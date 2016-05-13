​Они прорвутся к нам сквозь время

Долгие годы об этом отважном воине ничего не было известно, и лишь благодаря многолетним усилиям членов белорусских поисковых отрядов стали известны и настоящее имя, и бое­вой путь казахстанского воина.

«На белорусской земле испокон веков многие добрые дела люди делают сообща – толокой. Впрочем, это применимо и для международных связей, – пишет журналист Ольга Медведева. – Один из примеров – агрогородок Деречин Зельвенского района, где после реконструкции открыли памятник на братской могиле советских воинов. Вместе с руководителями районного и сельского исполнительных комитетов, местными жителями в торжественной церемонии участвовали представители посольства Казахстана в Беларуси во главе с послом Ергали Булегеновым. В Деречине похоронены 199 солдат и офицеров, и среди них – казах, Герой Советского Союза Казбек Нуржанов.

Боевой путь старшего сержанта, командира взвода разведки 61-го истребительного диви­зиона 5-й стрелковой дивизии начался в апреле 1942 года: сражался на Волге, под Орлом, форсировал реки Зуш, Десну, Сож, Днепр, Друть, Березину. В боях за Волковыск был тяжело ранен. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Славы III степени, медалью «За отвагу». Указом от 24 марта 1945 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил Казбеку Нуржанову звание Героя Советского Союза посмертно.

В представлении к высшей государственной награде говорится: «Будучи участником подвижной группы захвата, при взятии города Волковыск, выйдя с группой захвата во фланг поспешно занявшему оборону противнику на высотах города Волковыск, своим решительным дерзким маневром навел панику в стане врага. Противник дрогнул и, бросив технику, в панике бежал. Преследуя по пятам бегущего противника, взял в плен троих солдат и офицера. Презирая смерть, на плечах немцев первым ворвался в Волковыск и сумел увлечь за собой наступающую пехоту». В этом бою Казбек Нуржанов был смертельно ранен.

Долгие годы место упокоения 25-летнего казахского парня было неизвестным, несмотря на переписку Волковысского военно-исторического музея имени П. Багратиона с его родственниками, однополчанами, запросы в военные архивы. Только в 2010 году выяснилось, что Казбек Муржаков, захороненный в братской могиле в Деречине, это на самом деле Казбек Нуржанов. После тяжелого ранения в боях за Волковыск солдата эвакуировали в 196-й хирургический полевой госпиталь, который размещался в Деречине, где он умер 24 июля 1944 года...

...Гости побывали в учебно-педагогическом комплексе «Деречинский детский сад – средняя школа», где о Казбеке Нуржанове рассказывает стенд с архивными и газетными материалами, фотографиями. А в Волковыске ему посвящена экспозиция в военно-историческом музее имени П. Багратиона, и уже традиционно в канун Дня защитников Отечества проводятся соревнования по легкой атлетике на Кубок Казбека Нуржанова».

Вот такое письмо. Мы узнали, что действительно до недавнего времени биография казахстанского героя заканчивалась словами: «погиб 14 июля 1944 года при освобождении города Волковыска». Начиная с середины 60-х годов делались попытки найти его следы. И лишь в 80-е годы появилась информация о том, что К. Нуржанов был эвакуирован в госпиталь в деревне Деречин Зельвенского района. Но дальше – опять неизвестность. В 1986 году поисками сведений о захоронении Героя Советского Союза занялся даже Центральный архив Министерства обороны СССР. Проверялись списки и книги безвозвратных потерь, книги погребения, книги учета рядового и сержантского состава, приказы по личному составу, книги учета награжденных, чрезвычайных происшествий, денежных документов и другие. В результате был сделан вывод – место захоронения установить не представляется возможным.

Тогда руководитель группы белорусских красных следопытов Яков Осипенко сделал предположение, что К. Нуржанов, отправляясь на боевое задание, отдал свои документы и награды командиру. Будучи тяжело раненым в голову, скорее всего, он не смог назвать себя в медсанбате, поэтому и был захоронен как неизвестный солдат.

