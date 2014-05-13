Они сражались под Невелем

Буквально каждый метр псковской земли пропитан кровью воинов, в том числе и казахстанских солдат. Дивизии, стоявшие здесь, теряли под градом вражеского огня до 70% личного состава в каждом бою. Именно поэтому невельчане бережно хранят память о героях, ценою жизни защищавших их от фашистских захватчиков. И имена наших воинов – Маншук Маметовой, Абылхаира Баймулдина, Ибраима Сулейменова – известны здесь каждому.

Теперь благодаря инициативе казахстанцев они увековечены не только в памяти жителей Псковской области, но и в городской ономастике. В Невеле установлен бюст казахстанского офицера Абылхаи­ра Баймулдина, именем которого названа городская площадь. На улице имени Ибраима Сулейменова появилась мемориальная дос­ка. Это – результат реализации международного патриотического проекта «Дорогой Славы» ENRC – дочерней компании ERG (Eurasian Resources Group).

Приказано: в бой

...После освобождения города Великие Луки 3-я ударная армия долгое время находилась в обороне. Прорыв должна была обеспечить именно Невельская операция. На нее делали огромные ставки и в то же время до конца не верили в успех: чтобы отбить у немцев Невель, советским военачальникам и солдатам предстояло совершить настоящее чудо.

Представьте себе: идет масштабная Сталинградская операция, освобождение Витебска, происходит мобилизация сил на всех фронтах. А здесь – небольшой оккупированный городок, окруженный сложной сетью болот, но имеющий стратегическое значение. Вдоль всей линии фронта шла немецкая железная дорога, а это значит, что противник мог перебросить сколько угодно техники и людей в любое место. Причем в кратчайшие сроки. Советским же войскам приходилось действовать в условиях бездорожья, теряя на передислокацию драгоценное время и силы.

Для нарушения связи между группами армии «Север» и «Центр», которые стыковались как раз в Невеле, командованием было принято решение разорвать железную дорогу в этом пункте. Операция казалась невыполнимой не только нашим солдатам, но и немецким военачальникам. Возможно, поэтому и имела оглушительный успех.

Невель был взят сходу, при этом германские потери составили около 2 тыс. человек, наши потеряли менее 500 солдат. Впоследствии Гитлер назвал этот пункт самой большой потерей Вермахта за вторую половину 1943 года.

Однако в самом Невеле быстрый успех сменился долгой обороной. Противник пришел в себя и попытался вернуть утраченные позиции. Под шквальный огонь попали базирующиеся здесь подразделения, в том числе и 100-я стрелковая бригада, сформированная в Казахстане.

Полковник Абылхаир Баймулдин был назначен военным комендантом Невеля. О нем, талантливом командире и неравнодушном человеке, невельчане вспоминают с теплотой и признательностью. В одном из боев, еще при наступлении, рискуя жизнью, замкомбата вынес на руках погибшую Маншук Маметову. По его предложению именами казахстанских бойцов Маметовой и Сулейменова были названы улицы этого города. Сам Абылхаир Баймулдин погиб годом позже, 4 января 1944 года, удерживая оборону Невеля.

В честь 70-летия подвига казах­станского полковника Евразийская группа реализовала новый этап международного патриотического проекта «Дорогой Славы». На родине героя – в селе Лебяжье Павлодарской области – установлена мемориальная доска на улице, носящей его имя. А в Невеле появилась площадь Абылхаира Баймулдина. Так, разделенные тысячами километров Псковскую и Павлодарскую области, навечно связало имя героя Великой Отечественной войны.

Вечный пример

В конце апреля казах­станский батальон спустя почти 70 лет после окончания войны снова ступил на невельскую землю. Только теперь не с освободительной миссией, а с мемориальной вахтой. Бойцы поискового отряда «Майдан жолы», созданного на базе АО «Казахстанский электролизный завод» (КЭЗ, входит в состав ENRC – дочерней компании ERG), провели ремонтно-реставрационные работы на площади и воинском захоронении неподалеку, установили бронзовый бюст полковника Баймулдина.

– Этот проект очень дорог мне, ведь это своеобразный долг перед памятью солдат, спасших мир от коричневой чумы, – говорит архитектор, заслуженный художник РФ Борис Сергеев, ставший автором памятника. – Работа над бюстом заняла несколько месяцев. Постамент для него изготовили гранитчики в Санкт-Петербурге, памятник отлили в Смоленске, устанавливать на площади его помогла казахстанская бригада. Это очень символично. Советская армия была интернациональной, память о героях Великой Отечественной войны тоже не должна иметь государственных границ.

Нужно отметить, что увековечить память полковника Абылхаира Баймулдина предложили именно бойцы поискового отряда «Майдан жолы». Эту инициативу сначала поддержало руководство Казахстанского электролизного завода, а потом и Евразийская группа, которая взяла на себя финансирование патриотического проекта.

Вице-президент АО «КЭЗ» Жумабек Камзин вахту памяти несет уже много лет. Будучи еще 12-летним мальчишкой, он начал искать последние пристанища земляков, призванных на фронты самой кровопролитной войны в истории человечества. Тогда и написал первое письмо в Подольск, чтобы узнать о судьбе знакомого солдата – Павла Ефимовича Дубового, который в марте 1944 года повторил подвиг героев-панфиловцев, кстати, тоже недалеко от Невеля. После Жумабек Камзин поисковую работу уже не прекращал, вдохновляя других своим неравнодушным отношением к благородному делу.

