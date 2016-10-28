​Он ушел, не уходя с работы

В гражданской панихиде приняли участие коллеги Сергея Дьяченко – депутаты Мажилиса и Сената Пар­ламента, министры и другие государственные и общественные деятели.

В ходе траурного митинга спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин объя­вил, что по решению руководства страны Сергей Дьяченко будет предан земле на территории Национального пантеона – в месте погребения выдаю­щихся людей Отечества.

Спикер сообщил, что в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля Сергея Дьяченко Глава государства Нурсултан Назарбаев направил его семье телеграмму соболезнования. В ней говорится, что, долгие годы работая на руководящих постах в государственных органах, выполняя депутатские полномочия в Мажилисе Парламента, Сергей Александрович внес большой вклад в общественно-политическое, экономическое и культурно-гуманитарное развитие республики.

«Будучи истинным патриотом нашей Родины, все свои помыслы и дела он направлял на благо Республики Казахстан. Его заслуги отмечены высокими государственными наградами. Светлая память о Сергее Александровиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал», – подчерк­нул в телеграмме Президент.

В адрес семьи Дьяченко также поступили соболезнования от членов Правительства Республики Казахстан, акимов всех областей, городов Астаны и Алматы, а также от председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбая Турсунбекова, депутата Европейского парламента, сопредседателя Комитета парламентского сотрудничества «Европейский союз – Республика Казахстан» Иветы Григуле, председателя Комитета Совета Федерации России по науке, образованию и культуре Зинаиды Драгункиной, председателя Комитета Государственной Думы России по международным делам Леонида Слуцкого, генерального секретаря Межпарламентской ассамблеи СНГ Алексея Сергеева, ответственного секретаря Парламентской ассамблеи ОДКБ Петра Рябухина, посла России в Казахстане Михаила Бочарникова.

Н. Нигмуталин напомнил о трудовом пути С. Дьяченко. И особенно подчеркнул значимость его парламент­ского этапа:

– С деятельностью Сергея Александровича в руководстве Мажилиса Парламента связан исключительно важный период в истории отечественного парламентаризма. При его непосредственном деятельном участии разрабатывалась и последовательно проводилась в жизнь программа законопроектной работы Мажилиса Парламента. Заслуги Сергея Александровича отмечены орденами «Парасат», «Достық» I степени, «Знак Почета», орденом СНГ «Содружество», другими высокими наградами. Его профессионализм и преданность делу, замечательные человеческие качества снискали ему подлинное уважение всех, кто его знал. Яркий образ благородного человека, видного государственного деятеля Сергея Дьяченко всегда будет храниться в памяти нашего народа.

Председатель Мажилиса поделился, что незадолго до ухода у него с Сергеем Александровичем состоялся откровенный разговор.

– Это был разговор друзей, когда Сергей Александрович очень мужественно и откровенно принял все, что судьба ему уготовила, сказав: «Я понимаю, к чему иду, но я счастливый человек, потому что у меня есть родные и близкие, друзья и что прожил яркую жизнь. И самое главное – все эти годы я был рядом с моим Президентом». Это были слова человека, который, понимая, что с ним происходит, говорит все, что у него на душе. Он до последнего оставался добрым, искренним ко всем нам, своим друзьям и соратникам, – сказал Н. Нигматулин.

От имени друзей и соратников покойного на митинге выступил депутат Мажилиса Куаныш Султанов.

– Безвременный уход из наших рядов Сергея Александровича – невосполнимая утрата не только для родных и близких, но и для Парламен­та и всего общества. Он ушел, не уходя с работы. При невыносимой тяжести болезни держался стойко. До последнего дня был с нами, среди нас. Он таким жизнелюбивым, талантливым, динамичным останется в памяти всех тех, с кем общался, кто его знал, – сказал К. Султанов.

Сын Сергея Дьяченко Олег выразил огромнейшую благодарность от себя лично, от всех родных и близких Главе государства.

– Нурсултан Абишевич был учителем для моего отца. Он всю жизнь ориентировался на Главу государства. И, бесспорно, то решение, которое Нурсултан Абишевич принял относительно места захоронения, – это огромная честь для всех нас, – отметил О. Дьяченко.

Он также поблагодарил коллектив врачей, которые 13 месяцев боролись за жизнь его отца.

На траурном митинге также выступили заместитель председателя Сената Парламента РК Сергей Громов, заместитель Премьер-Министра – министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов, заместитель Председателя – заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Ералы Тугжанов, аким Акмолинской облас­ти Сергей Кулагин, друзья и родные Сергея Дьяченко. Все выступавшие отмечали высокие человеческие качества покойного, его подлинный патриотизм.