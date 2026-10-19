Олжас Бектенов провел заседание Совета по экономической политике

В ходе заседания заслушаны рекомендации международных экспертов по актуальным вопросам экономического развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на мировых рынках и мерах дальнейшего повышения эффективности мер стимулирования экономического развития, создания условий для устойчивого роста благосостояния населения.

В ходе беседы были озвучены инициативы по укреплению структуры экономики и диверсификации несырьевого сектора, совершенствованию промышленной политики Казахстана. Эксперты представили подходы по расширению притока иностранных инвестиций и созданию благоприятных условий для развития частного предпринимательства.

Внимание уделено развитию промышленной специализации регионов, расширению экспортного потенциала и привлечению стратегических инвесторов. Также обсуждены вопросы расширения участия частного капитала.

По итогам беседы Премьер-министр поручил ответственным государственным органам и организациям провести анализ озвученных предложений.