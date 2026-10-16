Свыше 200 казахстанцев сами отказались от пособий в связи с отсутствием нуждаемости

Правительство

Минтрудом был презентован новый проект Сервиса добровольного отказа от пособий с его закреплением на базе eGov Mobile.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по цифровизации сферы труда и социальной защиты населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Внимание уделено цифровым решениям, нацеленным на повышение адресности государственной социальной помощи, а также способствующим неукоснительному соблюдению предприятиями трудовых прав граждан и превенции трудовых рисков.

В информационной системе «Цифровая карта семьи» объединены сведения из более чем 30 государственных информационных систем по свыше 20 млн граждан, входящим в 6,2 млн домохозяйств. Олжас Бектенов ознакомился с ситуацией в разрезе регионов.

Кроме того, рассмотрены вопросы реализуемой реформы по оптимизации социальных выплат для обеспечения их адресности. По состоятельным гражданам совместно с акиматами проведена работа по верификации домохозяйств: для них изменения будут распространяться только на 14 из 36 видов выплат, по остальным 22 видам социальных выплат действующие механизмы сохраняются. Отмечено, что для нуждающихся граждан действующий порядок государственной поддержки сохраняется в полном объеме.

По поручению Премьер-министра рабочая группа при Министерстве труда и социальной защиты населения выезжает в регионы, где на базе территориальных Департаментов проводит консультации по всем возникающим вопросам. Минтруда и соцзащиты населения совместно с акиматами проводится дополнительная верификация домохозяйств, отнесенных к категориям с высоким уровнем благосостояния. По результатам проверки уточняется их социально-экономическое положение для обеспечения объективности оценки и корректного определения категорий благополучия.

"На сегодня в результате смс-оповещений свыше 200 граждан заявили об отказе от пособий в связи с отсутствием нуждаемости. В данном направлении Минтрудом был презентован новый проект Сервиса добровольного отказа от пособий с его закреплением на базе eGov Mobile. С его помощью получатели социальных пособий из числа состоятельных граждан могут добровольно отказаться от выплат онлайн, без посещения государственных органов", - говорится в сообщении.

Руководитель Правительства поручил обеспечить для граждан удобство калькулятора по определению уровня благосостояния семей посредством автоматического заполнения данных из государственных информационных систем. Министерству труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными государственными органами поручено ускорить подключение банков второго уровня к «Цифровой карте семьи».

В рамках Единой цифровой платформы проведена ревизия 66 ранее разрозненных мер социальной помощи, предоставляемых местными исполнительными органами. 

Премьер-министр поручил Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с министерствами просвещения, здравоохранения, науки и высшего образования обеспечить учет мер государственной поддержки в Единой цифровой платформе. Цифровая карта трудовых рисков предназначена для раннего выявления потенциальных нарушений трудового законодательства на предприятиях. На постоянном мониторинге находятся более 99 тыс. предприятий со штатной численностью от 10 работников.

«Сегодня мы рассмотрели цифровые решения социально-трудовой сферы – от оценки благополучия семьи и назначения мер поддержки до цифрового учета трудовых отношений. Важно, чтобы эти инструменты работали как единая цифровая экосистема на достоверных данных и с ориентацией на результат для гражданина. Нужно обеспечить их устойчивую работу, межведомственное взаимодействие и измеримый эффект для граждан. Как отмечает Президент, Казахстан был и остается социально ориентированным государством. Мы проводим большую реформу социального обеспечения – переход к принципу нуждаемости и адресности. При этом каждая семья, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации, продолжит получать необходимую поддержку в полном объеме. В отношении нуждающихся граждан в полной мере сохранятся меры государственной поддержки. На это нужно обращать особое внимание при разъяснительной работе и встречах с населением», — подчеркнул Олжас Бектенов.
#цифровизация #Бектенов #соцподдержка

Популярное

Все
В Шымкентском зоопарке родились два ската
Автострада определяет логику движения
Женщины думают о будущем
Под крышей дома своего
Дорога к звездам
Перечитывала снова и снова
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
Не просто игрушка
Детская истерика: испытание для ребенка и родителей
Когда деревья станут большими
И рисунок оживет
Лучше ходить на танцы, чем за таблетками
Закон Республики Казахстан О ратификации изменений в Перечень специфических обязательств Республики Казахстан по услугам, являющийся приложением к Протоколу о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года
Сильнее обстоятельств, выше прежних достижений
Высокая планка Гулим
Неиссякаемый источник таланта
На последнем рубеже
Талгат Теменов стал беллетристом
Так рождается любовь к слову
Секрет активного долголетия
На встрече с Халық Қаһарманы
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Тренды зернового рынка
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Бозок объединяет тюркский мир
Нейросети на страже порядка
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическое значение транспортного коридора «Север – Юг»
Курс на системную модернизацию
Лакомкам на радость!
Жизнь внутри истории: Кашгар — город, где переплетаются эпохи
На сцене – молодость
Зеленый каркас городов
Первый полностью сгенерированный ИИ фильм выйдет в прокат
Курс на развитие
Новые подходы к защите трудовых прав в эпоху ИИ определили в Астане
В Алматы открылась выставка произведений Третьяковской галереи
Заключай договор, работник!
Текущий счет платежного баланса Казахстана вышел в профицит
Состоятельные казахстанцы добровольно отказываются от пособий
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
Президент объявил в стране общенациональный траур
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы

Читайте также

Олжас Бектенов обсудил с руководством катарского холдинга х…
Эксперты из 40 стран обсудили в Астане вопросы транспортног…
Расходы на обслуживание госдолга в 2027 году могут превысит…
Дефицит бюджета к 2029 году сократят до 1 трлн тенге за сче…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]