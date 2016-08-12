Напомним, в этот день молодой страж порядка, уроженец села Отар Кордайского района, получил серьезное огнестрельное ранение в результате отражения действий со стороны Руслана Кулекбаева, открывшего стрельбу в центре города. Пострадавший поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, но надежда на чудесное спасение в сердцах его близких и родных все же теплилась. Алматинские врачи до самого конца боролись за его жизнь, но, к всеобщему сожалению, сердце жамбылца не выдержало. Жалгас Кельдыбаев, которому 1 сентября исполнилось бы всего 24 года, скончался 11 августа под утро в реанимационном отделении городской клинической больницы № 12.

Он был младшим из четверых сыновей в семье железнодорожника Аманбая Кельдыбаева. Окончив в 2010 году Отарскую среднюю школу № 41 им. К. Азербаева, Жалгас поступил в Кордайский гуманитарный колледж. Получив диплом по специальности «юриспруденция», решил связать свою судьбу с защитой правопорядка и безопасности гражданского населения. Так, в 2014 году молодой кордаец оказался в органах внутренних дел. За два года в дорожно-патрульной службе Ауэзовского района города Алматы он показал себя ответственным и перспективным молодым сотрудником, но на этом его карьера полицейского закончилась. Многое не успел сделать Жалгас: построить дом, обзавестись собственной семьей... Его жизнь, можно сказать, только начиналась, и он стал делать первые самостоятельные шаги, как внезапно, нажатием курка, она была прервана.

Провожали полицейского в последний путь его родители Аманбай и Бахыткуль, братья Аскар, Асхат и Жарас, родственники, руководство региона и района, департамента внутренних дел области, а также друзья и сослуживцы. Похоронили Ж. Кельдыбаева на местном кладбище села Отар. После церемонии погребения состоялся небольшой митинг, во время которого присутствовавшие почтили память усопшего.

От имени руководства региона соболезнования родным и близким Жалгаса выразил заместитель акима области Ерканат Манжуов. В своем выступлении он пожелал всем быть бдительными, отметив, что семена терроризма способны прорасти, и с ними необходимо бороться всеми доступными средствами.

Отдать дань памяти приехал и начальник департамента внутренних дел города Алматы генерал-майор Серик Кудебаев. Он зачитал письмо-соболезнование министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова в адрес семьи погибшего. В свою очередь родственники выразили глубокую благодарность всем, кто поддержал их в трудную минуту, в том числе акиматам Жамбылской области и города Алматы за помощь в организации похорон.

– Жалгас был отличным сослуживцем, он запомнится нам вежливым, отзывчивым и справедливым. Всегда помогал всем и шел навстречу. Мы с ним были напарниками в одной роте. Он не раз помогал и мне. Профессия полицейского была его гордостью. Он стремился подняться выше, получить звание офицера, но, к сожалению, сделать этого не успел, – сказал коллега погибшего Маргулан Ильясов.