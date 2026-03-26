Олжас Бектенов проверил ход строительства крупной газовой электростанции в РК

Энергетика,Правительство
64

Ввод объекта планируется до конца 2026 года

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов в Туркестанской области проверил ход строительства электростанции на базе парогазовой установки (ПГУ) мощностью 1000 МВт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Реализуемый по поручению Главы государства проект направлен на обеспечение надежного функционирования национальной электрической сети. В Сайрамском районе Олжас Бектенов ознакомился с проводимыми работами по строительству самой крупной газовой электростанции в РК. Проект включает в себя 4 газовые турбины, 4 котла-утилизатора и 2 паровые турбины общей мощностью 1000 МВт. Применяемая технология ПГУ с дополнительной выработкой электроэнергии за счет использования тепла выхлопных газов считается одной из самых эффективных и экологически чистых в современной теплоэнергетике. Преимущество станции в ее маневренности и возможности быстро компенсировать недостающие мощности в случае дефицита в сети.

«Глава государства на заседании Национального курултая отметил, что ввод новых генерирующих мощностей является необходимым условием для развития современной энергоемкой экономики. Обеспечение стабильной работы систем жизнеобеспечения и формирование устойчивой энергетической базы — одна из ключевых задач Правительства. Мы видим, что Туркестанская область динамично развивается, у региона высокий потенциал в промышленности, сельском хозяйстве. Реализация проекта ПГУ позволит создать дополнительный резерв мощности и укрепить устойчивость энергосистемы всего южного региона. Станция станет важным элементом социально-экономического развития и создаст основу для реализации новых инвестиционных проектов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министру было доложено о текущем статусе проекта. Председатель правления ТОО «ПГУ Туркестан» (дочерняя организация АО «Самрук-Қазына») Улан Буркитов сообщил, что ввод объекта планируется до конца 2026 года. На сегодня обеспечена готовность фундаментов ключевых объектов, включая главный корпус и распределительные устройства. На проектные места в главном корпусе установлены четыре газовые турбины с генераторами (Siemens Energy). Генеральным подрядчиком проекта выступает консорциум в составе казахстанской и южнокорейской компаний. На строительной площадке задействовано свыше 1 тыс. человек и 150 единиц специализированной техники. Ведется возведение вертикальных конструкций: монтаж каркасов зданий, установка металлоконструкций, обшивка стен и др. В полном объеме поставлено основное технологическое оборудование электростанции.

Запуск проекта обеспечит создание более 600 постоянных рабочих мест. В настоящее время средний объем потребления электроэнергии в Туркестанской области составляет 445 МВт при внутренней генерации 136,5 МВт. Ввод станции позволит полностью покрыть дефицит мощности в регионе и обеспечить стабильность энергосистемы в периоды пиковых нагрузок. По данным Министерства энергетики, в Казахстане в прошлом году было произведено 123,1 млрд кВт·ч (117,9 млрд кВт·ч в 2024 году).

Завершение строительства трех газотурбинных установок на ТОО «Текелийский энергокомплекс» и замена устаревшего турбоагрегата на ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» позволили дополнительно выдать 166 МВт мощностей. В текущем году планируется обеспечить 1980 МВт электроэнергии посредством ввода новой генерации и 683 МВт – в рамках замещения.

Премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с АО «Samruk-Kazyna Construction» обеспечить своевременную реализацию проекта по строительству парогазовой электростанции с соблюдением установленных сроков запуска всех четырех газовых турбин, экологических требований, а также координацией с сетевой инфраструктурой.  

#Туркестанская область #Правительство #энергетика

Популярное

Все
Теннисистка Рыбакина пробилась в полуфинал «тысячника» в США
Впервые в истории женщина заняла пост духовного главы Церкви Англии
До 80 км/ч разогнали поезда LRT на тестовых заездах в Астане
Трамп временно отменил вековой морской закон Джонса
Аферу на 2 млрд тенге раскрыли в кредитной сфере в Алматы
Токаев поздравил Президента и народ Бангладеш с Днем независимости
Казахстанки завоевали первое «золото» на ЧА по велоспорту на треке
Казахстанского блогера объявили в розыск по делу о незаконных интернет-казино
Слив отходов и мусор: нарушения водителями экотребований пресекли в Астане
FIFA Series: сборная Казахстана сыграла с командой Намибии
Президент вручил Ерболу Хамитову орден «Барыс»
Единый дизайн-код программы «Адал азамат» внедряется в школах РК
Lufthansa продлила запрет полетов на Ближний Восток
Скляр выступил от Казахстана на Боаоском азиатском форуме
Штрафы на 34 млн тенге «накатал» водитель в Павлодаре
Юношеская сборная Казахстана обыграла Румынию в отборе на Евро-2026
Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
Принципы верховенства права и институциональной стабильности укрепят имидж Казахстана на международной арене - чешский дипломат
Олжас Бектенов проверил ход строительства крупной газовой электростанции в РК
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
Особенный фильм про сильных людей
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Школа искусств открылась в селе
Тенденции и перспективы госслужбы
Агния Барто – голос детства
Радуют глаз ковры Приаралья
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Новая Конституция станет надежной опорой нашей государственности и нашего суверенитета
Из Улытау в Мангистау запускается прямой поезд
Играя на струнах души
В США выпустят памятную золотую монету с изображением Трампа
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Главы правительств Казахстана и России обсудили вопросы сох…
Олжас Бектенов и Михаил Мишустин провели переговоры в Астане
От имени Президента вручены госнаграды за вклад в развитие …
Бектенов поручил усилить контроль за улучшением ситуации в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]