«Они – настоящие послы дружбы» – Токаев о гражданах, популяризирующих казахский язык и культуру

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

Выступая на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, Глава государства заявил о важности казахского языка, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Акорда

«Неоднократно говорил: государственный язык – важнейший фактор общенациональной консолидации и укрепления государственности. Казахский язык без какого-либо административного и, тем более, политического принуждения обретает популярность, прежде всего, среди молодежи. Он востребован как государственный язык и как символ национальной культуры и идентичности. Незнание даже основ казахского языка стало признаком отсутствия общей образованности. Но это не означает отказа от других языков и не дает права на их притеснение», - отметил Глава государства.

Он подчеркнул, что дискриминация по языковому, этническому, конфессиональному или иному признаку запрещена самой Конституцией. Несмотря на это, профессиональные провокаторы порой разжигают в социальных сетях и в реальных условиях целые костры межэтнической розни.

«Следует понимать: они пытаются добиться только одной цели – ослабить наше общество, подорвать Суверенитет Казахстана, лишить наш народ единства и, следовательно, возможности жить в мире и благополучии. Они по-сути покушаются на счастливое будущее наших детей и внуков», - заявил Президент.

Поэтому правоохранительные органы и все общество должны проявлять принципиальность, твердость и действовать согласно конституционному принципу «Закон и Порядок».

«Язык – это «божий промысел», вести борьбу против того или иного языка – значит пытаться воевать против Всевышнего и всего, что ниспослано Им. Большей глупости трудно себе представить. Поэтому язык (любой из них) должен стать определяющим фактором единства и прогресса», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, сейчас молодые граждане разных национальностей активно стали популяризировать казахский язык и культуру. Это действительно духовно богатые, щедро одаренные талантами люди. Они – настоящие послы дружбы, заслуживающие самого высокого общественного признания и поддержки.

«И государство не останется в долгу перед ними, потому что на таких гражданах зиждется стабильность нашего общества, авторитет государства как цивилизованного, успешного участника мировых процессов», - сказал Президент.

Он напомнил, что несколько лет назад по поручению Главы государства был учрежден специальный орден «Ел бірлігі». Это особая награда, которая вручается за плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласия.

«Считаю логичным и справедливым, чтобы именно Қазақстан Халық Кеңесі в силу своего конституционного статуса и широкого народного представительства предлагал кандидатуры, достойные этой высокой награды», - отметил Токаев.

 

#культура #Токаев #язык #конституция

Популярное

Все
Реальные задачи – конкретные решения
О развитии человеческого капитала
Правовед. Ученый. Наставник
В Туркестане открылась современная вирусологическая лаборатория
В разгаре уборка картофеля
Контроль в безостановочном режиме
Важные для мегаполиса объекты
Не было сада, и вдруг – дендропарк!
Послание грядущим поколениям
Будет музыка звучать
С любовью к каждому дню
Цена легких денег
Новый облик старого вокзала
Шутов и «Барыс» непобедимы!
Исторический рекорд Алексея Луценко
«Зеленый» вклад
И невозможное возможно!
Цифровые активы работают на национальную экономику
От научного гранта – к клинической практике
Понимание, поддержка и забота
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Проект по производству «зеленого» водорода и аммиака рассмотрят в Казахстане
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Более 17 тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Атырау
Пройден экватор, близится финиш
Грандиозная битва пройдет в Астане
Переработка, локализация, высокая добавленная стоимость
Школьники знакомятся со страной
Международный фестиваль AI-кино пройдет в Астане
Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев
Аварий в регионе стало на 35% меньше
Тупик или точка развития?..
От экологической акции к общественной норме: Токаев обозначил новый этап «Таза Қазақстан»
Бренды с местным характером
Неотъемлемая часть национального характера
Грузовики объезжали автоматический весовой контроль в области Жетісу
В Казахстане формируется новая модель подготовки кадров
Кирпич нуринский красный
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Девятиэтажка пойдет под снос
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Уборка раньше срока
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге

Читайте также

Качество общественной среды не должно зависеть от места жит…
Интересы нации должны стоять превыше всего – Токаев
Токаев раскритиковал работу общественных объединений
Президент назвал Конституцию зеркалом прошлого, настоящего …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]