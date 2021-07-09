"Он должен перестать ждать Канело": Головкину предложили верный путь попадания в историю бокса

Журналист Boxingnews24.com Майкл Малашчик считает, что на финальном этапе своей карьеры казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) все-таки должен подраться с непобежденными молодыми бойцами, чтобы укрепить свое наследие, сообщает Sports.kz
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"Если бы он начал преследовать молодых львов в 160 фунтах, то у него все еще был бы шанс запомниться, как один из лучших средневесов всех времен. Скорее всего, он уже и так внесен в Зал славы, но у него еще есть время, чтобы его запомнили как нечто большее. Его карьера еще не закончена, но он должен перестать тратить время на ожидание "Канело" Альвареса", — уверен автор.
По мнению Малашчика, Геннадию Головкину следует обратить внимание на следующих чемпионов — Деметриус Андраде (30-0, 18 КО), Джермалл Чарло (32-0, 22 КО), Хайме Мунгия (37-0, 30 КО).