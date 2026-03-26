Премьер-министр Олжас Бектенов в Туркестанской области проверил ход строительства электростанции на базе парогазовой установки (ПГУ) мощностью 1000 МВт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Реализуемый по поручению Главы государства проект направлен на обеспечение надежного функционирования национальной электрической сети. В Сайрамском районе Олжас Бектенов ознакомился с проводимыми работами по строительству самой крупной газовой электростанции в РК. Проект включает в себя 4 газовые турбины, 4 котла-утилизатора и 2 паровые турбины общей мощностью 1000 МВт. Применяемая технология ПГУ с дополнительной выработкой электроэнергии за счет использования тепла выхлопных газов считается одной из самых эффективных и экологически чистых в современной теплоэнергетике. Преимущество станции в ее маневренности и возможности быстро компенсировать недостающие мощности в случае дефицита в сети.

«Глава государства на заседании Национального курултая отметил, что ввод новых генерирующих мощностей является необходимым условием для развития современной энергоемкой экономики. Обеспечение стабильной работы систем жизнеобеспечения и формирование устойчивой энергетической базы — одна из ключевых задач Правительства. Мы видим, что Туркестанская область динамично развивается, у региона высокий потенциал в промышленности, сельском хозяйстве. Реализация проекта ПГУ позволит создать дополнительный резерв мощности и укрепить устойчивость энергосистемы всего южного региона. Станция станет важным элементом социально-экономического развития и создаст основу для реализации новых инвестиционных проектов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министру было доложено о текущем статусе проекта. Председатель правления ТОО «ПГУ Туркестан» (дочерняя организация АО «Самрук-Қазына») Улан Буркитов сообщил, что ввод объекта планируется до конца 2026 года. На сегодня обеспечена готовность фундаментов ключевых объектов, включая главный корпус и распределительные устройства. На проектные места в главном корпусе установлены четыре газовые турбины с генераторами (Siemens Energy). Генеральным подрядчиком проекта выступает консорциум в составе казахстанской и южнокорейской компаний. На строительной площадке задействовано свыше 1 тыс. человек и 150 единиц специализированной техники. Ведется возведение вертикальных конструкций: монтаж каркасов зданий, установка металлоконструкций, обшивка стен и др. В полном объеме поставлено основное технологическое оборудование электростанции.

Запуск проекта обеспечит создание более 600 постоянных рабочих мест. В настоящее время средний объем потребления электроэнергии в Туркестанской области составляет 445 МВт при внутренней генерации 136,5 МВт. Ввод станции позволит полностью покрыть дефицит мощности в регионе и обеспечить стабильность энергосистемы в периоды пиковых нагрузок. По данным Министерства энергетики, в Казахстане в прошлом году было произведено 123,1 млрд кВт·ч (117,9 млрд кВт·ч в 2024 году).

Завершение строительства трех газотурбинных установок на ТОО «Текелийский энергокомплекс» и замена устаревшего турбоагрегата на ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» позволили дополнительно выдать 166 МВт мощностей. В текущем году планируется обеспечить 1980 МВт электроэнергии посредством ввода новой генерации и 683 МВт – в рамках замещения.

Премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с АО «Samruk-Kazyna Construction» обеспечить своевременную реализацию проекта по строительству парогазовой электростанции с соблюдением установленных сроков запуска всех четырех газовых турбин, экологических требований, а также координацией с сетевой инфраструктурой.