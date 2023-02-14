Они не прошли мимо чужой беды, а сразу бросились на помощь и спасли людей, рискуя собственной жизнью

Ерик Касимбеков, военнослужащий части 18404 десантно-штурмовой бригады города Талдыкоргана, хорошо помнит 18 января 2023 года. В тот день, ближе к полудню, он вышел из дома по своим делам. К нему сразу подбежали соседки, сказавшие, что в доме горит квартира. И дейст­вительно, когда он оглянулся, увидел черный дым в одном из подъездов. Не раздумывая ни секунды Ерик помчался туда, успев позвонить пожарным.

В подъезде густой дым окутал все лестничные пролеты. Ничего не было видно. Парень забежал в охваченную огнем квартиру. Он даже не сразу увидел в комнате пожилую женщину, стоявшую у стены. А она, видимо, наглотавшись угарного газа, уже не понимала, что происходит, и все время твердила, что не может найти свою обувь, чтобы выйти на улицу. Мужчина, в какие-то доли секунды схватив ее домашние тапочки, вынес бабушку во двор. К этому времени подоспели пожарные и скорая медицинская помощь...

Проезжая по улице Момышулы города Уштобе Каратальского района 20 января 2023 года, воен­нослужащие войсковой части 55078 Сил воздушной обороны Вооруженных сил младший сержант, командир отделения Даурен Жанибеков, рядовые Алибек Шадетов, Ильяс Низамбек, Рауан Аккемпиров и Наурыз Карабеков увидели горящий частный дом. Огнем было охвачено все строение. Младший сержант Даурен Жанибеков, рядовые Рауан Аккемпиров и Наурыз Карабеков сразу зашли в полыхающий дом и вытащили из огня мужчину, женщину с двумя малолетними детьми и пожилых супругов – всего шесть человек. Их отвели в безопасное место.

В это время рядовые Алибек Шадетов и Ильяс Низамбек, рис­куя жизнью, потушили и накрыли подручными материалами газовый баллон, чтобы избежать более тяжелых последствий. А затем Алибек оперативно доставил пострадавших на автомобиле в центральную районную больницу. Оставшиеся военнослужащие до прибытия пожарной команды тушили пожар и делали все возможное для локализации огня.

– Во время спасения людей никто из нас не думал о себе. Мы действовали быстро и четко, понимая, что от нас зависят жизни людей. Мы не могли поступить иначе. Мы действовали так, как нас учили во время тренировок – грамотно, по ситуации. В критический момент эта установка сработала безукоризненно, – рассказал рядовой Алибек Шадетов.

Другие военнослужащие войс­ковой части 55078 также не остались равнодушными к беде погорельцев. Они решили оказать посильную помощь семье в восстановлении жилья.

Надо сказать, что и в том, и в другом случае о героическом поступке военнослужащих командование узнало только через несколько дней благодаря социальным сетям. Сами молодые люди не считают, что совершили что-то героическое, они поступили так, как велит их сердце, воспитание, как учили родители. Они – гордость своих семей, пример для родных и близких, детей, коллег. Настоящие солдаты с большими, добрыми сердцами.

Каждый из этих военных служит не первый год. Они осознанно выбрали профессию защитника Отечества – одну из самых уважаемых в стране. Годы службы отточили их лучшие черты характера, физическую подготовку, умение быстро и четко принимать решения, благодаря чему в чрезвычайной ситуации они продемонстрировали свои лучшие воинские и человечес­кие качества.

Командованием частей отличившиеся воины представлены к наградам.