​Они были первыми

Сегодня актаусцы живут в городе, где есть все необходимое. Это – результат труда первопроходцев и строи­телей Мангышлака, края сурового и безводного. Приехав в голую степь, первопроходцы воздвигли город-жемчужину на берегу Каспия. Об интересных нюансах строительства города может рассказать Марат Шушаков, директор музея ПГМК. В музее хранятся летопись города, памятные книги с письмами первых его жителей.

Все началось весной 1956 года, когда на мысе Меловом были раскинуты первые палатки.

– На создание города повлияло то, что здесь нашли залежи урановых руд. И за его строительство взялось Министерство среднего машиностроения. В январе 1958 года главой этого ведомства был издан приказ об организации дирекции строящегося предприятия. В дальнейшем его назовут Прикаспийским горно-металлургическим комбинатом (ПГМК). Когда только начинали строить, еще не знали, что будет город, планировали небольшой поселок, – говорит Марат Шушаков.

Вспоминая о становлении города, нельзя не рассказать о первых его жителях. Геологическую партию Кольцовской экспедиции, которая проводила разведочные работы в поисках месторождений руд, возглавлял Алексей Кореневский и вот, что он писал о том тяжелом времени: «…Нельзя не вспомнить о людях-первопроходцах, приехавших в пустынные просторы Мангышлака. О тех, кто трудился, не имея надлежащих условий, пил полусоленую воду, о тех, кто положил начало новому промышленному комплексу».

Мангышлак летом встречал первопроходцев изнуряющей жарой, а зимой – ледяным ветром. Больше всего людей поражали пыльные бури. О том, в каких условиях жили покорители Мангышлака, говорят их письма.

«Зима 1958 года была холодной, снежной. Геологи встретили нас тепло, по-братски и уступили свой клуб для жилья…»

«Когда нас с сестрой из поселка Златоуст, где мы работали, позвали в отдел кадров и предложили перевод на полуостров Мангышлак, мы немного взгрустнули, а потом решили все-таки поехать».

«8 марта нашу землянку занесло снегом так, что водители, которые жили неподалеку, взяли лопаты и нас откопали, только тогда мы смогли вый­ти на улицу…»

«Июль 1960 года. Жара до 50 градусов, пыльная буря, суховей – так встретил нас, супругов Чеботаревых, Мангышлак».

«Достаточно сказать, что, когда поднимался песок, предметы можно было различать только на расстоя­нии 4–5 м».

«Дорог не было, степь разбита машинами, едем домой и не видим друг друга в автобусе от пыли».

«…А пыльные бури такие, что днем становилось темно, в помещениях приходилось зажигать свет».

«Бывало, на обед придешь, в землянку не попадешь – лежит змея у порога».

...От первых покорителей Мангышлака родственникам во все уголки Советского Союза приходили письма, в которых с большой любовью и теп­лом описывали они свои достижения и победы.

«Многие семейные взялись строить первый брусчатый дом напротив столовой на пятачке, и к новому, 1960 году дом был готов, в первую очередь семьи с детьми переселились из землянок».

«Первый камень в фундамент дома, конечно, с помощью взрослых, заложил наш сын, а начальник строительства сказал при этом: «Миша, это будет твой город, ты еще маленький, вырастешь – с тобой вырастет и город, сделай его красивым».

«Как все радовались, когда видели, с каким трудом приживались саженцы в новом парке, сколько понадобилось энергии людям, озеленяющим город!»

«Был у нас центр-пятачок. Там ставили елку, проходили все демонстрации, там же танцевали, там были и магазины».

«Какая была великая радость, когда построили железную дорогу! И все, от мала до велика, вышли встречать первый состав, пришедший с Большой земли, все знакомые и незнакомые обнимали, целовали друг друга».

«Воду берегли как самое ценное, даже дети понимали это. Если ребенок пил и оставалась вода, то он ее не выливал, а поливал цветы или деревья».

«Работать приходилось много, но я доволен и горжусь, что мы поработали не зря – вырос красивый и современный город Шевченко».

Специалисты считают Шевченко удачно построенным городом и, говоря о нем, отмечают успехи в градостроительстве. Главный архитектор проекта города Михаил Левин когда-то говорил: «Нам предоставили возможность создать серию домов только для города Шевченко. Когда мы задумывали город, хотели, чтобы он на всех этапах был цельным организмом». Благодаря усилиям создателей теперь в Актау есть то, что является уникальным. Например, галерейные дома.

– Эти дома построены с учетом нашего климата. Галерея создавала прох­ладу. Если снаружи была жара градусов 45–50, то внутри сквозняки снижали температуру на 10–15 градусов. Кондиционеров тогда не было. Когда город планировался, архитекторы долго выбирали, как его расположить, и почти год исследовали розу ветров. В основном у нас в городе два направления – это северо-западный, несущий в город прохладу и дождь, и юго-восточный – с песком, пылью и жарой. Микрорайоны и дома расположили так, чтобы город постоянно овевался ветрами, – рассказал Марат Шушаков.

Дома на ножках – еще одно оригинальное решение, которое не перестает удивлять гостей, прибывших сюда впервые. Они сооружались, чтобы разнообразить ландшафт. Под ножками планировалось построить магазины.

В апреле 1981 года около ДК им. Абая возводится здание Шевченковского универсального магазина (ШУМ). Уникальность его состоит в том, что такого сооружения, как монолитный железобетонный купол с диаметром понизу в 36 м, в стране не было, а с диаметром в 24 м имеется только в Канаде.

– Купол сделан методом непрерывной заливки бетона. Несколько насосов качали бетонную массу, и по технологии их нельзя было останавливать. Это было последним словом в градостроительстве. Под куполом было всегда прохладно, в любую жару, – рассказывает Марат Шушаков.

Актау родился только благодаря самоотверженному труду строителей и полету творческой мысли архитекторов и проектировщиков. Спустя 52 года мечта о красивом, благоустроенном городе воплотилась в жизнь.