Олжас Бектенов провел заседание Координационного совета по сотрудничеству с международными финансовыми организациями

Фото: Пресс-служба правительства

В Үкімет үйі под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Координационного совета по сотрудничеству Правительства РК с международными финансовыми организациями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Участие приняли представители Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, Евразийского фонда стабилизации и развития, а также по системе видеоконференцсвязи – представители Евразийского банка развития, Исламского банка развития, Азиатского банка развития, Французского агентства развития.

Внимание было уделено новому этапу развития Казахстана в свете масштабных реформ. Одним из принципов новой Конституции является создание максимально благоприятных условий для развития бизнеса и приоритетных для страны инвестпроектов.

«В Казахстане под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева реализуются серьезные конституционные и институциональные реформы. Уверен, что все это будет способствовать дальнейшему устойчивому, динамичному экономическому развитию страны, в том числе в партнерстве с международными финансовыми организациями и институтами. Правительство открыто и готово к диалогу, рекомендациям и предложениям, нацеленным на наращивание нашего взаимовыгодного сотрудничества для социально-экономического развития Казахстана», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В ходе заседания рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере водного хозяйства, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры. По направлению жилищного финансирования участниками заседания обсуждены задачи по обеспечению граждан доступным жильем. Руководитель деятельности Международной финансовой корпорации Зафар Хашимов отметил, что Казахстан является лидером Центральной Азии по ВВП на душу населения. В 2025 году в стране введено свыше 20 млн м2 жилья, за 8 месяцев этого года – 11,3 млн м2. Обозначен потенциал наращивания доли коммерческого финансирования жилищной отрасли и совершенствования механизмов адресной господдержки. В этой связи обсужден комплекс мер, направленных на повышение эффективности действующих инструментов, развитие ипотечных инструментов и точечное субсидирование.

Отдельное внимание уделено реализации крупных инфраструктурных и экологических проектов. По первому этапу проекта «Северное Аральское море и модернизация ирригационных систем» совместно с Международным банком реконструкции и развития (МБРР, входит в группу Всемирного банка) в Кызылординской и Туркестанской областях начаты работы по восстановлению Арала и реконструкции каналов.

В рамках первой фазы представлено 133 проекта РГП «Казводхоз» и ГКП «Туран-Су». Реализация позволит увеличить площадь Северного Аральского моря до 3,9 тыс. км2 и объема воды до 34 км3. Планируется реконструкция более 1,4 тыс. км ирригационных сетей, капитальный ремонт водохранилища и автоматизация учета и контроля водных ресурсов на оросительных системах. Завершение работ намечено на 2030 год.

Проект направлен на укрепление водной безопасности, развитие сельского хозяйства и рыбного промысла, модернизацию агротехнологических сооружений и восстановление экосистемы Северного Аральского моря. Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Андрей Михнев отметил значимость проекта и подтвердил готовность института развития оказать экспертную и финансовую поддержку в долгосрочном управлении водными ресурсами региона. Кроме того, совместно с ЕБРР будет реализован проект по восстановлению гидротехнических сооружений и 56 каналов протяженностью свыше 676 км в Восточно-Казахстанской области и области Абай.

Планируется повышение водообеспеченности орошаемых земель с 80,6 тыс. до 92,3 тыс. га и увеличение объемов накопления воды с 42,7 млн до 114,5 млн м3. Как следствие, ожидается позитивное влияние на развитие агропромышленного комплекса.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил о планах сотрудничества с ЕБРР по реконструкции канализационных очистных сооружений в Риддере мощностью 19 тыс. м3 в сутки. Это позволит обновить инфраструктуру и повысить качество водной среды в бассейне р. Тихая.

Управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейн Озхан отметил важность рационального водопользования и подтвердил намерения банка участвовать в модернизации водной и коммунальной инфраструктуры Казахстана.

По итогам заседания Премьер-министр подчеркнул стратегическую важность развития жилищного строительства и реализации проектов в сфере водных ресурсов. Ответственным государственным органам дан ряд поручений.