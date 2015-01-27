Они продолжают поиски Свежий выпуск 703 Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

В корреспондентский пункт «Казправды» пришли дочь и внучка участника войны Ануарбека Байбатырова Даметкен Ануарбековна и Гульнара. Принесли с собой аккуратную папку с ответами из различных инстанций и общественных организаций. За годы поис­ков получили их немало. Вроде бы установили место, где похоронен Ануарбек. Многие детали сходятся. Но пока еще остается непроясненным такое, например, обстоятельство: на памятных плитах воинского братского кладбища в городе Приекуле, по сообщению Русского общества в Латвии, где сражались в конце войны отец и дед Байбатыровых, указаны фамилии, инициалы, звания, годы смерти и часто годы рождения погибших. Среди 22 915 других есть там и такая надпись: «Рядовой А. Байбатыров (?–1945)». Однако Ануарбек был лейтенантом. Это раз. Воевал давно, и его офицерское звание и год рождения – 1917-й – по идее, должны быть достаточно известны. А казахов в тех частях служило немало, полегло тоже, и наличие рядового-однофамильца исключить нельзя. Вот Байбатыровы и продолжают поиски документов или свидетелей, которые помогли бы разрешить их сомнения, ведь во многом им уже помогли.

Ануарбек был из детдомовцев. После окончания семилетки его направили в Джетыгаринский район, аул Кусакан, на работу учителем в школу. Здесь он познакомился с Кажон Баймухамбетовой. В 1937-м поженились, и в 1939-м у них родилась дочь Даметкен. А в конце 1939-го Ануарбека призывают в ряды РККА, и в 1942 году он попадает на фронт в составе 8-й гвардейской Панфиловской дивизии. В 1944-м приезжает домой в краткосрочный отпуск, чтобы набрать молодых призывников на фронт. В 1945-м у Ануарбека родилась вторая дочь – Улмекен. Но об этом он уже не узнает.

Гвардии младший лейтенант, парторг пятой стрелковой роты 23-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой дивизии им. генерала Панфилова Ануарбек Байбатыров принимал участие в боях Калининского, Северо-Западного и 2-го Прибалтийского фронтов. Генерал-полковник Эрих Гепнер, командовавший германской 4-й танковой группой, чьи ударные силы потерпели поражение в боях с 8-й гвардейской, называет ее в своих донесениях командованию «дикой дивизией, воюющей в нарушение всех уставов и правил ведения боя, солдаты которой не сдаются в плен, чрезвычайно фанатичны и не боятся смерти».

В январе – апреле 1942 года 8-я дивизия совместно с другими частями РККА вела бои с дивизией СС «Мертвая голова» и участвовала в Демьян­ской операции («Демьянский котел»). У Байбатырова была должность наводчика батареи минометов. По его наводке были уничтожены наблюдательный пункт противника, 39 гитлеровцев, три пулеметные точки и подавлены два станковых пулемета противника и взвод 81-миллиметровых минометов.

При отражении контратаки противника 2 февраля 1944 года батареей по наводке Байбатырова был подавлен огонь трех пулеметных точек и минометной батареи противника, уничтожено свыше роты контратакующей пехоты. При артналете противника на огневую позицию батареи загорелись ящики с минами. Увидев опасность взрыва боеприпасов, Байбатыров первым бросился тушить огонь, за ним последовали остальные бойцы, и боеприпасы были сохранены. За это он был награжден орденом Славы III степени.

«В период боев с 17 по 28 марта 1945 года в районе населенных пунктов Битес – Данчи – Каупини – Дзинтари и Зисмели Либавского уезда Латвийской ССР, будучи в составе полка вначале парторгом 5-й стрелковой штурмовой роты, а в последующем заменив выбывшего из строя парторга Второго стрелкового батальона, Байбатыров проявил себя смелым и храбрым офицером. На всем протяжении боевых действий постоянно находился при боевых стрелковых ротах и своей отвагой воодушевлял на бое­вые подвиги личный состав батальона». Так пишет о Байбатырове в очередном наградном листе – представлении к ордену Красной Звезды – и. о. командира полка гвардии подполковник Герасимов. А также: «26 марта 1945 года во время отражения контратаки вышел из строя командир 4-й стрелковой роты. Заменив его, Байбатыров продолжал умело командовать ротой в бою и лично уничтожил 5 немцев. Будучи ранен, он оставался на своем месте, превозмогая боль до конца боя. Достоин награждения правительственной наградой – орденом Красной Звезды.

– Отец прошел всю войну, но в самом ее конце, можно сказать, в дни Победы его все-таки настигла вражеская пуля, – с грустью рассказывает Даметкен. – Стреляли остатки недобитых фашистов из дивизии СС «Мертвая голова», которые скрывались в лесах Прибалтики, чтобы через море уйти на родину, в Германию. Об этом узнали позже в архиве ЦАМО его однополчане, которые по 1947 год служили там, в Прибалтике.

Так, фронтовой друг отца Дюсен Суесинов демобилизовался в 1947-м. Это на его руках умер Байбатыров. Пуля, попавшая в брюшную полость, оказалась смертельной. Самого Суесинова задело в бок, он был ранен и, к счас­тью, остался жив. Рядовой боец Дюсен Суесинов, не окончив никаких офицерских курсов, дослужился до звания лейтенанта. Стал кавалером орденов Отечественной войны I и II степени, ордена Боевого Красного Знамени, ордена Красной Звезды. Был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией». По возвращении в мирную жизнь был избран первым секретарем Макатского райкома комсомола. После окончания Высшей партийной школы при ЦК КПК в Алма-Ате работал секретарем Макатского райкома партии, секретарем партийных комитетов нефтепромыслов «Комсомольский» и «Доссор», заместителем начальника управления «Доссорнефть». С женой Магрифой растили шестерых детей, которые, получив образование, продолжают дело отца. Но сам Дюсен в 1964 году скончался в возрасте 41 года после тяжелой болезни. Такая судьба выпала фронтовику…

Об этом Байбатыровы узнали совсем недавно от сына Суесинова – Адильгали, проживающего в Атырау. Он разыскал их по телефонной справке и предоставил фронтовые фотографии и наградные листы, за что Даметкен и Гульнара очень благодарны. Они продолжают искать сведения о своем отце и деде.



