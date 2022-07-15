Он же Гуччи, он же Гоша, он же Георгий

Маленький собачонок оказался моей огромной любовью.

Этот курносый песик с изящно смешными лапками появился в нашей семье внезапно. Честно сказать, я никогда не умилялась при виде маленьких, будто игрушечных собачек. Они у меня всегда ассоциировались с девушками из начала нулевых, носящими таких itsy bitsy dogs в таких же, как они сами, гламурных сумочках. Красиво – бесспорно, но как-то вот непрактично, как будто не собака, а ее пробник. Ну что с ней такой делать? Лишний раз бояться вытащить из этой сумки, чтобы не раздавить? То ли дело привычные мне овчарки, лайки и стаффорды – там и стать, и ум, и защита. Если мы и планировали, как подрастут дети, завести собаку, то явно не из комнатных.

…Звонит мне как-то подруга. Звонит настойчиво, а я не беру трубку – везу детей в сад. Но по количеству пропущенных понимаю, что дело срочное, надо быстрее перезванивать.

– Выручай, я знаю, ты согласишься! – судя по боевому настрою подруги, выбора у меня не было изначально. – Нам надо пристроить гуччи.

Что именно надо пристроить: туфли, платье или шарфик (что там еще бывает у бренда Gucci?), я не сразу поняла. Оказалось, доб­рые руки требуются собаке по имени Гуччи.

– Породу не знаю, сколько лет не знаю, знаю, что мальчик. Документы потеряли, но он очень дорогой и породистый – чихуахуа, – последнее заявление насторожило: собаку жалко, но стереотип побежал впереди меня – не умею я с такими обращаться.

Но ситуация была критической – псу грозило выселение по причине невозможности за ним ухаживать. Как выяснилось, Гуччи уже давно на самовыгуле, откроют ему дверь – и гуляй Вася, сколько влезет. Но юная хозяйка, чьим капризом и стал в свое время собачонок, окончательно махнула рукой на дорогую игрушку.

В общем, рядиться времени не было. Гуччи нам привезли на следующий же день. Больше всех от нового жильца обалдел кот. Он, припав к стене, осуждающе смот­рел на белого пса.

Гуччи же ничуть не смущался с самого начала: исправно приносил мячик, очень вежливо намекал на время приема пищи и прогулки, скромно ждал в коридоре, когда его отнесут в ванную мыть лапы. Неидеальным в нем, по мнению моего мужа, была лишь кличка.

– Ну какой Гуччи! Если мы его себе оставляем, то быть ему Гошей, – вынес вердикт муж. Спорить с ним никто не стал, а Гуччи-Гоша сразу же стал отзываться на новое имя.

Признаюсь честно: собака в доме, где двое маленьких детей и кот, стала не самым простым для меня решением. Пару раз свободолюбивый чих сбегал во время прогулки, со всех лап мчась в близлежащий парк. Играть в догонялки, когда на работе надо быть через полчаса, а по пути еще детский сад, – так себе удовольствие. И с едой, как выяснилось, у маленького, но гордого пса свои счеты: ни о каком корме и речи быть не могло, его была перепробована уйма, но признавал Гоша лишь курочку, творог и… блины. О том, насколько это пагубно для собачьего организма, я была в курсе, но пес не ел корм даже при отсутствии альтернативы.

То, насколько я недооценивала маленьких собак, я поняла сразу. И призналась в этом Гоше. Так, мол, и так, друг мой ушастый, была неправа, но исправилась и отныне буду относиться к твоим мелким собратьям со всем уважением. Потому что иначе никак: чихи – это одновременно и маленькие дети, и взрослые понимающие люди с огромной душой и завидным (для живности) интеллектом. Нет непреданных собак, это я могу сказать точно. И Гоша – это тоже влюбленный и бесконечно преданный человечек. Глубоко взаимно и навсегда с моей стороны.

Когда мы переезжали, оставили Гошу моей маме – не успели сделать собачий паспорт со всеми прививками. Думали, она привезет его через месяц, как приедет в гости. Но какой там! Мама наотрез отказалась отдавать Георгия.

– Не могу я уже без него. Вы ­уехали, а он тут, рядом, слушается меня, – мама даже слышать не хотела о Гошином переезде. – Иду с утра на рынок, его с собой беру, уже все там нас знают. Даже просят сфотографироваться с ним.

Охотно верю, что Гошу запросто могут избрать в качестве напарника для эффектного фото. Другой вопрос, согласится ли Гоша… Он крайне редко подпускает к себе незнакомых людей и может согласиться дать себя погладить, только если хозяева попросят его проявить благосклонность. Тогда чих издает тяжелый вздох, чуть прикрывает лупастые глаза и стойко терпит несколько секунд, не дольше.

И упаси бог кого-то подойти к нынешней хозяйке слишком быс­тро! Маленький Гоша даст такой отпор, гавкая и рыча, что контакт тут же оборвется.

А еще пару слов о собачьей преданности. Когда я приезжаю домой, к маме и бабуле, Гоша забывает обо всех. Он не просто радуется, грозя своими прыжками снести комнатное растение. Он залезает на руки и молча смотрит в глаза; он сидит с тобой за столом, на краешке стула, не выпрашивая, а просто наблюдая; он спит исключительно со мной, деликатно устроившись клубком в ногах или на полу в зоне досягаемости. Он просто любит, я без сомнения верю, что собаки способны на это чувство. Это не просто инстинкт, не какие-то собачьи уловки, это то, чему люди должны поучиться.