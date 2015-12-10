​Они были первыми

Сегодня актаусцы живут в городе, где есть все необходимое. Это – результат труда первопроходцев и строителей Мангышлака, края сурового и безводного. Приехав в голую степь, первопроходцы воздвигли город-жемчужину на берегу Каспия. Об интересных нюансах строительства города может рассказать Марат Шушаков, директор музея ПГМК. В музее хранятся летопись города, памятные книги с письмами первых его жителей.
Все началось весной 1956 года, когда на мысе Меловом были раскинуты первые палатки.
– На создание города повлияло то, что здесь нашли залежи урановых руд. И за его строительство взялось Министерство среднего машиностроения. В январе 1958 года главой этого ведомства был издан приказ об организации дирекции строящегося предприятия. В дальнейшем его назовут Прикаспийским горно-металлургическим комбинатом (ПГМК). Когда только начинали строить, еще не знали, что будет город, планировали небольшой поселок, – говорит Марат Шушаков.
Вспоминая о становлении города, нельзя не рассказать о первых его жителях. Геологическую партию Кольцовской экспедиции, которая проводила разведочные работы в поисках месторождений руд, возглавлял Алексей Кореневский и вот, что он писал о том тяжелом времени: «…Нельзя не вспомнить о людях-первопроходцах, приехавших в пустынные просторы Мангышлака. О тех, кто трудился, не имея надлежащих условий, пил полусоленую воду, о тех, кто положил начало новому промышленному комплексу».
Мангышлак летом встречал первопроходцев изнуряющей жарой, а зимой – ледяным ветром. Больше всего людей поражали пыльные бури. О том, в каких условиях жили покорители Мангышлака, говорят их письма.
«Зима 1958 года была холодной, снежной. Геологи встретили нас тепло, по-братски и уступили свой клуб для жилья…»
«Когда нас с сестрой из поселка Златоуст, где мы работали, позвали в отдел кадров и предложили перевод на полуостров Мангышлак, мы немного взгрустнули, а потом решили все-таки поехать».
«8 марта нашу землянку занесло снегом так, что водители, которые жили неподалеку, взяли лопаты и нас откопали, только тогда мы смогли выйти на улицу…»
«Июль 1960 года. Жара до 50 градусов, пыльная буря, суховей – так встретил нас, супругов Чеботаревых, Мангышлак».
«Достаточно сказать, что, когда поднимался песок, предметы можно было различать только на расстоянии 4–5 м».
«Дорог не было, степь разбита машинами, едем домой и не видим друг друга в автобусе от пыли».
«…А пыльные бури такие, что днем становилось темно, в помещениях приходилось зажигать свет».
«Бывало, на обед придешь, в землянку не попадешь – лежит змея у порога».
...От первых покорителей Мангышлака родственникам во все уголки Советского Союза приходили письма, в которых с большой любовью и теплом описывали они свои достижения и победы.
«Многие семейные взялись строить первый брусчатый дом напротив столовой на пятачке, и к новому, 1960 году дом был готов, в первую очередь семьи с детьми переселились из землянок».
«Первый камень в фундамент дома, конечно, с помощью взрослых, заложил наш сын, а начальник строительства сказал при этом: «Миша, это будет твой город, ты еще маленький, вырастешь – с тобой вырастет и город, сделай его красивым».
«Как все радовались, когда видели, с каким трудом приживались саженцы в новом парке, сколько понадобилось энергии людям, озеленяющим город!»
«Был у нас центр-пятачок. Там ставили елку, проходили все демонстрации, там же танцевали, там были и магазины».
«Какая была великая радость, когда построили железную дорогу! И все, от мала до велика, вышли встречать первый состав, пришедший с Большой земли, все знакомые и незнакомые обнимали, целовали друг друга».
«Воду берегли как самое ценное, даже дети понимали это. Если ребенок пил и оставалась вода, то он ее не выливал, а поливал цветы или деревья».
«Работать приходилось много, но я доволен и горжусь, что мы поработали не зря – вырос красивый и современный город Шевченко».
Специалисты считают Шевченко удачно построенным городом и, говоря о нем, отмечают успехи в градостроительстве. Главный архитектор проекта города Михаил Левин когда-то говорил: «Нам предоставили возможность создать серию домов только для города Шевченко. Когда мы задумывали город, хотели, чтобы он на всех этапах был цельным организмом». Благодаря усилиям создателей теперь в Актау есть то, что является уникальным. Например, галерейные дома.
– Эти дома построены с учетом нашего климата. Галерея создавала прохладу. Если снаружи была жара градусов 45–50, то внутри сквозняки снижали температуру на 10–15 градусов. Кондиционеров тогда не было. Когда город планировался, архитекторы долго выбирали, как его расположить, и почти год исследовали розу ветров. В основном у нас в городе два направления – это северо-западный, несущий в город прохладу и дождь, и юго-восточный – с песком, пылью и жарой. Микрорайоны и дома расположили так, чтобы город постоянно овевался ветрами, – рассказал Марат Шушаков.
Дома на ножках – еще одно оригинальное решение, которое не перестает удивлять гостей, прибывших сюда впервые. Они сооружались, чтобы разнообразить ландшафт. Под ножками планировалось построить магазины.
В апреле 1981 года около ДК им. Абая возводится здание Шевченковского универсального магазина (ШУМ). Уникальность его состоит в том, что такого сооружения, как монолитный железобетонный купол с диаметром понизу в 36 м, в стране не было, а с диаметром в 24 м имеется только в Канаде.
– Купол сделан методом непрерывной заливки бетона. Несколько насосов качали бетонную массу, и по технологии их нельзя было останавливать. Это было последним словом в градостроительстве. Под куполом было всегда прохладно, в любую жару, – рассказывает Марат Шушаков.
Актау родился только благодаря самоотверженному труду строителей и полету творческой мысли архитекторов и проектировщиков. Спустя 52 года мечта о красивом, благоустроенном городе воплотилась в жизнь.