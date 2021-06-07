Культура
Он стал первым фотографом на постсоветском пространстве, сделавшим обложку для журнала ETAGE
Айгуль Турысбекова, Алматы
Первый серьезный заказ он получил в 16 лет, и примерно в это же время восторженные отзывы о его работах стали передаваться по сарафанному радио. Так начиналась профессиональная карьера талантливого фотографа, финансовая независимость к которому тоже пришла очень рано.

В 2014 году он стал первым фотографом на территории бывшего СССР, сделавшим обложку для журнала ETAGE, во время старта ракеты-носителя на территории космодрома Байконур. В 2016 году Данияра Сарсеева признали победителем в номинации «лучший Fashion фотограф года» по версии Mercedes-benz Fashion Week. За время своей профессиональной карьеры он не раз публиковался в модных журналах: ETAGE, ELLE, Harper’s Bazaar, Men’ s Health Vintage, L’Officiel, SNC, Tengri, Nakid, Academy of Style, BLVD, Rixos Magazine, Fashion Collection.

Он убежден, что за любым успехом творческого человека кроются огромный труд, поиск, взлеты и падения, полагая, что именно творческие люди часто недооценивают свои возможности.

– Современный мир безграничен и открывает огромные перспективы для людей, – считает он.

Данияр философски рассуждает, что его жизненное кредо – быть счастливым, то есть жить в гармонии с собой и окружающим миром. Тем не менее он прекрасно понимает, что ему надо еще многому учиться и что жизнь состоит не только из одних успехов. Хотя успех в профессии, по его мнению, невозможен без веры в себя.
Свои первые заработанные деньги Данияр не тратил на себя, а вкладывал в дело: приобретал наряды для моделей, заказывал реквизит. Весь этот творческий процесс происходил у него дома. Исполнилась его давняя мечта иметь собственную студию – пространство, где он может творить без ограничений и уединяться от городского шума. Здесь он снимает и занимается монтажом видео, SMM-проектами, дизайном. Примечательно, что молодой фотограф не увлекается социальными сетями и старается использовать их только для работы.

Свое вдохновение Данияр черпает в природе и часто уходит в горы.
– Если ты считаешь себя фотографом, то должен иметь не только базовые знания, но видеть что-то большее. К сожалению, многие люди склонны ставить себе барьеры, боятся сделать шаг вперед, но самое сложное – просто начать. Моя профессия оказалась максимально благосклонна ко мне, и благодаря ей я смог раскрыть свой творческий потенциал, – говорит Данияр.

Больше всего он благодарен своей маме, которая сумела разглядеть и взрастить в сыне творческую личность, с ранних лет водила его в кружки и секции.
– Мама любила путешествовать. У нее была мыльница с маленьким объективом, которую она называла «куколка». Примерно в 12 лет я начал фотографировать детей во дворе. Всем было весело, а мне очень нравилось этим заниматься. Заметив мое увлечение, мама купила уже приличный фотоаппарат, с которым я впоследствии долгое время не расставался и даже зарабатывал на карманные расходы, – вспоминает Данияр.

По его мнению, неважно, какая техника, важны желание и видение. В детстве он любил рисовать и всегда тянулся к знаниям. Окончив школу с углубленным изучением немецкого языка, в отличие от своих сверстников не стал сразу поступать в вуз, а продолжал заниматься фотографией, совершенствуя свои навыки.
Еще одна его страсть – это путешествия... Признался, что по духу ему ближе всего Берлин – город, где работает много известных фотографов, развиты фэшн-индустрия и современная культура в самых разных ее проявлениях.

Что касается помощи талантливому человеку со стороны государства, говорит, что никогда не задумывался об этом. Данияр полагает, что прежде всего надо ценить и уважать индивидуальность каждого творческого человека, давать ему возможность для самовыражения.

– К примеру, у нас много идей, мы хотим создавать в городе арт-объекты, ведь каждый творческий человек мечтает изменить окружающий мир к лучшему. Мне нравится, что в европейских городах современное искусство давно шагнуло на улицы, – поделился своими мыслями фотограф.
Данияр всегда радуется, когда его творчество вызывает у окружающих неоднозначные эмоции и чувства. У него есть работы, где он постарался передать душевную боль, через которую прошел сам, с помощью одежды, света, позы. Гордится тем, что сумел заработать на очень приличную камеру, которая позволяет ему выполнять заказы зарубежных партнеров.

Он всегда открыт для сотрудничества и старается поддерживать начинающих дизайнеров и фотографов. Молодой фотограф устраивает в студии бесплатные мастер-классы, планирует запустить онлайн-обучение для ребят из разных городов и поселков. Сейчас Данияр достиг того уровня, когда ему хочется создавать социально значимые для общества проекты. Планирует открыть фотошколу нового формата, практиковать в ней новые стандарты обучения.

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