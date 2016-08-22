Олжас Худайбергенов вновь избран председателем Ассоциации "Сделано в Казахстане"

Фото Марата Куракова/Kazpravda.kz
Председателем ОЮЛ "Ассоциация товаропроизводителей и предпринимателей "Сделано в Казахстане" вновь избран Олжас Худайбергенов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу АО "Национальное агентство по развитию местного содержания "NADLoC" МИР РК.
Поблагодарив участников за оказанное ему доверие и поддержку, вновь назначенный председатель отметил, что в ближайшие месяцы организация планирует провести активную работу с госорганами, Парламентом, а также с НПП "Атамекен" по вопросам поддержки отечественных производителей.
По словам Олжаса Худайбергенова, часть проблем участников Ассоциации можно устранить путем создания формата взаимовыгодного сотрудничества, начиная от взаимных скидок и заканчивая помощью друг другу по разным вопросам.
"Мы предлагаем создать партнерство членов Ассоциации с крупными предприятиями Казахстана. Также с целью продвижения продукции, выпускаемой членами ассоциации, в октябре этого года планируется запуск проекта "Madein.kz", – сказал Худайбергенов.
Напомним, Главой государства было предложено запустить общенациональную акцию по поддержке отечественного производства. В связи с этим в декабре прошлого года была создана Ассоциация "Сделано в Казахстане", и на сегодняшний день она представляет интересы более 150 отечественных товаропроизводителей в различных отраслях экономики.