Общество
Они должны добровольно вернуть деньги – Нурымбетов о незаконно получавших АСП
Айдана Демесинова
Граждане, скрывшие свои доходы и получившие АСП незаконно, должны вернуть деньги государству. Об этом на пресс-конференции в СЦК заявил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В прошлом году 480 тыс. семьям (2 млн 400 тыс. человек) назначили АСП. Из них в 74 тыс. семей скрыли свои доходы. Среди них были граждане, работающие официально, предприниматели. Один бизнесмен подал заявку на АСП, ему одобрили. Но в ходе проверки выяснилось, что у него есть большое хозяйство - 852 КРС. Мы провели проверку. Таким образом более 20 тыс. семьям остановили выплаты", - сообщил министр.

По его словам, доходы свыше 40 тыс. семей вновь посчитали. Были приняты по меры по устранению ошибок.

"В целом, по расчетам 2,3 млрд тенге АСП были назначены незаконно. 451 млн тенге граждане вернули. Есть проблемы, связанные с возвращением незаконно выделенных АСП. По закону, если граждане предоставили фиктивные документы и скрыли свои доходы, они должны по своей воле вернуть деньги, начисленные незаконно. Если они не вернут средства, то вынуждены будут вернуть через суд. Мы сейчас не вынуждаем население срочно вернуть деньги, согласно графику они будут возвращать средства. 194 сотрудника центров занятости населения, которые допустили такие ошибки, были привлечены к дисциплинарной ответственности. В одном из регионов на 12 человек завели уголовные дела", - добавил Нурымбетов.

В свою очередь, заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев добавил, что каждый гражданин страны должен следовать ее законам.

"Мы не должны забывать, что Казахстан - правовое государство. Все казахстанцы должны следовать закону. Не важно, это многодетные, малоимущие или бизнесмены. Были случаи, когда дети учились в Шымкенте, а были зарегистрированы в Нур-Султане. Еще один пример, женщина была предпринимателем, ежемесячно зарабатывала 400 тысяч тенге, но по документам она была в отпуске по уходу за ребенком. Это незаконно", - сказал Сапарбаев.

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