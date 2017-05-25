​Он знал цену миру

– Проходят годы, меняются поколения, и у молодежи, у тех, кто сегодня стоит в армейском строю, вызывает интерес – в каких условиях создавалась казахстанская армия, с какими трудностями Вам приходилось сталкиваться?

– Министерство обороны, Воору­женные силы Казахстана появились не в одночасье, они создавались на очень ответственном этапе нашей истории – в период получения Казахстаном независимости. «С момента образования суверенного Казах­стана обеспечение национальной безопасности является первым приоритетом государства. Важнейшим слагаемым ее является военная безопасность, которая в свою очередь немыслима без создания и строительства Воору­женных сил», – подчеркивал Глава государства Нурсултан ­Назарбаев. Первым шагом к решению этой задачи для суверенного государства стал конституционный закон о государственной независимости нашей страны, который определил, что «Республика Казахстан в целях охраны своей независимости и территориальной целостности имеет право на создание собственных Вооруженных сил». Все новые независимые государства приступили к созданию своих армий.

Казахстан на этом этапе выработки своей военной политики придерживался сдержанного подхода и проводил линию на сохранение единого оборонного пространства и на поддержку идеи создания объединенных Вооруженных сил государств Содружества, полагая, что это позволит надежно обеспечить как национальную безопасность Республики Казахстан, так и коллективную безопасность бывших братских республик. Такая позиция руководства Казахстана находила одобрение и поддержку не только в войсках, но и у широкой общественности.

Большую работу в те дни проводил Государственный комитет обороны республики, сформированный на базе военного комиссариата и штаба Гражданской обороны Казахстана. При этом главная идея создания ГКО сос­тояла не в разрушении единого оборонного пространства, а в противостоянии и приостановлении тех тенденций и явлений, которые вели к расшатыванию оборонного союза. Анализируя происходившие события в странах Содружества и прогнозируя возможное изменение, я, как председатель ГКО, в начале января 1992 года представил справку руководству республики. После обмена мнениями Глава государства дал указание о разработке к очередному заседанию Совета ­безопасности Концепции по военным вопросам с учетом договоренности большинства руководителей государств СНГ на Минской встрече. Было также решено провести инвентаризацию воинских частей, вооружения, военной техники, имущества и научно-технического оборудования полигонов, производственного оборудования военных заводов, расположенных на территории Казахстана. И вся эта работа легла на небольшой состав ГКО. Время было ограничено.

– Какие военные силы были сосредоточены в Казахстане?

– На то время на территории нашей республики была дислоцирована масштабная разнородная группа войск: части и соединения перворазрядного военного округа, стратегические силы, состоявшие из двух дивизий современных стратегических ракет, готовых доставить летательные аппараты в любую точку земного шара, дивизия стратегических бомбардировщиков, космические войска центрального подчинения, разведывательные части, военно-строи­тельные отряды. И еще различные испытательные центры и полигоны. В общей сложности в Казахстане насчитывалось более 200 тысяч военнослужащих.

Словом, наша страна представляла собой взрывоопасный регион, где какой-нибудь просчет при обращении со стратеги­ческими ракетами мог бы привести к гораздо более серьезной катастрофе, чем на Чернобыльской АЭС. Проведенная нами тщательная работа позволила не только разработать проект Концепции военного строительства страны, но и способствовала тому, чтобы воспрепятствовать вывозу с территории Казахстана дорогостоящего оборудования и имущества.

– В такой ситуации наверняка руководству страны было нелегко принимать решения о создании своей армии?

– Так и есть, задача была не только масштабной и сложной, в первую очередь она оказалась относительно новой. Ведь до этого в нашем государстве отсутствовал опыт военного строительства, поэтому с именем Нурсултана Назарбаева связано образование наших Вооруженных сил. Именно под его неослабным вниманием и руководством, исходя из сложившейся тогда обстановки, создавались условия для формирования армии, предназначение которой – быть на защите независимости, территориальной целостности и развития Республики Казахстан.

Создание своей армии требовало продуманности, взвешенного подхода. Сама обстановка ставила на повестку дня вопросы: «Какая нужна армия? Каковы будут ее перспективы? Какая должна быть организационная структура? Где брать необходимые профессиональные кадры? Кто наши стратегические союзники? Как быть со стратегическими силами, с ядерным оружием?» К тому же в условиях перехода войск под юрисдикцию Казах­стана остро стояла задача обеспечить сохранность вооружения, боевой техники, материальных средств. Пристального внимания требовали войска стратегического назначения. При этом нельзя было допустить снижения уровня боевой готовности войск. С распадом системы централизованного снабжения, по сути, заново пришлось­ организовывать финансовое, материально-техническое и медицинское обеспечение войск.

В этих неординарных условиях Глава государства, несмотря на свою занятость, не только интересовался состоянием войск, но и с руководством Министерства обороны неоднократно выезжал в дальние гарнизоны, проводя большую разъяснительную работу среди солдат, сержантов, офицеров, членов семей военнослужащих, населения. В последующем приез­жал на учения и наблюдал за боевой выучкой личного состава.

