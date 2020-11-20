Свежий выпуск Они учатся защищать Родину 20 ноября 2020 г. 9:46 Юлия Миленькая Честь и почетВот уже долгие годы вход в учебное заведение украшает жизнеутверждающий лозунг: «Служба и учеба в Алматинской академии МВД Республики Казахстан – честь и почет». Собственно, для студентов и курсантов вуза он является девизом, с которым они продолжают свой дальнейший профессиональный путь в органах внутренних дел, всегда помня о своей альма-матер. В стенах учебного заведения мы встретились с кандидатом юридических наук, ассоциированным профессором (доцентом), полковником полиции Ириной Шалкаровой. Ирина Александровна имеет большой стаж работы в академии и руководит ее учебно-методическим центром. Пройдя по этажу с множеством учебных аудиторий, Ирина Шалкарова любезно предложила заглянуть в одну из них. Шло очередное занятие у слушателей курсов первоначальной профессиональной подготовки. В составе следственно-оперативной группы, созданной из числа слушателей, отрабатывались навыки проведения первоначальных следственных действий и проведения криминалистических исследований с использованием микроскопов и средств фотографии. Нам удалось также понаблюдать, как будущие полицейские отрабатывают и практические навыки с помощью манекена, который имитирует убитого человека. В задачи курсантов входило проведение осмотра, осуществление действий по правилам обнаружения и изъятия биологических следов на месте происшествия.– После того как в 2013 году руководством МВД было принято решение о закреплении специализаций за вузами, наша академия перешла на подготовку сотрудников для подразделений криминальной полиции и подразделений по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков, – рассказала Ирина Шалкарова. На сегодня в стенах академии готовят бакалавров (в том числе в дистанционном формате по сокращенной образовательной программе на базе высшего образования), магистров национальной безопасности и военного дела, докторов философии PhD по образовательной программе «Правоохранительная деятельность», бакалавров в области информационно-коммуникационных технологий. На базе академии осуществляются первоначальная профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации действующих сотрудников органов внутренних дел. Соответственно, по программам бакалавриата обучаются курсанты – выпускники общеобразовательных школ, по программам послевузовского образования – магистранты и докторанты, а по программам дополнительного образования – слушатели из числа действующих сотрудников ОВД. Билет в новую жизнь– С самого раннего детства мне прививали такие качества, как честность, целеустремленность, добросовестность. Поэтому я мечтал стать сотрудником правоохранительных органов, – поделился слушатель второго взвода Алматинской академии МВД РК им. М. Есбулатова Ильяс Закимов. – Правильный выбор профессии – счастливый билет в дальнейшую жизнь. От этого зависит наша судьба. В академии прохожу первоначальную профессиональную подготовку оперуполномоченного криминальной полиции. В учебе, как и везде, есть свои трудности, но несмотря на это, скажу честно, не жалею о своем выборе. Ведь нельзя усомниться в благородстве профессии, которая позволит мне видеть светлое будущее моей семьи и спокойную жизнь моего города, родной страны.Ильяс признался, что по прибытии на учебу смог увидеть множество возможностей для самореализации и саморазвития. – Мне очень нравится, что уважительные отношения между слушателями и преподавателями стоят на первом месте в учебном процессе, – сказал Ильяс Закимов. – А это, в свою очередь, помогает лучше понимать предмет и учиться. Хотел бы сказать большое спасибо моим преподавателям за огромный багаж знаний и навыков, который я получил в стенах академии. Стоит отметить, что профессорско-преподавательский состав академии представлен как сотрудниками, имеющими ученые степени и звания, так и сотрудниками, обладающими богатым практическим опытом работы в административной полиции, оперативных, следственных и оперативно-криминалистических подразделениях.Не только возраст имеет значениеПоступление на службу в органы внутренних дел осуществляется на конкурсной основе, за исключением лиц, прошедших первоначальную профессиональную подготовку. Курсантами вуза МВД становятся молодые люди, достигшие 16-летнего возраста и имеющие среднее образование. Кандидаты на обучение по программам бакалавриата проходят отбор по медицинским, физическим, профессиональным показателям и участвуют в конкурсе в соответствии с баллами сертификатов по итогам ЕНТ. Контингент магистрантов и докторантов формируется из числа сотрудников ОВД, имеющих необходимый уровень предыдущего образования. – С 1 января 2021 года вступают в силу поправки в Закон «О правоохранительной службе»: сокращается и упрощается действующий порядок отбора. После приказа о зачислении на первоначальную профессиональную подготовку слушатель становится стажером и по окончании курсов в течение одного месяца назначается на должность без установления ему испытательного срока, – обратила внимание Ирина Шалкарова. Слушателями курсов первоначальной профессиональной подготовки становятся лица, впервые поступающие на службу в ОВД (по категориям в зависимости от имеющегося уровня образования). Срок прохождения таких курсов зависит от категории обучаемых. Например, для стажеров, имеющих высшее образование и проходящих подготовку для службы в оперативных и следственных подразделениях, продолжительность обучения составляет 6 месяцев. Для стажеров подразделений административной полиции – 3 месяца, независимо от уровня имеющегося образования. При этом срок обучения засчитывается в стаж службы в ОВД. От лейтенанта до генерала– В период обучения я получил необходимые знания, которые в дальнейшем буду эффективно применять на практике, – продолжил