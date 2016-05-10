​Он форсировал Днепр и дошел до Берлина

В середине 30-х годов имущество Татибека (отца дедушки) экспроприировали, а его самого посадили в тюрьму города Пишпек. Дедушку с малых лет воспитывала мать Нурхан. Дедушка оказался одним из самых младших учеников в классе, многие ученики были старше его на 5–6 лет, однако он учился на «отлично». Успехи в школе тогда стимулировались и тем, что отличникам выдавались брюки-шаровары, сумки, куртки, школьные принадлежности. В 1938-м одноклассники вступали в комсомол, и деду пришлось прибавить год, чтобы его приняли в молодежную организацию.

В 1942 году, когда деду исполнилось 17, а по документам – 18 лет, он вместе с другом Урметбеком Шагатаевым был призван Меркенским военкоматом. Они стали курсантами военного училища города Кушке. На курсе было свыше тысячи курсантов, и среди них – будущий генерал армии, первый министр обороны независимой Республики Казахстан, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадат Нурмагамбетов. После войны мой дедушка не раз встречался с ним (в последний раз в 1996 году), и они вспоминали сложности и радости учебы в пулеметном училище.

После окончания училища в 1943 году Мусакул был отправлен на фронт. Он принимал участие в боях в составе 353-й Днепродзержинской стрелковой дивизии на Юго-Западном фронте, потом – на 3-м Украинском. Воевал вначале младшим лейтенантом, был командиром пулеметного взвода, затем командиром роты уже в звании старшего лейтенанта. Мусакул Шагатаевич был трижды ранен – под Днепродзержинском, Запорожьем, Краковом. Его фронтовой путь итожат 9 боевых наград.

Когда речь заходила о пережитой войне, в рассказах дедушки всегда слышались нотки гордости и боли. А нам, как наяву, представлялись взрывы мин и снарядов, стоны раненых и умирающих, ликующее «Ура!» дедушкиных товарищей-однополчан.

Особенно нам, его внукам, запомнился рассказ про бой в окрестностях села Аулы на Днепропетровщине. Днепродзержинск был оккупирован, бои за его освобождение начались в конце августа 1943-го. Именно тогда шла битва за реку Днепр. В операции принимали участие войска Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фронтов. 20 октября они были соответственно переименованы в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские фронты.

Немцы не собирались отступать, Гитлер приказал отстоять Днепр во что бы то ни стало, потому что река являлась очень выгодным оборонным рубежом. Советские соединения начали форсирование. Быстро соорудили плоты для переправы на правый берег, на которых незаметно для врага была переправлена большая группа добровольцев-разведчиков. Однако следующую группу разведчиков заметил противник. Завязался ожесточенный бой, атаку немцев отбивали всего 200 человек. Только на следующий вечер пришло подкреп­ление. Постепенно к 28 сентября плацдарм, занятый нашими войсками, был значительно расширен.

Впоследствии советские войска начали наступление на Днепродзержинск. Батальон 1149-го гвардейского полка 353-й стрелковой дивизии, в которой дед командовал стрелковым взводом, получил приказ начать переправу через Днепр. Поддержки артиллерии не было, и два вражеских танка близко подошли к окопам, которые наши солдаты вырыли накануне. Во время боя танки были подбиты нашими бойцами.

Фашисты отступили, но, озлобленные неудачей, перегруппировались и бросились в новую атаку. Этот удар уже был слабее, но ночью они вновь начали готовиться к штурму наших позиций. Боевые действия в районе села Аулы не прекращались ни днем, ни ночью. 25 октября 1943 года крупный центр металлургии Украины – Днепродзержинск – был освобожден.

В кровопролитных сражениях плечом к плечу на днепровском плацдарме сражались казахи, русские, украинцы и представители других национальностей бывшего Советского Союза. В боях за этот город дедушка был тяжело ранен. А его боевой товарищ Урметбек Шагатаев, также раненый, заменил целый пулеметный расчет. Немцы не выдержали свинцового ливня и вынуждены были отступить. От смертельных ранений отважный пулеметчик погиб возле пулемета. Так под Днепродзержинском дедушка потерял своего лучшего боевого друга и земляка. Похоронили Урметбека в украинской земле. Утрата друга была тяжела для деда…

Мусакул встретил Победу в Берлине. Их полк расформировали в августе 1945 года. После демобилизации он долго добирался домой: поездом, на машине, пешком. Тогда мысли всех солдат, возвращавшихся с этой кровопролитной войны, сводились к одному: необходимо поднимать страну из разрухи. Но иногда судьба бывает жестока. С огромной грустью рассказывал дед, как они с боевым товарищем, возвращаясь, проходили через одну из деревень России. Там ребята 10–12 лет играли с найденным немецким автоматом, направляя его друг на друга. Товарищ, не долго думая, подбежал к ним, чтобы обезвредить оружие. Однако при снятии магазина произошел выстрел, оказавшийся смертельным. Солдат, который прошел всю войну, был ранен, имел боевые награды, погиб на месте, так и не пожив в мирное время…

...В 70-е годы студенты из Днепродзержинска нашли дедушку, писали ему, ежегодно приглашали на празднование Дня Победы, на встречу с однополчанами. В 1980 году дедушка решился на поездку. Ветераны побывали в местах боев, вспомнили погибших товарищей. Когда возлагали венки, на гранитной стене мемориала дедушка не увидел фамилию своего погибшего друга Урметбека Шагатаева. Он рассказал, как героически сражался и при каких обстоятельствах погиб его земляк – лейтенант, командир стрелкового взвода. И вскоре имя Урметбека Шагатаева было высечено на граните среди героев войны, отдавших жизнь за Днепродзержинск…

В 1979 году мой дедушка отдыхал на курорте в Сарыагаше. Там он встретился с Бауыржаном Момышулы. Ветераны беседовали, вспоминали, говорили с отдыхающими о войне и жизни, о чувстве долга перед Родиной. Дед отмечал, что Бауыржан Момыш­улы – олицетворение настоящего героя-батыра, и был так впечатлен встречей и беседами с ним, что назвал своего первого внука Бауыржаном.

В мирное время Мусакул Татибеков работал в правоохранительных органах, на партийно-советской работе. Имеет награды, одному из первых ему присвоили звание «Почетный гражданин Луговского района». Он был организатором и председателем Совета аксакалов Луговского района, заместителем Совета ветеранов войны района. Активно участвовал в воспитании молодежи.

Улица, на которой он проживал, переименована в его честь. Уроженец колхоза им. Абая Жамбылской области Мусакул Татибеков более полувека трудился в родном районе на руководящих должностях, много сделал для его развития. Где бы он ни работал, с кем бы ни общался, оставался верен главному принципу, цели жизни: всегда и во всем оставаться человеком, быть нужным и полезным своему народу.

Дедушки не стало в 1998 году. Но для нас он будет жить вечно, как вечно будут живы такие человеческие ценности, как мужество, честность, принципиальность, патриотизм. Наш дедушка ценил жизнь и очень мудро прожил ее, не тратя на малозначимые вещи. Он был тем воином, которым гордится земля.

Для всех нас он – пример для подражания. Говорил, что мы должны хорошо учиться, трудиться на благо общества и государства, уважать старших, защищать слабых и младших. Одним словом – быть настоящими людьми. Его воспитание не прошло даром и принесло свои плоды. Все его внуки получили высшее образование, были отличниками учебы, трудятся на ответственных должностях. И руководствуются теми ценностями, которым учил их дед.