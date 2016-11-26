​Они отстояли Москву

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Даурен САДВАКАСОВ

В мероприятиях, организованных администрацией Волоколамска при содействии посольства Казахстана в России, приняли участие также казахстанцы, обучающиеся в московских вузах. Памятная акция под названием «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» была посвящена 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой.

Военный атташе посольства Казахстана в России Арнат Байжанов напомнил, что битва под Москвой стала ярчайшей страницей Великой Отечественной войны, когда впервые был развеян миф о непобедимости гитлеровской военной машины, подмявшей под себя пол-Европы и не знавшей до этого поражений. Осенью 1941 года у деревни Нелидово произошел бой между немецкими танками и воинами 316-й стрелковой дивизии генерала Панфилова из Казахстана. Этой битве и героям, павшим здесь, было суждено войти в историю.

– И сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения нашим отцам и дедам, – сказал А. Байжанов.

Председатель комиссии по культуре, спорту, молодежной и социальной политике, секретарь совета депутатов Волоколамска Лидия Демидова подчеркнула, что она тоже дочь победителя, ее отец провоевал до конца войны.

– Спасибо живым и павшим, низкий им поклон! – добавила она.

Участники митинга почтили память погибших героев минутой молчания, возложили венки к мемориалу героям-волоколамцам, а также к бюстам Ивана Панфилова и Бауыржана Момышулы. Завершилось мероприятие посадкой деревьев. Затем казахстанские дипломаты и студенты возложили цветы к знаменитому мемориальному ансамблю «Подвигу 28» у разъезда Дубосеково.

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