наш разговор слушатель первого взвода Алматинской академии МВД РК Диас Турарбек. – Хочу отметить высокий профессионализм наших преподавателей – они с ответственностью проводят занятия и верят в то, что мы станем достойными полицейскими. Диас Турарбек планирует в недалеком будущем работать в отделе криминальной полиции управления полиции Тараза. Молодой курсант собирается проводить активную и плотную работу с нарушителями закона. – Обладая терпением, сдержанностью, коммуникабельностью, ставлю перед собой задачу пройти путь от лейтенанта до генерала, защищать жизни и достоинство людей, – твердо сказал Диас. – Главная моя цель – оставаться в любой ситуации человеком, чтобы родители могли мной гордиться. Я с детства мечтал стать сотрудником полиции. Для меня главным примером является мой отец, который немало лет отработал в рядах полиции. В данное время я добился определенных целей. Никто не будет спорить с тем, что любой полицейский, несущий службу, порой рискует не только своим здоровьем, но и жизнью. Потому ежедневный труд стражей порядка заслуживает уважения. Хочу поблагодарить весь личный состав Алматинской академии МВД за проведенную ими работу. Базовые практикиВ процессе первоначальной профессиональной подготовки курсанты приобретают необходимые навыки по огневой подготовке, боевым приемам борьбы, задержанию преступников в различных условиях и их сопровождению. Их обучают способам применения специальных средств, основам специальной операции, деятельности служб оперативного реагирования при массовых беспорядках и террористических актах в различных условиях. – Более 50% объема учебного времени в академии отводится профессиональной подготовке, где изучаются нормативно-правовые материалы ограниченного доступа, относящиеся непосредственно к оперативно-розыскной деятельности, – рассказала Ирина Шалкарова. – Другими словами, выпускники гражданских вузов, изъявившие желание поступить на службу в ОВД, проходят на нашей базе первоначальную профессиональную подготовку и получают необходимые дополнительные знания по тем направлениям, которые необходимы для работы в соответствующих подразделениях полиции. Этот объем знаний, умений и навыков может быть получен только в вузах МВД, оснащенных специальной техникой и средствами, имеющих спортивные комплексы, тиры, полигоны.В свете реформВ настоящее время по программам высшего образования в академии обучается порядка 700 курсантов, по программам послевузовского образования (магистранты и докторанты) – 69, на курсах первоначальной профессиональной подготовки в 2020 году прошли обучение более 400 слушателей, в рамках повышения квалификации и переподготовки кадров обучены порядка 1 500 сотрудников ОВД. Примечательно, что из указанного количества примерно 40% составляют девушки. – Женщины в полиции – это уже давно не редкость не только в нашей стране, – отметила Ирина Шалкарова. – Да, профессия полицейского предъявляет требования к наличию определенных качеств как в плане физической и боевой подготовки, так и в личностном развитии. При этом отдельных требований для учебы девушек нет: они наряду с мужчинами проходят все этапы подготовки, в том числе по стрельбе и специальной тактике, отработке приемов самообороны и единоборств, заступают в суточные наряды. В контексте реформирования правоохранительной системы, по словам Ирины Шалкаровой, руководством вуза поддерживаются и внедряются все инициативные проекты по обновленным форматам междисциплинарных образовательных программ с ориентиром на результаты обучения. В учреждении рассматриваются вопросы усиления подготовки сотрудников ОВД для раскрытия правонарушений, совершаемых с использованием инфокоммуникационных технологий, введены практико-ориентированные тренинги и специальные курсы по использованию внутренних информационных систем, психологической подготовке, изучению видов и методов физиогномики и профилирования лиц (профайлинга), ораторскому искусству, навыкам и техникам публичных выступлений.Перспективы многогранныПомимо необходимых теоретических и практических знаний одной из основных составляющих образовательного процесса Алматинской академии является формирование патриотизма, высоких морально-нравственных качеств, правовой культуры. – При проведении занятий, различных мероприятий подчеркивается привлекательность профессии полицейского, пропагандируются такие положительные аспекты службы в полиции, как корпоративные полицейские ценности, здоровые традиции, благоприятный микроклимат в коллективе, – подчеркнула Ирина Шалкарова. – В рамках изучаемых общеюридических дисциплин рассматриваются вопросы правовой защищенности сотрудников ОВД, правовых гарантий, а также вопросы проводимой внутриведомственной работы по улучшению восприятия населением образа сотрудника полиции: разрабатываются специальные курсы, проводятся прикладные исследования по данным направлениям.Как отмечает Ирина Шалкарова, на выпускниках академии лежит большая ответственность. Ведь они – носители особого доверия со стороны общества и государства, призванные защищать жизнь, здоровье, права и свободы человека и гражданина, осуществлять охрану общественного порядка и обеспечивать общественную безопасность. Для выпускников бакалавриата открываются возможности самореализации, продолжения обучения в магистратуре, докторантуре, прежде всего в ведомственных вузах МВД. – Наши выпускники в первую очередь входят в перечень специалистов основных служб МВД с учетом кадрового планирования в ОВД. Для выпускников магистратуры и докторантуры – это карьерный рост, выдвижение на руководящие должности. Наши курсанты и слушатели получают практические навыки уже в процессе обучения, и, соответственно, срок обучения засчитывается в стаж службы в органах внутренних дел. Выпускники нашей академии не задаются вопросом поиска работы – они стопроцентно обязаны проходить службу в ОВД, – заключила Ирина Шалкарова.