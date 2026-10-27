Олжас Бектенов высказался о реализации конституционного принципа «Закон и Порядок»

Рассмотрен ход исполнения мероприятий Концепции по продвижению в обществе идеологии «Закон и Порядок» и меры по профилактике правонарушений

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Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Межведомственной комиссии по реализации конституционного принципа «Закон и Порядок», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Принцип «Закон и Порядок» является одним из основных принципов нашего государства, закрепленных на высшем конституционном уровне. Как неоднократно подчеркивает Президент, настоящий патриот – это прежде всего трудолюбивый, образованный человек, который соблюдает закон, поддерживает порядок, ценит чистоту и бережно относится к природе. Поэтому мы все должны признавать, пропагандировать и продвигать именно такие ценности. Без соблюдения правопорядка невозможно достижение экономических, социальных, политических и иных целей страны», — подчеркнул глава правительства.

Отмечено, что принцип «Закон и Порядок» направлен на укрепление законности и общественной безопасности, а межведомственная комиссия призвана обеспечить координацию госорганов в профилактике правонарушений. Рассмотрен ход исполнения мероприятий Концепции по продвижению в обществе идеологии «Закон и Порядок» и меры по профилактике правонарушений.