граждан действующий порядок государственной поддержки сохраняется в полном объеме.

По поручению Премьер-министра рабочая группа при Министерстве труда и социальной защиты населения выезжает в регионы, где на базе территориальных Департаментов проводит консультации по всем возникающим вопросам. Минтруда и соцзащиты населения совместно с акиматами проводится дополнительная верификация домохозяйств, отнесенных к категориям с высоким уровнем благосостояния. По результатам проверки уточняется их социально-экономическое положение для обеспечения объективности оценки и корректного определения категорий благополучия.

"На сегодня в результате смс-оповещений свыше 200 граждан заявили об отказе от пособий в связи с отсутствием нуждаемости. В данном направлении Минтрудом был презентован новый проект Сервиса добровольного отказа от пособий с его закреплением на базе eGov Mobile. С его помощью получатели социальных пособий из числа состоятельных граждан могут добровольно отказаться от выплат онлайн, без посещения государственных органов", - говорится в сообщении.

Руководитель Правительства поручил обеспечить для граждан удобство калькулятора по определению уровня благосостояния семей посредством автоматического заполнения данных из государственных информационных систем. Министерству труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными государственными органами поручено ускорить подключение банков второго уровня к «Цифровой карте семьи».

В рамках Единой цифровой платформы проведена ревизия 66 ранее разрозненных мер социальной помощи, предоставляемых местными исполнительными органами.

Премьер-министр поручил Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с министерствами просвещения, здравоохранения, науки и высшего образования обеспечить учет мер государственной поддержки в Единой цифровой платформе. Цифровая карта трудовых рисков предназначена для раннего выявления потенциальных нарушений трудового законодательства на предприятиях. На постоянном мониторинге находятся более 99 тыс. предприятий со штатной численностью от 10 работников.

«Сегодня мы рассмотрели цифровые решения социально-трудовой сферы – от оценки благополучия семьи и назначения мер поддержки до цифрового учета трудовых отношений. Важно, чтобы эти инструменты работали как единая цифровая экосистема на достоверных данных и с ориентацией на результат для гражданина. Нужно обеспечить их устойчивую работу, межведомственное взаимодействие и измеримый эффект для граждан. Как отмечает Президент, Казахстан был и остается социально ориентированным государством. Мы проводим большую реформу социального обеспечения – переход к принципу нуждаемости и адресности. При этом каждая семья, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации, продолжит получать необходимую поддержку в полном объеме. В отношении нуждающихся граждан в полной мере сохранятся меры государственной поддержки. На это нужно обращать особое внимание при разъяснительной работе и встречах с населением», — подчеркнул Олжас Бектенов.