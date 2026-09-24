«Они – настоящие послы дружбы» – Токаев о гражданах, популяризирующих казахский язык и культуру

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«Неоднократно говорил: государственный язык – важнейший фактор общенациональной консолидации и укрепления государственности. Казахский язык без какого-либо административного и, тем более, политического принуждения обретает популярность, прежде всего, среди молодежи. Он востребован как государственный язык и как символ национальной культуры и идентичности. Незнание даже основ казахского языка стало признаком отсутствия общей образованности. Но это не означает отказа от других языков и не дает права на их притеснение», - отметил Глава государства.

Он подчеркнул, что дискриминация по языковому, этническому, конфессиональному или иному признаку запрещена самой Конституцией. Несмотря на это, профессиональные провокаторы порой разжигают в социальных сетях и в реальных условиях целые костры межэтнической розни.

«Следует понимать: они пытаются добиться только одной цели – ослабить наше общество, подорвать Суверенитет Казахстана, лишить наш народ единства и, следовательно, возможности жить в мире и благополучии. Они по-сути покушаются на счастливое будущее наших детей и внуков», - заявил Президент.

Поэтому правоохранительные органы и все общество должны проявлять принципиальность, твердость и действовать согласно конституционному принципу «Закон и Порядок».

«Язык – это «божий промысел», вести борьбу против того или иного языка – значит пытаться воевать против Всевышнего и всего, что ниспослано Им. Большей глупости трудно себе представить. Поэтому язык (любой из них) должен стать определяющим фактором единства и прогресса», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, сейчас молодые граждане разных национальностей активно стали популяризировать казахский язык и культуру. Это действительно духовно богатые, щедро одаренные талантами люди. Они – настоящие послы дружбы, заслуживающие самого высокого общественного признания и поддержки.

«И государство не останется в долгу перед ними, потому что на таких гражданах зиждется стабильность нашего общества, авторитет государства как цивилизованного, успешного участника мировых процессов», - сказал Президент.

Он напомнил, что несколько лет назад по поручению Главы государства был учрежден специальный орден «Ел бірлігі». Это особая награда, которая вручается за плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласия.