Они не боятся будущего – они его создают

Колонка обозревателя
Флора Левина

Нынешние школьники вызывают у нас, взрослых, одновременно и восхищение, и легкое замешательство. Это дети, растущие в эпоху мгновенного доступа к информации, глобальных связей и стремительных технологических изменений. И знаете что? Они поражают своей разносторонностью.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Когда-то мечта о знании нескольких языков была уделом избранных. Сегодня же для многих старшеклассников это стало нормой. Благодаря доступности онлайн-ресурсов, интерактивных приложений и международных образовательных платформ они с легкостью погружаются в языковую среду, учат испанский, китайский, корейский – языки, которые еще вчера казались экзотикой. И это не просто заучивание слов, это понимание других культур, открытость миру и готовность общаться с людьми из разных уголков планеты.

Однако настоящая суперсила современных школьников – их интуитивное владение технологиями. Можно сказать, что они родились с гаджетами в руках, и для них взаимодействие с компьютером, смартфоном или планшетом так же естественно, как для нас – ходьба. Причем это не просто свайпы и клики. Они умеют создавать контент: монтировать видео, писать код, разрабатывать простые приложения, заниматься 3D-моделированием. Многие из них уже на школьной скамье осваивают основы программирования, создают свои первые веб-сайты или участвуют в хакатонах и зарабатывают деньги. Они не просто потребители технологий, они их создатели и активные пользователи, способные адаптироваться к новым инструментам за считаные минуты.

Такая технологическая грамотность в сочетании с широким кругозором позволяет им быть невероятно разносторонними. Сегодняшний школьник может быть одновременно увлеченным геймером, который участвует в киберспортивных турнирах, и юным ученым, проводящим экс­перименты в школьной лаборатории. Он может быть талантливым художником, чьи работы собирают сотни лайков в Сети, и активистом, организующим экологические акции в своем городе. Гибкость мышления, умение быстро переключаться между разными видами деятельности, находить информацию и применять ее на практике – вот их главные козыри.

Младшая дочь моей коллеги учится в девятом классе. Девочка увлечена химией. Она читает состав косметического средства на упаковке и понятным языком объясняет маме и старшей сестре, стоит или нет тратить деньги на красивую баночку. Ее мечта – открыть новый химический элемент, который бы пополнил таблицу Менделеева, и посвятить свою жизнь науке – атомной энергетике. Причем непременно в Казахстане.

Недавно я побывала в одной сельской школе. Здесь ребята бросили вызовы суровому климату Восточного Казахстана – решили вырастить мандарины. На вопрос о том, как им удастся воплотить идею в жизнь, ребята увлеченно стали рассказывать: изобретенный ими прибор круглосуточно обеспечивает влажность, свет и необходимую температуру для растений. И то, что совсем скоро придут суровые морозы, их совершенно не пугает.

Конечно, не все школьники одинаково хорошо учатся. У каждого – свои мечты. И у каждого поколения – свои вызовы. Но нельзя отрицать тот факт, что современные подростки обладают уникальным набором навыков, которые позволяют им ориентироваться в сложном и быстро меняющемся мире. Они не боятся будущего – они его создают. И нам, взрослым, остается только учиться у них, поддерживать их стремления и радоваться тому, какой яркой и многообещающей будет эта новая генерация.

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#Образование #цифровизация #школьники

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