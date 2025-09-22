Сегодня исполнилось бы 90 лет выдающемуся ученому, педагогу и наставнику целого поколения врачей Алкену Ахметбековичу Утепбергенову. Его имя навсегда вписано в историю отечественной медицины и образования.

Фото: из семейного архива Утепбергеновых

С 1969 по 1997 год он возглавлял кафедру нормальной физиологии Актюбинского государственного медицинского института (ныне Западно-Казахстанский медицинский университет имени М. Оспанова) и был бессменным проректором по учебной работе. Под его руководством выросла целая плеяда специалистов, работающих не только в Казахстане, но и за его пределами. Алкен Ахметбекович Утепбергенов был одним из ведущих ученых республики в области нормальной физиологии, биофизики и валеологии.

Будущий ученый родился 22 сентября 1935 года в Караганде в семье шахтера. Война не пощадила детство, но уже тогда в мальчике проявились трудолюбие и целеустремленность. В 1953 году он окончил с отличием школу в селе Байкадам Жамбылской области и поступил в Карагандинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». Шесть лет упорной учебы, и в 1959 году он с отличием оканчивает уже институт.

Первым местом работы для Алкена Ахметбековича стал Карагандинский мединститут, где он трудился ассистентом целых 10 лет. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изменение холинергической системы при экспериментальной токсической дистрофии печени» и получил степень кандидата медицинских наук.

В 1969 году жизнь связала его с Актюбинским государственным медицинским институтом. Здесь он возглавил кафедру нормальной физиологии и биофизики, стал со-руководителем научно-практической лаборатории. В 1971 году ему присвоили звание доцента, а в 1992-м - профессора. С 1970 по 1986 год он занимал должность проректора по учебной и методической работе института. По его инициативе и при активном участии в АГМИ были открыты новые факультеты - педиатрический и усовершенствования врачей.

За 45 лет педагогической деятельности он внес огромный вклад в подготовку более 23 тысяч врачей и 10 тысяч педагогов. Алкен Ахметбекович возглавлял проблемные комиссии по медико-биологическим дисциплинам, руководил межкафедральной лабораторией «Питание здорового и больного человека», основанной академиком Т. Ш. Шармановым. Под его началом защищены 17 кандидатских и шесть докторских диссертаций. Алкен Утепбергенов опубликовал множество научных и научно-методических работ. Он автор учебников «Медицинская биофизика» на русском языке (1978 год, Москва), на болгарском языке (1980 год, София), на испанском языке (1984 год, Гавана) и на казахском языке «Физиология человека» (1995, 2005, 2008 годы, Алматы), «Русско-казахские фармакологические словари» (2006 год, Алматы), «Справочник физиологических и лабораторных показателей здорового человека» (1995 год, Актобе).

Он также является автором сборника научных трудов по кулинарии и питанию, перевел на казахский язык учебник «Лекции по военно-полевой хирургии» Ю. В. Бирючкова и М. К. Юсубалиева (Алматы, 1994), «Русско-казахский медицинский фармакологический словарь» (Алматы, 2005), учебник «Физиологические особенности детей» (Алматы, 2005), «Лекции по валеологии» (Шымкентский университет, 2002), методические указания «Физиология и гигиена подростков» (Шымкентский университет, 2003). Уже после смерти А. Утепбергенова его ученики В. К. Касымбеков и М. Канкожа издали учебник «Физиология младенцев и детей», который они начинали писать вместе.

Всего опубликованы семь учебных пособий, 11 компьютерных программ, 150 научных статей, пять научно-методических рекомендаций, 14 авторских свидетельств на изобретение. Алкен Утепбергенов неоднократно избирался членом президиума всесоюзных и республиканских советов физиологического общества имени И. П. Пирогова, являлся председателем общества физиологов Актюбинского отделения, неоднократно принимал участие в работах съездов Всесоюзного физиологического общества.

В 1997 году профессор Утепбергенов был приглашен в Южно-Казахстанскую медицинскую академию. Здесь он проявил себя как энергичный педагог и ученый с широким кругозором. Внедрял новые технологии и компьютерные методы обучения, создавал методические кабинеты и учебные программы, которые используются и сегодня всеми медицинскими вузами страны. Профессор Утепбергенов вложил много сил и энергии в организацию научно-исследовательских работ студентов по программе «Здоровье студентов и школьников», результаты которых доложены на республиканских и межвузовских студенческих конференциях.

Его многочисленные ученики внесли большой вклад в научные открытия по медицине, токсикологии, нутрициологии, витаминологии, валеологии. Но Алкен Ахметбекович был не только выдающимся ученым. Он прекрасно играл на домбре и мандолине, исполнял народные песни, писал стихи. Он автор поэтического сборника «Өмір - өрнек». При его участии в АГМИ был создан оркестр народных инструментов имени Даулеткерея и скрипичный ансамбль художественной самодеятельности - оба коллектива получили звание народных. Он был организатором студенческих спартакиад по легкой атлетике и баскетболу, строительные отряды под его руководством неоднократно становились победителями на областном и республиканском уровнях.

Труд профессора Утепбергенова отмечен многочисленными благодарностями и грамотами Министерства здравоохранения и просвещения, Актюбинского облисполкома, проф­союзов, ректоров медицинских академий. Он удостоен наград «Отличник здравоохранения СССР», «За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР», «ҚР Денсаулық сақтау ісінің үздігі». Ассоциация вузов Казахстана наградила его медалью имени А. Байтурсынова «Лучший автор».

Династию врачей и педагогов, начатую Алкеном Ахметбековичем и его супругой Сакеш Айтмагамбетовной Рыстиной, достойно продолжает дочь Гульмира Утепбергенова - заведующая кафедрой «Инфекционные болезни и фтизиатрия» Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Ясави, сын Казбек Айтмагамбетулы - анестезиолог-реаниматолог, доктор медицинских наук. Еще один сын Ерлан Алкенулы и внук Адильбек имеют экономическое образование, внук Елтай - доктор агрономии, внучка Дана - окончила магистратуру по специальности «химик-технолог пищевой промышленности», еще одна внучка Даночка Ерланкызы учится в магистратуре на финансовом факультете, внук Елдос – студент.

1 ноября 2007 года Алкена Ахметбековича Утепбергенова не стало, но память о профессоре бережно хранится коллегами и учениками.

25 сентября 2015 года Шымкентским медицинским институтом Международного государственного технического университета имени Х. А. Ясави и Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академией была организована международная научно-практическая конференция на тему «Медицинская физиология и питание – основа здоровья и долголетия» для врачей первичного звена здравоохранения Южно-Казахстанской области (терапевтов, врачей общей практики, педиатров, дерматокосметологов, инфекционистов), посвященная памяти профессора Алкена Ахметбековича Утепбергенова и его 80-летию.

В нынешнем году, 21 ноября, в Западно-Казахстанском медицинском университете имени М. Оспанова пройдет конференция «Физиология и инфекционные болезни: диалог образования, науки и клиники», посвященная 90-летию Алкена Ахметбековича. Коллеги, студенты, его дети и внуки вновь соберутся, чтобы почтить память человека, который посвятил жизнь науке, образованию и служению людям.

Светлая память об Алкене Ахметбековиче Утепбергенове навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег и учеников.

Гульмира УТЕПБЕРГЕНОВА, заведующая кафедрой МКТУ имени Х. А. Ясави, доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист высшей категории.

Галымжан ИСАЕВ, доцент кафедры Западно-Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова, кандидат медицинских наук.