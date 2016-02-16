– Высокий тон встрече задал известный поэт, заслуженный деятель Казахстана Шомишбай Сариев, прочитавший свои стихи, посвященные К. Мухамедханову. Доктор филологических наук Айгуль Исмакова рассказала о научной работе К. Мухамедханова в Институте литературы и искусства в 90-е годы, когда он был приглашен в Алматы для подготовки двухтомника Абая.

«Каюм Мухамедханов прожил непростую жизнь, подвергался гонениям, но он не любил говорить о грустном, всегда только о позитивном», – вспоминал писатель-сатирик Габбас Кабышулы, обративший внимание на плодотворную деятельность Центра образования и культуры им. К. Мухамедханова. Сам Г. Кабышулы написал вступительные статьи ко многим изданным центром книгам.

Директор центра Дина Мухамедхан подарила несколько экземпляров книги «Қайым Мұхамедханов: Хаттар сөйлейді. Каюм Мухамедханов: Письма говорят» Национальной библиотеке. Ее сотрудники организовали тематическую выставку, где были представлены труды и рукописи ученого, письма и архивные справки. От Союза писателей Казахстана с приветственным словом выступил заместитель председателя правления СП, лауреат Международной литературной премии «Алаш» Маралтай Ибраев.

Народный артист РК режиссер Есмухан Обаев рассказал о постановке нескольких пьес К. Мухамедханова («Лад», «От фронта к фронту», «Комиссар Габбасов», «Ер Билисай») в Семипалатинском музыкально-драматическом театре им. Абая. Причем на репетициях тогда присутствовал сам автор. Сейчас на сцене Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова идет постановка пьесы У. Гаджибекова «Аршин мал алан» в переводе на казахский язык Каюма Мухамедханова. А весной в театре пройдет вечер памяти ученого.

«Благодаря научной деятельности исследователя мы можем познакомиться с творчеством учеников Абая – Шакарима, Акылбая, Магауи, Какитая, Кокбая и других. Он открыл поэтическую школу Абая», – подчеркнул поэт, публицист, переводчик Ауэзхан Кодар, назвавший К. Мухамедханова «золотым мостом между казахской культурой эпохи Алашорды­ и национальной культурой советского периода».

С большим интересом присутствующие посмотрели документальный фильм с участием дочери Мыржакыпа Дулатова – Гульнар Дулатовой и правнучки Абая – Газель Магауиной, писателя и переводчика Герольда Бельгера, академика Рабиги Сыздыковой, также делившихся воспоминаниями о Каюме Мухамедханове. Его, молодого ученого, проводившего экскурсию по Литературному музею Абая, запечатлел показанный фрагмент киножурнала «Советский Казахстан» 1940 года. Увидели собравшиеся и сцену из спектакля семипалатинского молодежного театра «Дарига», и слайд-шоу из фотографий Мухамедханова и его стихотворений, одно из которых посвящено любимой жене Фархинур (оно написано в 1952 году в Карлаге).

Ученик Каюма Мухамедханова – директор столичной средней школы № 40 Ербол Иргебай говорил о подготовке им собрания сочинений ученого в 10 томах, наиболее полно представляющих труды по абаеведению, ауэзоведению, шакаримоведению. На вечере также выступил поэт Жаркен Бодешулы, воспоминаниями о своем преподавателе поделились доктор филологических наук Салтанат Изтлеуова и кандидат филологических наук Нуржанат Рахманова.

В заключение модератор литературного вечера – заведующий отделом абаеведения и литературы новой эпохи Института литературы и искусства Серикказы Корабай сообщил, что в июне в институте пройдет научная конференция «Каюм Мухамедханов и вопросы абаеведения».

