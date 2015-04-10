Олжас СУЛЕЙМЕНОВ, народный писатель Казахстана: Достойным предкам благодарная память, Отчизне служить – священный долг Свежий выпуск 754

История возникновения государственного образования казахов уходит в глубь веков и отражает обилие сплетений культуры многих народов с их судьбами, героическим или же трагическим прошлым, когда на политической карте появлялись и исчезали невиданные империи Великой степи.

История всегда зовет нас в прош­лое, чтобы мы могли сверять свои мысли и поступки, направленные в будущее, создавая историю для своих потомков. А как же наше прош­лое, смогли ли мы познать величие мудрости наших предков, оценили ли по достоинству и можем ли передать дух славной героики былых времен грядущим поколениям? Всегда ли соизмеряем свои дея­ния с государственностью наших степных цивилизаций, подвигами батыров-полководцев и биев и сохранившими это наследие в сказаниях легендарными поэтами-сказителями, вложившими в уста народа его славную историю? Ведь все это – кладезь знаний об истоках казахской государственности, 550-летие которой все казахстанцы встречают с волнением и гордостью.

Говоря о генеалогии Казахского ханства, мы вспоминаем о государственных образованиях саков, усуней и канглы, великих Тюркском, Западно-Тюркском, Тюргешском, Карлукском, Огузском и Кимакском каганатах. Эти древние государства явились предтечей государственного образования кыпчаков, а Улус Джучи-хана, распространивший на его территории свое господство, заложил новые структурные основы казахской государственности.

История возникновения Казахского ханства уводит нас в древность и происхождением обязана волнам Великого переселения народов, впитывая и сохраняя дух и особеннос­ти древнетюркских народов и многих других этносов сопредельных государств.

Казахское ханство возникло с объединением Дешт-и Кыпчака, Туркестана и Жетысу, а термин «казах» упоминается в арабских источниках («Тарих-и Рашиди») как обозначение населения социально-политического объединения, сплотившегося вокруг ханов Жанибека и Керея в Жетысу. Основатели Казахского ханства Жанибек и Керей («Таварих-и гу-зида-­ийнусрат-наме») были потомками славного Урус-хана и признаны ханами еще до ухода из владений Абулхаир-хана в долины рек Чу и Таласа. К этой территории казахов Старшего жуза Зайн ад-дин Васифи относит и название Казахстан, а Мухаммед Хайдар определяет время образования Казахского ханства 870 годом хиджры, или 1465–1466 годами. Живая, пульсирующая энергия всех этих государств никогда не умирала и не исчезала, трансформируясь и вновь претворяясь в новую империю под именами новых вож­дей. И наш сегодняшний Казахстан – это империя несломленного Духа!

В многонациональном Казахстане все этносы в равноправии и дружбе ежедневно и ежечасно проявляют взаимо­уважение и поддержку друг другу, вместе решают каждодневные дела и претворяют в жизнь стратегию «Нұрлы жол» и другие не менее важные долгосрочные планы. И вот теперь за трудовыми буднями грядет праздник всех казахстанцев как дань уважения исторической дате образования праматери нашего государства и нации, у колыбели которого стоя­ли великие предки, оставившие неугасимый, яркий след в истории и незабвенную память грядущим поколениям.

Честь, гордость и слава предков, истоки которой в глубине веков и просторов Тюркской степи, побудили лучших моих соотечественников создать общественный фонд «Мәңгілік Ел», дающий возможность каж­дому из нас привнести свой вклад в проведение праздника 550-летия Казахского ханства как начало начал нашего дня сегодняшнего и завтрашнего тоже. И наш священный долг всем миром, всем обществом, всем сердцем нации принять участие в подготовке и проведении этого праздника духовнос­ти и культуры, демонстрируя всему миру великое наследие тюркской цивилизации.