Они учатся защищать Родину

Честь и почет

Вот уже долгие годы вход в учебное заведение украшает жизнеутверждающий лозунг: «Служба и учеба в Алматинской академии МВД Республики Казахстан – честь и почет». Собственно, для студентов и курсантов вуза он является девизом, с которым они продолжают свой дальнейший профессиональный путь в органах внутренних дел, всегда помня о своей альма-матер.

В стенах учебного заведения мы встретились с кандидатом юридических наук, ассоциированным профессором (доцентом), полковником полиции Ириной Шалкаровой. Ирина Александровна имеет большой стаж работы в академии и руководит ее учебно-методическим центром.

Пройдя по этажу с множеством учебных аудиторий, Ирина Шалкарова любезно предложила заглянуть в одну из них. Шло очередное занятие у слушателей курсов первоначальной профессиональной подготовки. В составе следственно-оперативной группы, созданной из числа слушателей, отрабатывались навыки проведения первоначальных следственных действий и проведения криминалистических исследований с использованием микроскопов и средств фотографии.

Нам удалось также понаблюдать, как будущие полицейские отрабатывают и практические навыки с помощью манекена, который имитирует убитого человека. В задачи курсантов входило проведение осмотра, осуществление действий по правилам обнаружения и изъятия биологических следов на месте происшествия.

– После того как в 2013 году руководством МВД было принято решение о закреплении специа­лизаций за вузами, наша академия перешла на подготовку сотрудников для подразделений криминальной полиции и подраз­делений по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков, – рассказала Ирина Шалкарова.

На сегодня в стенах академии готовят бакалавров (в том числе в дистанционном формате по сокращенной образовательной программе на базе высшего образования), магистров националь­ной безопасности и военного дела, докторов философии PhD по образовательной программе «Правоохранительная деятельность», бакалавров в области информационно-коммуникационных технологий.

На базе академии осуществляются первоначальная профес­сиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации действующих сотрудников органов внутренних дел. Соответственно, по программам бакалавриата обучаются курсанты – выпускники общеобразовательных школ, по программам послевузовского образования – магистранты и докторанты, а по программам дополнительного образования – слушатели из числа действующих сотрудников ОВД.

Билет в новую жизнь

– С самого раннего детства мне прививали такие качества, как честность, целеустремленность, добросовестность. Поэтому я мечтал стать сотрудником правоохранительных органов, – поделился слушатель второго взвода Алматинской академии МВД РК им. М. Есбулатова Ильяс Закимов. – Правильный выбор профессии – счастливый билет в дальнейшую жизнь. От этого зависит наша судьба. В академии прохожу первоначальную профессиональную подготовку оперуполномоченного криминальной полиции. В учебе, как и везде, есть свои трудности, но несмотря на это, скажу честно, не жалею о своем выборе. Ведь нельзя усомниться в благородстве профессии, которая позволит мне видеть светлое будущее моей семьи и спокойную жизнь моего города, родной страны.

Ильяс признался, что по прибытии на учебу смог увидеть множество возможностей для самореализации и саморазвития.

– Мне очень нравится, что уважительные отношения между слушателями и преподавателями стоят на первом месте в учебном процессе, – сказал Ильяс Закимов. – А это, в свою очередь, помогает лучше понимать предмет и учиться. Хотел бы сказать большое спасибо моим преподавателям за огромный багаж знаний и навыков, который я получил в стенах академии.

Стоит отметить, что профессорско-преподавательский состав академии представлен как сотрудниками, имеющими ученые степени и звания, так и сотрудниками, обладающими богатым практическим опытом работы в административной полиции, оперативных, следственных и оперативно-криминалистических подразделениях.

Не только возраст имеет значение

Поступление на службу в органы внутренних дел осуществляется на конкурсной основе, за исключением лиц, прошедших первоначальную профессиональную подготовку. Курсантами вуза МВД становятся молодые люди, достигшие 16-летнего возраста и имеющие среднее образование. Кандидаты на обучение по программам бакалавриата проходят отбор по медицинским, физическим, профессиональным показателям и участвуют в конкурсе в соответствии с баллами сертификатов по итогам ЕНТ. Контингент магистрантов и док­торантов формируется из числа сотрудников ОВД, имеющих необходимый уровень предыдущего образования.

– С 1 января 2021 года вступают в силу поправки в Закон «О правоохранительной службе»: сокращается и упрощается действующий порядок отбора. После приказа о зачислении на первоначальную профессиональную подготовку слушатель становится стажером и по окончании курсов в течение одного месяца назначается на должность без установления ему испытательного срока, – обратила внимание Ирина Шалкарова.

Слушателями курсов первоначальной профессиональной подготовки становятся лица, впервые поступающие на службу в ОВД (по категориям в зависимости от имеющегося уровня образования). Срок прохождения таких курсов зависит от категории обучаемых. Например, для стажеров, имеющих высшее образование и проходящих подготовку для службы в оперативных и следственных подразделениях, продолжительность обучения составляет 6 месяцев. Для стажеров подразделений административной полиции – 3 месяца, независимо от уровня имеющегося образования. При этом срок обучения засчитывается в стаж службы в ОВД.

От лейтенанта до генерала

– В период обучения я получил необходимые знания, которые в дальнейшем буду эффективно применять на практике, – продолжил наш разговор слушатель первого взвода Алматинской академии МВД РК Диас Турарбек. – Хочу отметить высокий профессионализм наших преподавателей – они с ответственностью проводят занятия и верят в то, что мы станем достойными полицейскими.