8 декабря 1992 года знаменателен тем, что на сборе руководящего состава ВС РК впервые в качестве Верховного Главнокомандующего выступил Президент страны Нурсултан Назарбаев, на котором четко и ясно определил перспективы развития нашей армии. При этом подчеркнув, что она должна быть немногочис­ленная, мобильная, обученная, подготовленная и отвечающая современным требованиям.

– Общеизвестно, в тех нелегких условиях остро стоял вопрос о кадрах. Как он решался?

– Руководству Министерства обороны буквально на ходу приходилось принимать оперативные меры, так как полками, батальонами командовать было некому. С образованием казах­станской армии мы эти перегибы кадровой политики ликвидировали. Стали готовить нацио­нальные кадры на базе ранее существовавшего Алматинского высшего общевойскового командного училища, готовившего офицеров по четырем специальностям. В сжатые сроки была соз­дана требуемая учебно-материальная база и налажено ­обучение курсантов по одиннадцати специальностям. Немаловажное значение уделяли и подготовке собственных военных летчиков на базе Актюбинского института гражданской авиации. Ныне Военный институт Сухопутных войск, Военный институт Сил воздушной обороны, Военный институт радиоэлектроники и связи в целом готовят достойные кадры для ­Вооруженных сил. Помимо военных институтов у нас действует Национальный университет обороны, Кадетский корпус имени Шокана Уалиханова.

Одним из вынужденных и временных путей восполнения некомплекта офицерского сос­тава на начальном этапе было создание курсов по подготовке младших лейтенантов со сроком обуче­ния от 3 до 9 месяцев. Такие курсы, как известно, были в годы Великой Отечественной войны. Оправдали они себя в Вооруженных силах бывшего Советского Союза в 60-е годы.

Министерство обороны РК уделяло большое внимание отбору кандидатов на такие курсы из чис­ла прапорщиков и сверх­срочнослужащих, имею­щих опыт службы в армии. Обучае­мые готовились не в тепличной обстановке, а в полевых условиях, приближенных к бое­вым. Приток в войска молодых специалис­тов позволил снизить остроту проблемы укомплектованности первичных офицерских должностей. Кроме того, они укомплектовывались и добросовестными, инициативными прапорщиками.

Несмотря на обстоятельства, объективные трудности переходного периода, удалось в короткие сроки создать один из важнейших атрибутов суверенного государства – Вооруженные силы страны. В этот же период заложены основы нормативно-правовой базы обеспечения военной безопасности государства. Основное содержание военной политики, направления военного строительства на начальном этапе были определены в Военной доктрине, принятой в 1993 году. Наряду с другими законодательными и нормативными правовыми актами она сыграла положительную роль в обеспечении военной безопаснос­ти, военном строительстве на этапе становления суверенного государства.

– Ни одна армия не стоит на месте, постоянно развивается, модернизируется, пополняется новыми кадрами. Скажите, как Вы оцениваете сегодняшнее состояние Вооруженных сил?

– Важно отметить, что за исторически короткий срок наша респуб­лика сумела не только набрать темпы экономического роста, но и стала самым стабильным и ­безопасным государством в регио­не. И эта стабильность изначально была обеспечена проч­ностью модели государственной власти, которая выстроилась в Казахстане вокруг центральной фигуры – фигуры Президента Нурсултана Назарбаева. И этот точный и выверенный курс по обеспечению экономической, политической стабильности, национальной безопасности, принятый Главой государства, последовательно реализуется и сегодня.

Новое Послание Президента­ страны Стратегия «Казах­стан-­2050» является гарантом спокойствия, межнационального согласия, социальной защиты и продвижения вперед, увереннос­ти в завтрашнем дне для каждого казахстанца, особенно молодежи, и в целом страны. В этом нет сомнения. К тому же Казахстан заслужил высокий международный авторитет в мире. Прямым доказательством тому явился факт председательствования нашей страны в самой влиятельной организации безопасности ОБСЕ. Председательствование в ОБСЕ было направлено на развитие безопасности и процветание народов всего мира.

Мы знаем цену миру, как он был завоеван в суровые дни Великой Отечественной войны. Что и говорить, и теперь возникают новые факторы, дестабилизирующие обстановку в регионе. Жизнь не стоит на месте, ситуа­ция в мире меняется, включая военно-политическую обстановку соответственно, с изменениями положения в мире меняются и стратегические задачи в сфере национальной ­безопасности. Изменения претерпевают и методы вооруженной борьбы. В этих условиях Казахстан адаптирует свою военную организацию к новым реалиям, это и вызвало необходимость принятия новой Военной доктрины.

Сегодня, опираясь на мировой опыт, Казахстан проводит работу по созданию мобильной, немногочисленной армии, соответствующей мировым стандартам. Для этого Министерство обороны ведет работу по модернизации систем военного планирования и управления на основе лучших мировых стандартов, повышению боевой готовности войск через интенсификацию качества боевой подготовки и эффективное использование боевых и техни­ческих возможностей вооружения и техники.