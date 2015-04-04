Свежий выпуск Он остался в стихах и картинах Елена БРУСИЛОВСКАЯ, Алматы

Он был уникальным человеком и уникальным художником, обладавшим очень редким даром – «ожемчуживать» увиденное, как говорил русский художник Павел Федотов. Он прожил большую жизнь, настолько насыщенную событиями, что ее с лихвой хватило бы на несколько судеб.

Юрий Шнейдерман прошел через страшную войну и остался жив. Менял профессии, словно примерял на себя разные жизни. И что еще поразительно – всегда жил словно вопреки судьбе, но она с завидным постоянством возвращала его «в нужное время на нужное место», напоминая о его истинном предназначении.

Впервые еще в детстве судьба свела его с творчеством Айвазовского, и Юрий Шнейдерман заболел романтикой моря, рисуя паруса и чайки на отполированных морской волной камнях-голышах.

Инженеру-машиностроителю алматинского завода им. С. М. Кирова, а такую профессию в итоге избрал Юрий Шнейдерман, было тесно в строгих рамках чертежей и цифр. Как пушкинский герой, он стремился поверить алгеброй гармонию – гармонию цветов и звуков. Так Юрий Самуилович пришел к своей любимой акварели и бардовской песне. «Причем поэзией я стал заниматься раньше, чем живописью, – еще мальчишкой в школе, – рассказывал Юрий Самуилович, – но если поэзия – лишь увлечение, то живопись – это вся моя жизнь».

Любимая акварель была его «вторым я» все 35 лет работы за заводским станком. Но если положить на чаши весов живопись и инженерную профессию, то живопись явно перевесит – ею Юрий Самуилович занимался полвека. За это время им было создано 7 518 акварелей, а за 70 лет занятия поэзией – примерно 300 стихотворений, объединенных в стихотворные сборники «Акварель и гитара». На его счету более 160 выставок различного уровня. Его картины хранятся в музеях Казахстана, России, стран дальнего зарубежья, в том числе США, Израиля, Франции, Англии, Италии и других.

В прошлом году акварели Юрия Шнейдермана положили начало первой в стране студенческой художественной галереи Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова – художник подарил вузу сразу 16 своих картин. И, как сообщил на церемонии прощания Талапкали Измухамбетов, врач, педагог, ученый, отныне по решению руководства вуза студенческий Артцентр будет носить имя Юрия Шнейдермана.

Председатель правления Союза художников РК Байтурсын Умарбеков назвал Юрия Шнейдермана «истинным художником, человеком открытой, чистой души, которому дано было видеть прекрасное».

Байтурсын Умарбеков сообщил, что недавно Союз художников Казахстана отправил работы Юрия Шнейдермана в Москву, где в Центральном доме художников состоится выставка живописцев-фронтовиков, посвященная 70-летию Победы. А в день похорон Юрия Самуиловича в алматинском выставочном зале «Вернисаж» открылась его очередная персональная выставка, также посвященная юбилею Победы, на которой он так хотел побывать...

– Всего месяц не дожил Юрий Самуилович до этого светлого праздника, – с горечью сказал ветеран войны, президент Международного фронтового клуба имени газеты «Казахстанская правда», член Ассамблеи народа Казахстана Леонид Гирш, который знал Юрия Самуиловича почти 60 лет, со времени его приезда в Алма-Ату. – Он был истинным патриотом и гражданином, который всего себя отдал своей Отчизне. Юрий Шнейдерман прошел всю войну, был командиром артиллерийской батареи, дивизиона, награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени. Он был очень целеустремленным, влюбленным в жизнь человеком, художником от бога.

Совсем недавно в Центральном выставочном зале Государственного музея изобразительного искусства им. А. Кастеева прошла выставка «Под чистым небом Казахстана» городского клуба любителей изобразительного и декоративного искусства «Самоцвет», который более 20 лет возглавлял Юрий Шнейдерман. Его нынешний председатель – художница Наталья Кухаренко назвала Юрия Самуиловича «солнечным» художником. И, действительно, его картины также наполнены солнечным светом, как когда-то были наполнены романтикой моря камешки-голыши, на которых из-под детской руки появлялись паруса и чайки…