Дальнейшие поиски проводились в Санкт-Петербургском архиве военно-медицинских до­кументов. В апреле 2008 года стало известно, что в общем учете раненых, больных и умерших в лечебных учреждениях Советской армии в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов сведений о Нуржанове К. не имеется. В документах 31/517 медсанбата за июль 1944 года сведений о нем нет.

Не пролило свет на события военной давности и создание объединенного банка данных «Мемориал». И лишь когда в ноябре 2010 года белорусский Музей истории Великой Отечественной войны организовал выставку «Казахстан – Беларусь. Великая Победа – единая память» о воинах-казахстанцах, воевавших в Беларуси, и когда информация о ней прозвучала в СМИ, были найдены те недостающие сведения, которые и помогли восстановить полную картину.

«Всего в тридцати минутах езды от Волковыска в братской могиле деревни Деречин покоится тот, чья жизнь отдана за мирную жизнь, за счастье детей и покой стариков, за родную землю, хлебную ниву и голубое небо, – писали тогда о Казбеке Нуржанове белорусские журналисты. – 15 июля 1944 года Казбек Нуржанов с обширными ранами головы поступил в 196-й хирургический полевой госпиталь. Сильный телом и духом человек девять дней сражался со смертью. Но костлявая на этот раз победила. К. Б. Нуржанов умер 24 июля 1944 года и был захоронен возле церкви деревни Деречин как Казбек Муржаков.

Повторилась история, с которой мы сталкивались уже не раз. Ошибки в фамилиях, названиях населенных пунктов, неточности в датах рождения и воинских званиях... Как часто они осложняют поиски и заводят в тупик! Если бы не эта единственная страничка из медицинского документа с записями химичес­ким карандашом, то до конца установить судьбу К. Нуржанова вряд ли когда-нибудь удалось. Герои­ческий солдат заслуживает должной памяти о себе. Весь его боевой путь на дорогах Великой Отечественной войны начиная с апреля 1942 года овеян славой».

От себя добавим. Казбек Нуржанов родился в 1919 году в селе Актогай Актогайского района, ныне Карагандинской области. Окончил педагогический техникум в Каркаралинске. Работал учителем в родном Актогае. В 1939 году был призван в ряды Красной армии. На фронтах ВОВ находился с апреля 1942 года. Был стрелком, бронебойщиком, командиром отделения роты противотанковых ружей, командиром взвода разведки 61-го истребительного противотанкового дивизиона 5-й стрелковой дивизии. Принимал участие в Сталинградской и Курской битвах.

В память о казахстанцах – героических защитниках братской Беларуси к 70-летию Победы была выпущена книга «Победа одна на всех. Казахстан – Беларусь». В ней приводятся такие цифры: за мужество и героизм, проявленные на полях сражений, более 500 воинов из Казахстана были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, и 83 из них удостоены этого звания в боях за освобождение Беларуси.

Великая Отечественная война стала испытанием на прочность всех народов большой когда-то страны. Война показала, что такое истинное фронтовое братство, она не делила людей по национальностям. Это был единый народ, вставший на защиту своей Родины, и только потому он смог победить фашизм.

В Беларуси, как и у нас, память о минувшей войне священна, там помнят о солдатах и офицерах из братского Казахстана, чьи судьбы неразрывно связаны с белорусской землей. Их именами названы улицы, им установлены памятники и мемориальные дос­ки. В городе Новолукомле, например, соору­жен памятник Герою Советского Союза Федору Озмителю. Уроженец Актюбинской облас­ти, он участвовал в партизанском движении на территории Белоруссии, погиб в июне 1944 года – тяжелораненый, подорвал себя и окруживших его врагов. В Гродно красивая улица носит имя партизанского командира, а затем государственного деятеля и писателя Ади Шарипова. В Минске есть улица имени казахстанского летчика дважды Героя Советского Союза Леонида Беды.

Судьба большей части бойцов и командиров, принявших первые бои на белорусской земле, была трагичной, ибо именно здесь им предстояло принять боевое крещение, и для многих далекая Белоруссия стала мес­том последнего пристанища. Они честно и самоотверженно выполняли свой воинский долг, а многие из них сделали даже больше, чем требовали от них присяга и буква армейского устава. Вечная им память.