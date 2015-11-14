Они пополнили "зеленый" фонд страны

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Татьяна ЕВСЕЕВА
За эти годы привлечено более 200 тыс. бойцов, силами которых посажены миллионы деревьев и обработано более 100 тыс. га земли. Как отмечено на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, "Жасыл ел" стал движением, направленным не только на трудоустройство молодежи, но и ставящим перед собой достижение серьезных целей в сфере охраны окружающей среды, формирования экологической грамотности и пополнения "зеленого" фонда страны.

– Молодежь Казахстана быстро откликнулась на инициативу Главы государства, – отметил первый руководитель республиканского штаба трудовых отрядов Жанат Жусупов. – Был оперативно создан штаб "Жасыл ел", его филиалы во всех регионах страны. Свою работу мы начали с популяризации идеи для того, чтобы привлечь в наши ряды новых членов.

Жасылелевцы вспоминают, что благодаря активной поддержке молодежи никаких сложностей с набором ребят не возникало. Они смогли доказать, что могут хорошо трудиться, достойно выполнять возложенные на них задачи. В 2005 году, к слову, основным фронтом работы были расчистка горельников в Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях, работы по очистке леса в Северном Казахстане, по очистке арыков, берегов рек и озер. И сегодня бойцы "зеленых" отрядов на высоте: трудятся на объектах индустриализации "Нұрлы жол", а также принимают участие в строительстве ЭКСПО-городка, благоустраивают парки и скверы.

В эти дни в рамках юбилейных мероприятий состоялись презентация книги "Становление и развитие общенациональной инициативы "Жасыл ел", совещание, на котором обсуждены планы дальнейшего развития движения, патриотический квест "Мой Казахстан".
А вчера во Дворце Мира и Согласия состоялась торжественная церемония закрытия трудового сезона, посвященная 10-летнему пути развития и становления инициативы "Жасыл ел". Вице-министр образования и науки Такир Балыкбаев зачитал поздравление Президента Нурсултана Назарбаева, в котором говорится, что сегодня общенациональное движение "Жасыл ел" воспитывает у молодежи гражданскую ответственность и любовь к Родине. Глава государства выразил уверенность, что жасылелевцы и впредь будут в авангарде патриотических начинаний.

В тот же вечер ветераны и лучшие представители движения были отмечены наградами.

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