Диас Турарбек планирует в недалеком будущем работать в отделе криминальной полиции управления полиции Тараза. Молодой курсант собирается проводить активную и плотную работу с нарушителями закона.

– Обладая терпением, сдержанностью, коммуникабельностью, ставлю перед собой задачу пройти путь от лейтенанта до генерала, защищать жизни и достоинство людей, – твердо сказал Диас. – Главная моя цель – оставаться в любой ситуации человеком, чтобы родители мог­ли мной гордиться. Я с детства мечтал стать сотрудником полиции. Для меня главным примером является мой отец, который немало лет отработал в рядах полиции. В данное время я добился определенных целей. Никто не будет спорить с тем, что любой полицейский, несущий службу, порой рискует не только своим здоровьем, но и жизнью. Потому ежедневный труд стражей порядка заслуживает уважения. Хочу поблагодарить весь личный состав Алматинской академии МВД за проведенную ими работу.

Базовые практики

В процессе первоначальной профессиональной подготовки курсанты приобретают необходимые навыки по огневой подготовке, боевым приемам борьбы, задержанию преступников в различных условиях и их сопровождению. Их обучают способам применения специальных средств, основам специальной операции, деятельности служб оперативного реагирования при массовых беспорядках и террористических актах в различных условиях.

– Более 50% объема учебного времени в академии отводится профессиональной подготовке, где изучаются нормативно-правовые материалы ограниченного доступа, относящиеся непосредственно к оперативно-розыскной деятельности, – рассказала Ирина Шалкарова. – Другими словами, выпускники гражданских вузов, изъявившие желание поступить на службу в ОВД, проходят на нашей базе первоначальную профессиональную подготовку и получают необходимые дополнительные знания по тем направлениям, которые необходимы для работы в соответствующих подразделениях полиции. Этот объем знаний, умений и навыков может быть получен только в вузах МВД, оснащенных специальной техникой и средствами, имеющих спортивные комплексы, тиры, полигоны.

В свете реформ

В настоящее время по программам высшего образования в академии обучается порядка 700 курсантов, по программам послевузовского образования (магистранты и докторанты) – 69, на курсах первоначальной профессиональной подготовки в 2020 году прошли обучение более 400 слушателей, в рамках повышения квалификации и переподготовки кадров обучены порядка 1 500 сотрудников ОВД. Примечательно, что из указанного количества примерно 40% составляют девушки.

– Женщины в полиции – это уже давно не редкость не только в нашей стране, – отметила Ирина Шалкарова. – Да, профессия полицейского предъявляет требования к наличию определенных качеств как в плане физической и боевой подготовки, так и в личностном развитии. При этом отдельных требований для учебы девушек нет: они наряду с мужчинами проходят все этапы подготовки, в том числе по стрельбе и специальной тактике, отработке приемов самообороны и единоборств, заступают в суточные наряды.

В контексте реформирования правоохранительной системы, по словам Ирины Шалкаровой, руководством вуза поддерживаются и внедряются все инициативные проекты по обновленным форматам междисциплинарных образовательных программ с ориентиром на результаты обучения. В учреждении рассматриваются вопросы усиления подготовки сотрудников ОВД для раскрытия правонарушений, совершаемых с использованием инфокоммуникационных технологий, введены практико-ориентированные тренинги и специальные курсы по использованию внутренних информационных систем, психологической подготовке, изучению видов и методов физиогномики и профилирования лиц (профайлинга), ораторскому искусству, навыкам и техникам публичных выступлений.

Перспективы многогранны

Помимо необходимых теоретических и практических знаний одной из основных составляющих образовательного процесса Алматинской академии является формирование патриотизма, высоких морально-нравственных качеств, правовой культуры.

– При проведении занятий, различных мероприятий подчеркивается привлекательность профессии полицейского, пропагандируются такие положительные аспекты службы в полиции, как корпоративные полицейские ценности, здоровые традиции, благоприятный микроклимат в коллективе, – подчеркнула Ирина Шалкарова. – В рамках изучаемых общеюридических дисциплин рассматриваются вопросы правовой защищенности сотрудников ОВД, правовых гарантий, а также вопросы проводимой внутриведомственной работы по улучшению восприятия населением образа сотрудника полиции: разрабатываются специальные курсы, проводятся прикладные исследования по данным направлениям.

Как отмечает Ирина Шалкарова, на выпускниках академии лежит большая ответственность. Ведь они – носители особого доверия со стороны общества и государства, призванные защищать жизнь, здоровье, права и свободы человека и гражданина, осуществлять охрану общественного порядка и обеспечивать общественную безопасность. Для выпускников бакалавриата открываются возможности самореализации, продолжения обучения в магистратуре, докторантуре, прежде всего в ведомственных вузах МВД.

– Наши выпускники в первую очередь входят в перечень специа­листов основных служб МВД с учетом кадрового планирования в ОВД. Для выпускников магистратуры и докторантуры – это карьерный рост, выдвижение на руководящие должности. Наши курсанты и слушатели получают практические навыки уже в процессе обучения, и, соответственно, срок обучения засчитывается в стаж службы в органах внутренних дел. Выпускники нашей академии не задаются вопросом поиска работы – они стопроцентно обязаны проходить службу в ОВД, – заключила Ирина Шалкарова.