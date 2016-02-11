​Он кистью расширяет пространство бытия

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Валентина ФИРОНОВА

Заставить зрителя волноваться и восхищаться вмес­те с автором – бесконечно сложная задача, но художнику из Усть-Каменогорска это удает­ся. Волнуют не только полотна Сергея Елисеева, но и его судьба. У него парализованы руки и ноги, но очень светлая голова, она-то ему и подсказала в один не очень радостный момент идею необычного держателя для кис­ти. Помощником стал подбородок, который заменил руки.

Его творческий конек – пейзажи и натюрморты. И хотя свидания с природой Сергею близкие устраивают только летом и ему приходится довольствоваться видами из окна, он не отчаивает­ся. Выручает воображение, которое и делает его пейзажи неповторимыми, вносит особинку.

Живописью Сергей занимается свыше 20 лет, а вот о выставках даже мечтать было страшно: «Сбудется ли?» Сбылось! И первой, кто проложил тропку от его картин к сердцам зрителей, стала соседка Елисеевых – художник Тамара Ступакова, которая показала картины Сергея на своей выставке. С ее легкой руки Елисеевым заинтересовались не только поклонники живописи, но и журналисты, спонсоры. Важную роль в судьбе живописца и популяризации его творчества сыграл Восточно-Казахстанский музей искусств, ставший надежным мостом между художником и ценителями его творчества. Благодаря музейщикам на счету С. Елисеева уже больше десяти выставок.

Добрыми ангелами Сергея также стали работники фонда «Даму» и восточноказахстанские предприниматели Вячеслав Скрынников и Александр Непомнящий. Теперь художнику можно не волноваться ни о холстах, ни о красках. А ведь были времена, когда ему приходилось рисовать и на фанерке, и на стекле, а грунтовать самодельные холс­ты зубной пастой.

Как рассказала на вернисаже в столице директор Восточно-Казахстанского музея искусств Нуржази Калиева, первая выставка Сергея прошла в Усть-Каменогорске в 2001 году. Работники музея смогли организовать онлайн-общение с художником, позже сняли о нем фильм. Зрители были потрясены. Многие плакали и, не сговариваясь, сделали добровольные пожертвования, чтобы помочь семье художника. Причем инициаторами этого начинания стали школьники, пожертвовав деньгами, которые родители им выдели на карманные расходы.

Границы знакомства с работами Сергея Елисеева пос­тоянно расширяются. Их уже видели в Шемонаихе, Бухтарме, Риддере, Семее... Теперь они добрались до столицы. В экспозиции 47 работ, причем большая часть предоставлена для выставки частными лицами. И в том, что картины Сергея охотно раскупаются, есть своя закономерность. Художник дает в пейзажах свое, ни на кого не похожее прочтение, радует чрезвычайным богатством палитры, романтической интонацией. Так и останавливает волную­щий интенсивный цвет и свет, струящийся с холстов. В картинах привлекает колористический дар и радостное восприятие мира. Природа предстает в полнокровном внут­реннем дыхании, в трепете ее мощных сил.

К сожалению, художник на открытии выставки не присутствовал, но частично этот пробел устранили работники музея искусств из Усть-Каменогорска, показав об уникальном земляке снятый ими фильм.

Выставка работ Сергея Елисеева в Астане продолжает­ся, а инициаторами ее проведения стали Восточно-Казахстанский музей искусств, Дирекция по обес­печению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия акимата Астаны и представительство Россотрудничест­ва в Казахстане.

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