​Омбудсмен обозначил проблему

В обращении омбудсмен отметил значительную работу, проводимую уполномоченными госорганами, персоналом учреж­дений здравоохранения названных выше городов и областей по совершенствованию системы защиты прав детей. Вместе с тем по итогам мониторинга обращено внимание на тенденцию неуклонного рос­та числа брошенных детей, имею­щих физические и умственные отклонения. Они обречены оставаться в этих учреждениях в течение всей своей жизни. К сожалению, среди граж­дан Казахстана не практикуются усыновление и альтернативные формы устройства таких детей в семьи (патронат, опека и попечительство).

По мнению специалистов, неразвитость вышеупомянутой прак­тики заключается в опасениях, связанных с недостатком опыта воспитания детей-инвалидов, нежели в отсутствии в казахстанском обществе сострадающих и желающих взять их в свои семьи. Несмотря на определенный процент паллиативных больных, значительная часть содержащихся в этих учреж­дениях несовершеннолетних в целом может вовлекаться в процесс социализации.

В вышеуказанном контексте омбудсмен приводит в пример позитивный опыт зарубежных стран, где усыновление детей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, настолько распространено, что, помимо усыновления внутри страны, берутся на воспитание в семьи дети из-за рубежа. Характерно то, что после усыновления государство продолжает оказывать поддержку, обеспечивая приемным семьям консультации квалифицированных специалистов, а также средства на содержание ребенка с учетом его потребностей. Такой подход демонстрирует потенциальным усыновителям готовность государства и общества оказывать им всяческое содействие и помощь в воспитании ребенка с особыми потребностями.

Другой важный вопрос, затронутый в обращении, – повышение качества жизни этой категории детей в местах проживания. В связи с этим омбудсмен отмечает положительный и заслуживающий распространения опыт работы детского психоневрологического медико-социального учреждения «Нұрлы жүрек» в Астане. Здесь с привлечением спонсоров и волонтеров проводятся образовательные и досуговые мероприятия, например организуются летние лагеря совместно со здоровыми детьми, а также прогулочно-экс­курсионные выезды за пределы учреждения (бассейн, контакт­ный зоопарк, прогулки на теплоходе и другое).

По мнению омбудсмена, решение рассматриваемых им проб­лем требует вовлечения в этот процесс максимально широкого круга участников. Представляются необходимыми анализ сложившейся ситуации и впоследствии выработка посильных мер с участием уполномоченных цент­ральных и местных органов государственной власти, заинтересованных неправительственных организаций и бизнес-структур с целью установления над детьми с ограниченными возможностями особого контроля и обеспечения им достойной жизни. Отмечается, что Министерство здравоохранения могло бы стать лидером и инициатором разработки соответствующей государственной программы поддержки этой наи­более уязвимой группы нашего общества.

Уполномоченный по правам человека обратил отдельное внимание на выявленное в ходе мониторинга отсутствие нормативного правового документа, регулирующего деятельность домов ребенка в Казахстане. Ранее действовавший приказ председателя Агентства РК по делам здравоохранения от 6 июня 2000 года № 228 «Об утверждении Правил организации деятельности дома ребенка и Правил приема детей в дом ребенка и выписки из него» утратил силу приказом министра здравоохранения РК от 22 апреля 2014 года № 206. С тех пор новое положение принято не было.

Вместе с тем пункт 2 статьи 30 Закона РК «О правах ребенка» устанавливает, что условия приема и содержания детей в подобных организациях определяются положением о них, утвержденным органом, уполномоченным Правительством страны. Омбудсмен отметил, что администрации целого ряда учреж­дений при осуществлении своей деятельности руководствуются утратившим силу нормативным документом, ставя под сомнение правомерность этой деятельности, в связи с чем призвал к принятию соответствующих мер.