Он – Творчество, она – Любовь

Еще при жизни Рустама Хальфина (1949–2008 гг.) называли отцом современного искусства Центральной Азии. Он оказал большое влияние на формирование современного арт-сообщества Казахстана. Работы художника хранятся в музеях по всему миру: музее Зиммерли нон-конформистского искусства (Нью-Брансуик, США), музее современного искусства (Антверпен, Бельгия), Государственной Третьяковской галерее (Москва, Россия), собрании Государственного музея Востока (Москва, Россия), Государственном музее искусств им. А. Кас­теева (Алматы, Казахстан), Национальном музее РК (Астана, Казахстан) и во многих других, а также в частных коллекциях.

Презентованный алматинцам онлайн-архив насчитывает более 900 оцифрованных изображений живописных, графических, этюдных работ, личные фотографии художника, видео-арт, фотографии энвайронментов, инсталляций, перформансов, содержит деловую переписку, малоизвестные статьи о творчестве и неопубликованные тексты художника.

Архив предназначен для профессионалов в области современного искусства, а также для молодых художников, студентов профильных вузов и широкой публики. Онлайн-архив – это результат двухлетней работы Фонда наследия Рустама Хальфина по сбору, систематизации и оцифровке данных. В основном онлайн-хранилище охватывает период с 80-х годов по 2008-й. Но работа над архивом предполагает и дальнейший сбор, и поэтапную оцифровку информации. Онлайн-архив назван в память о галерее Рустама Хальфина LOOK Gallery, основанной им в 1999 году, где художник создавал свои инсталляции, проекты и перформансы. Архив доступен на казахском, русском и английском языках.

В своем творчестве художник исследовал кочевую идентичность, развивал личное понимание культурного прошлого Казахстана и всегда стремился выйти «за пределы пространства и времени». Он организовал свою школу единомышленников и одним из первых начал проводить квартирные выставки. В 1991 году Хальфин пришел к открытию своего «прибавочного элемента» – пулоты. «Пулота» – слово, придуманное самим художником и означающее одновременно и пустоту, и полноту.

Рустам Хальфин, исследуя тактильность кочевой культуры, рассматривал пулоту в традиционном мировоззрении тюрков, а именно в понимании слова «құт» – душа, сгусток энергии, дар Тенгри, благодать, счастье. Художник придерживался авангардистских традиций: искусство должно выйти за пределы обыденного, быть трансцендентным. Лидер по своей натуре, он стремился быть первым, кто осваивал «новое искусство», и первым, кто призывал к консолидации арт-сообщества.

В архиве также предусмотрен отдельный раздел, посвященный супруге и музе – Лидии Блиновой. О Рустаме Хальфине и Лидии современники говорили: «Он – Мастер, она – Маргарита. Он – Творчество, она – Любовь». Лидия Блинова ушла из жизни в 1996 году.

– Изучение и научное исследование столь масштабного архива творческого наследия Рустама Хальфина позволит объективно расширить эксперт­ное мнение о художнике как о лидере современного искусства Казахстана и Центральной Азии, – комментирует галерист и куратор Роза Абенова.

Помимо онлайн-архива, который будут пополнять, планируется организовать ряд проектов по популяризации и продвижению творчества художника на международной арт-сцене. В настоящее время новый музей Almaty Museum of Arts, открытие которого запланировано на осень текущего года, готовит в печать моно­графию о творчестве художника под редакцией известного теоретика искусства Виктора Мизиано. Музей откроется выставкой Рустама Хальфина, которая будет представлена в постоянной экспозиции музея.

– Появление цифровой коллекции работ Рустама Хальфина – важный шаг для сохранения и популяризации его творческого наследия. Мы будем рады, если наш опыт окажется полезным для других художников или их наследников, и готовы им делиться, – отметил Руслан Хальфин, племянник художника и основатель Фонда наследия Рустама Хальфина.