– Великая Отечественная война – трепетная тема для всех, кто живет на постсоветском пространстве. Когда я узнал о захоронении казахстанских воинов здесь, в Невеле, родилась идея увековечить их память, – говорит Ж. Камзин. – Здесь находится 10 воинских погребений, городу трудно содержать их в надлежащем состоянии. Поэтому мы в составе Евразийской группы приняли решение воплотить в жизнь свой проект. Отрадно, что компания находит средства на реализацию таких важных идей.

Установка мемориальной плиты на улице Ибраима Сулейменова – тоже инициатива казахстанских поисковиков. Об этом снайпере в годы Великой Отечественной войны ходили легенды.

Ибраим бил врага без промаха, его снайперский счет составил 289 прямых попаданий. К слову, Герой Советского Союза Василий Зайцев за четыре года войны поразил из снайперской винтовки около 500 вражеских захватчиков. Сулейменову же был отведен всего год на фронте…

Тактикам известно: снайпер работает в обороне – прицельно, не торопясь, четко. Однако при освобождении Невеля Ибраим шел в наступление – на счету был каждый воин, а тактическая задача одна – взять высоту любой ценой. Сулейменов, защищавший командира, не мог позволить врагу обезглавить наступление даже тогда, когда в бою лишился винтовки. Он смог убить в рукопашной четырех автоматчиков, сам же пал от вражеской пули.

Легенды об этом славном батыре в Невеле живут и сегодня. Поэтому семья Ивановых, на доме которых разместили мемориальную плиту, очень гордится таким соседством.

– Это большая честь для нас, вечный пример для детей, – говорит Сергей Иванов. – В Невеле в каждом доме есть свой герой, память о той войне здесь свежа. Да и как вычеркнешь страшные события прошлого, когда вокруг столько безмолвных свидетелей – испещренные пулями кирпичные стены домов, братские могилы… Город был в оккупации, его жители видели все ужасы фашистского беззакония, поэтому память о казахстанских освободителях здесь чтут свято.

Их имена нельзя забыть

Строительно-ремонтные работы, проведенные казахстанскими поисковиками, увенчались торжественным митингом на площади Абылхаира Баймулдина. В этот день у бюста легендарного полковника собрались невельчане, чтобы вспомнить обо всех солдатах Великой Отечественной войны.

Особыми, долгожданными гостями в городе стали потомки казахстанского офицера – дочь Жулдыз и внучки Райхан и Карлыгаш. Прикоснуться к легенде – так невельчане говорили об этой встрече. Узнать знакомые черты в лицах этих казахстанских женщин, невероятно похожих на отважного коменданта. Жулдыз Баймулдина и сама – легенда. Оперная солистка высшей категории, заслуженная артистка Казахстана, она блистала в Ла Скала. Память об отце всегда была высоким стимулом, признается она, его подвиг всегда побуждал стремиться к совершенству во всем.

– К сожалению, я никогда не видела отца, но по рассказам матери знаю, что он был незаурядной, легендарной личностью. Все отмечают его мужество, смелость и силу воли, – отметила Ж. Баймулдина. – И я бесконечно признательна всем, кто приложил руку и сердце к увековечению его памяти. Сегодняшнее мероприятие – еще одно подтверждение того, что на родине наших солдат есть истинные патриоты, которые ищут захоронения и чтут память бойцов.

Родственники героя от имени казахстанцев поблагодарили поисковый отряд «Майдан жолы», глав администраций Невельского района и городского поселения Александра Ващенкова и Владимира Сизоненко, жителей города за бережное отношение к истории Великой Отечественной войны и памяти погибших.

– Мы помним, какой вклад в освобождение Невеля внесли казахстанские воины. Наша задача – свято хранить традиции памяти, передавая их из поколения в поколение. Поэтому на невельской земле кропотливо собирают материалы о героях-казахстанцах, в школе-гимназии действует Музей боевой славы, в городе работает поисковой отряд, – отметил А. Ващенков. – Мы всегда чувствуем нашу историческую общность. Сегодня новый импульс придается развитию философии евразийства, объединяющей наши народы. Эта нерушимая связь – у нас в крови.

Официально жителей Невельского и Лебяжинского районов теперь связывает соглашение о побратимстве. В следующем, юбилейном для Великой Победы году, невельчан ждут в гости павлодарцы. Повод более, чем торжественный – презентация в Лебяжинском районе улицы Невель.

Свои планы и у бойцов поискового отряда «Майдан жолы». Евразийская группа будет продолжать международный патриотический проект «Дорогой Славы». Теперь уже в городе Новосокольники Псковской области. Сейчас ведутся переговоры о присвоении одной из площадей города имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Юная снайпер погибла 14 января 1944 года в боях за деревню Казачиха Насвинского района. Она покоится в мемориальном захоронении деревни Монаково.

Бойцы поискового отряда планируют пройти всеми дорогами казахстанских солдат – от Москвы до Берлина – и на каждой высоте увековечить их имена.

Юлия ПОЛОНСКАЯ