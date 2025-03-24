Олжас Бектенов встретился главой китайской компании

Международное сотрудничество,Правительство
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Глава правительства республики провел встречу с председателем совета директоров китайской компании Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd. Чжаном Цихаем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Рассмотрен ход реализации инвестиционного проекта по созданию хлопково-текстильного кластера на территории специальной экономической зоны TURAN в Туркестанской области.

Проект нацелен на формирование хлопкового агропромышленного комплекса с полным циклом производства – от выращивания хлопка до выпуска готовой текстильной продукции в виде пряжи, ткани, одежды и др. Под посевные площади выделено свыше 50 тыс. га, планируется строительство десяти заводов, в т.ч. четырех по переработке хлопка вблизи посевных площадей, двух – по производству систем капельного орошения с применением современных водосберегающих технологий, а также четырех текстильных, включая швейную и красильно-отделочную фабрики. Общий объем инвестиций составляет свыше 200 млрд тенге. Предусмотрено создание свыше 4 тыс. рабочих мест, среди которых 3 тыс. – постоянные.

На сегодня для обеспечения потребностей кластера введен в эксплуатацию завод по производству ПВХ труб, начато строительство текстильных фабрик. Инвестором проводится строительство оросительной инфраструктуры (сеть каналов, насосная станция).

Председатель совета директоров Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd. Чжан Цихай отметил благоприятный инвестиционный климат в стране и выгодные для проекта климатические особенности региона. Чжан Цихай сообщил, что с октября т.г. планируется запуск первого производства готовой продукции.

Глава правительства подчеркнул значимость реализуемого проекта и важность кластерного подхода в развитии экономики. Туркестанская область – единственный регион Казахстана, где выращивают хлопок.
 

«Главой государства поставлена задача по диверсификации экономики и привлечению инвестиций в реальный сектор. Создание хлопково-текстильного кластера способствует повышению добавленной стоимости продукции, развитию сельскохозяйственного производства с акцентом на переработку и наращиванию экспортного потенциала страны. Правительство со своей стороны окажет нужную поддержку», — отметил Олжас Бектенов.

#Китай #кластер #Бектенов #хлопок

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