Он – Творчество, она – Любовь Статьи 15 марта 2024 г. 4:00 3 Инна Нигмадзянова, Алматы В Казахстане открылся онлайн-архив творческого наследия художника Рустама Хальфина LOOK Gallery. фото Юрия Беккера Еще при жизни Рустама Хальфина (1949–2008 гг.) называли отцом современного искусства Центральной Азии. Он оказал большое влияние на формирование современного арт-сообщества Казахстана. Работы художника хранятся в музеях по всему миру: музее Зиммерли нон-конформистского искусства (Нью-Брансуик, США), музее современного искусства (Антверпен, Бельгия), Государственной Третьяковской галерее (Москва, Россия), собрании Государственного музея Востока (Москва, Россия), Государственном музее искусств им. А. Кастеева (Алматы, Казахстан), Национальном музее РК (Астана, Казахстан) и во многих других, а также в частных коллекциях. Презентованный алматинцам онлайн-архив насчитывает более 900 оцифрованных изображений живописных, графических, этюдных работ, личные фотографии художника, видео-арт, фотографии энвайронментов, инсталляций, перформансов, содержит деловую переписку, малоизвестные статьи о творчестве и неопубликованные тексты художника. Архив предназначен для профессионалов в области современного искусства, а также для молодых художников, студентов профильных вузов и широкой публики. Онлайн-архив – это результат двухлетней работы Фонда наследия Рустама Хальфина по сбору, систематизации и оцифровке данных. В основном онлайн-хранилище охватывает период с 80-х годов по 2008-й. Но работа над архивом предполагает и дальнейший сбор, и поэтапную оцифровку информации. Онлайн-архив назван в память о галерее Рустама Хальфина LOOK Gallery, основанной им в 1999 году, где художник создавал свои инсталляции, проекты и перформансы. Архив доступен на казахском, русском и английском языках. В своем творчестве художник исследовал кочевую идентичность, развивал личное понимание культурного прошлого Казахстана и всегда стремился выйти «за пределы пространства и времени». Он организовал свою школу единомышленников и одним из первых начал проводить квартирные выставки. В 1991 году Хальфин пришел к открытию своего «прибавочного элемента» – пулоты. «Пулота» – слово, придуманное самим художником и означающее одновременно и пустоту, и полноту. Рустам Хальфин, исследуя тактильность кочевой культуры, рассматривал пулоту в традиционном мировоззрении тюрков, а именно в понимании слова «құт» – душа, сгусток энергии, дар Тенгри, благодать, счастье. Художник придерживался авангардистских традиций: искусство должно выйти за пределы обыденного, быть трансцендентным. Лидер по своей натуре, он стремился быть первым, кто осваивал «новое искусство», и первым, кто призывал к консолидации арт-сообщества. В архиве также предусмотрен отдельный раздел, посвященный супруге и музе – Лидии Блиновой. О Рустаме Хальфине и Лидии современники говорили: «Он – Мастер, она – Маргарита. Он – Творчество, она – Любовь». Лидия Блинова ушла из жизни в 1996 году. – Изучение и научное исследование столь масштабного архива творческого наследия Рустама Хальфина позволит объективно расширить экспертное мнение о художнике как о лидере современного искусства Казахстана и Центральной Азии, – комментирует галерист и куратор Роза Абенова. Помимо онлайн-архива, который будут пополнять, планируется организовать ряд проектов по популяризации и продвижению творчества художника на международной арт-сцене. В настоящее время новый музей Almaty Museum of Arts, открытие которого запланировано на осень текущего года, готовит в печать монографию о творчестве художника под редакцией известного теоретика искусства Виктора Мизиано. Музей откроется выставкой Рустама Хальфина, которая будет представлена в постоянной экспозиции музея. – Появление цифровой коллекции работ Рустама Хальфина – важный шаг для сохранения и популяризации его творческого наследия. Мы будем рады, если наш опыт окажется полезным для других художников или их наследников, и готовы им делиться, – отметил Руслан Хальфин, племянник художника и основатель Фонда наследия Рустама Хальфина. #LOOK Gallery #Рустам Хальфин #онлайн-архив