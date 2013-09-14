Он черпал вдохновение в родных истоках

Он родился 28 сентября 1943 года и ушел из жизни в самом расцвете творческих сил и возможностей, но успел сделать очень много. Как удивительно точно заметил Олжас Сулейменов, «новеллы Оралхана на литературных весах тянут поболее, чем некоторые пудовые эпопеи». Эти слова Олжас Омарович произносит в фильме «Человек-олень», снятом талантливым усть-каменогорским режиссером Анатолием Лаптевым, премьерный показ которого состоялся нынешним летом в Глубоковской средней школе, названной именем знаменитого земляка.

К Дню Конституции приурочили в областном центре открытие памятника О. Бокееву, и по этому случаю съехались известные казахстанские писатели, журналисты, видные деятели культуры и искусства. А до того момента в Усть-Каменогорске был только бюст, установленный в городском парке возле домика-музея писателя.

Но в эти дни на малой родине мастера художественного слова, произведения которого переведены на многие языки мира, восторженным взорам катонкарагайцев и гостей вновь явился увековеченный в камне Оралхан Бокеев.

– Черпая вдохновение в родных местах, он воспел в своих произведениях красоту Алтая и его жителей. Он учит читателей умению разглядеть в обы­денных вещах поэзию труда крестьянина и ремесленника, врача и учителя, – отметил во время торжественной церемонии открытия памятника аким Восточно-Казахстанской области Бердыбек Сапарбаев.

Здесь же прошла научно-практическая конференция, посвященная жизненному и творческому пути писателя, в работе которой приняли участие ответственный секретарь Министерства культуры и информации Жанна Курмангалиева, ученые, писатели, театральные деятели Казахстана. Восточно-Казахстанский областной государственный музыкально-драматический театр им. Абая (г. Семей) привез спектакль по психологической драме Оралхана Бокеева «Не гаси свой огонь», который идет уже более 10 лет. Секрет успеха в том, что масштабу и таланту автора соответствует и режиссер – ныне покойный Шопан Карибаев, а также вдохновленные им артисты. В главных ролях выступили заслуженный деятель РК Бауыржан Тулеков (актер, режиссер, ныне – директор театра), заслуженная артистка РК Шайзат Бахтинова, заслуженный деятель РК Болат Ногайбаев и другие.

А накануне в областном центре состоялся XV Респуб-ликанский смотр мастеров художественного чтения им. О. Бокея. Выступления исполнителей произведений писателя оценивали заслуженный деятель искусств РК театральный критик Аширбек Сыгай, заместитель директора Национальной академической библиотеки Галия Бокейкызы и другие.

Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область